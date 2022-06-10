记者郝孟佳

2022年全国高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

东北财经大学始建于1952年，原名为东北财经学院，1985年更名为东北财经大学。2012年，学校成为财政部、教育部、辽宁省人民政府共建高校。2022年，恰逢东北财经大学建校70周年。七轶峥嵘，风华正茂，尖山星海，薪火相传。历经七十年实践探索，东北财经大学走出了一条特色发展之路。

人民网：学校学科特色有哪些？招生专业有无增减？

东北财经大学：东北财经大学以“培育卓越财经人才，服务经济社会发展”为使命，是一所突出经济学、管理学优势和特色，经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的研究型大学。学校致力于培养财经特色突出、具有前瞻性、能够引领未来发展的“新文科、新经管”卓越人才。学校紧密对接国家关于“新文科”建设的总体部署和要求，以立德树人为引领，以应对变化。

根据教育部公布的2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，东北财经大学获批新增审计学、数据科学与大数据技术2个普通本科专业。其中，审计学专业为工商管理类下设本科专业，专业代码为120207，授予管理学学位，由会计学院承办；数据科学与大数据技术专业为计算机类下设本科专业，专业代码为080910T，授予理学学位，由数据科学与人工智能学院承办。

至此，学校开设普通本科专业数量已达43个。在这些专业中，有9个国家级特色专业（会计学、金融学、工商管理、财政学、统计学、税务、保险学、工程管理、旅游管理）；有22个本科专业入选国家级一流本科专业建设点（经济统计学、财政学、金融学、工程管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、会计学、财务管理、劳动与社会保障、电子商务、旅游管理、经济学、税收学、金融工程、国际经济与贸易、法学、应用统计学、管理科学、房地产开发与管理、资产评估），国家级一流本科专业数量占学校全部本科专业数量一半以上；有29个本科专业获批省级以上一流本科专业建设点，在学校全部本科专业中占比达67.44%。

人民网：请介绍一下学校的录取政策和转专业政策。

东北财经大学：考生应该注意区分掌握两类招考政策。一类是由教育主管部门制定的，对高校招生录取、考生报考具有宏观普遍指导意义的规则。另一类是由高校以教育主管部门政策为指导制定的，对本校实施专业录取具有指导意义的自主性章程规范。对于第一类类政策信息，考生及家长可通过教育部阳光高考网、各省教育考试院官网，阅读政策原文获取。对于第二类政策信息，建议关注学校招生信息官方发布渠道获取。

学生入学后如果对专业不满意，学校允许转专业。主要有两种方式：以高考成绩转专业和以大学一年级必修课成绩转专业。（高考文化课成绩位于学校在学生所在省份分科类招生计划数前10%且第一学期所修课程全部及格的学生；第一学年培养方案中必修课成绩排名本专业前20% 的学生；应征入伍退役复学后的学生）。具体转专业政策可查阅学生处网站发布的规章制度。

人民网：学校有哪些国际交流与合作特色？

东北财经大学：学校与世界27个国家和地区的133所高等院校、8个国际机构建立了不同形式的友好合作关系，与其中50余所大学开展着长期稳定的合作。学校建有国内首个中外合作办学机构研究基地，是国内首家参与并获得“中外合作办学质量认证”的高校。

人民网：学生升学就业情况如何？

东北财经大学：学校“经济学拔尖学生培养基地”入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地（2020年度），是目前辽宁省高校唯一入选的文科类别基础学科拔尖学生培养基地。

学校坚持促学业、促就业双管齐下，共同发力。学校2021届毕业生的毕业去向落实率为91.49%，其中本科毕业生的毕业去向落实率为89.97%。在国内升学毕业生中，进入一流大学建设高校、一流学科建设高校人数占比超五成。

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