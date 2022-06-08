6月7日，在湖南省永州市道县一所中学，首场考试前，老师给学生加油鼓劲。

何红福摄（人民视觉）

6月7日，北京师范大学附属实验中学考点外，考生向家长示意。

本报记者 张武军摄

6月7日，全国高考首日。记者从教育部教育考试院了解到：今年全国共设常规考点7753个、常规考场33万个。各地加强服务保障，全力以赴实现应考尽考。

——编 者

强化精细服务 开展护航行动

本报记者 赵婀娜 王明峰

教育部教育考试院负责人介绍，今年针对涉疫不同类型考生，及时安排“医院考场”“隔离点考场”“重置考点”等，保障考生应考尽考。

今年北京、辽宁、四川为12名阳性考生在方舱医院提供考试服务；全国为120名集中隔离考生安排了隔离点考场，为700余名处于封管控区域考生安排了重置考点考场。同时，分类精准开展考前健康筛查，指导各地根据实际情况对特定区域范围考生及涉考工作人员开展考前核酸检测，保障考生和考务人员安全健康。

据介绍，高考考务工作繁重艰巨，运维系统高度复杂。教育部充分发挥国家教育考试部际联席会议制度的优势，一体周密布局，一体整合资源，一体运用力量，切实强化统筹协调。

努力为考生提供精细化的服务。做好入场保障，针对查验各类健康信息可能出现扎堆、聚集的情况，指导各地运用大数据技术提高核验效率。浙江实行准考证、健康码、行程码、疫苗接种、核酸检测、体温“六码合一”，一次通过。同时，加强兜底救济，为5个省份的8名盲人考生单独命制盲文试卷，全国考试战线为1万余名残障考生提供合理便利和帮助。针对入场时健康信息异常的考生，采用多次体温检测、快速核验及补办等措施，先安排考生在备用隔离考场保证考试，考试结束再根据卫健部门指导做分类处理。

四川分类做好涉疫考生的组织工作，指导各地细化特殊考点启用原则，落实考生48小时核酸检测入场和考试工作人员“三天两检”措施，分类设置5种不同类型考点考场。

关注考生心理健康，指导各地优化教学安排，依托高中和心理服务机构，有针对性地做好考生心理疏导工作，缓解焦虑情绪。开展护航行动，指导各地进一步优化考试服务，精心做好考生安全、出行、食宿、卫生等方面的综合保障。发布高考诈骗预警提示，提醒广大考生和家长明辨网络谣言，谨防上当受骗。

强化应急处突，确保稳妥有力，也是今年高考的重要特点。教育部教育考试院负责人介绍，首先是制定应急预案，并加强演练指导。同时，升级国家教育考试数字化指挥平台，将灾害预报预警等信息与考点考场数据库进行关联。

在四川雅安，为确保考生安全，宝兴县考点平移至天全县备用考点，7日上午418名考生顺利开考。广东、广西、福建、江西等地近期遭遇强降雨，局地形成洪涝灾害，对考生出行造成影响，各地提前应对，确保正常开考。

此外，各地涌现出不少暖心护考、爱心送考的志愿者，帮助考生安心应考。在四川内江市第一中学等多个高考考点外，不少头戴小红帽、身着红马甲的志愿者，在高考志愿服务点为考生提供饮用水、药品、文具等。在四川泸州，万顺叫车泸州分公司100余名爱心司机参加泸州市2022“你拼搏 我奉献”高考学子免费接送公益活动。

高考命题专家解析——

注重基础考查 提高能力素养

本报记者 赵婀娜

2022年全国高考首日，针对语文科目的命题思路，记者采访了高考命题专家。

2022年，教育部教育考试院共命制全国甲卷、全国乙卷、新高考Ⅰ卷、新高考Ⅱ卷4套高考语文试卷。试题落实立德树人根本任务，充分挖掘中华优秀传统文化的当代价值，汲取革命文化和社会主义先进文化蕴藏的深厚力量；展现新时代伟大成就，激发青年奋进潜力；加强教考衔接，切实引导教学，激励学生打牢基础、提高能力素养。

展现人文底蕴，树立文化自信

“试题充分发挥学科的人文优势，选材注重体现中华优秀传统文化和革命文化的精髓，试题设问既引导学生在深刻理解其内涵的基础上借鉴古人智慧、汲取精神力量、树立文化自信，又引导学生立足现实、融通古今资源、面向未来创新。”高考命题专家分析。

试题从中华优秀传统文化中寻找育人的源头活水，展现中华文明的悠久历史和人文底蕴，引导学生准确把握中华优秀传统文化的内涵与价值，深入思考中华优秀传统文化在当代的“创造性转化、创新性发展”。比如，全国乙卷论述类文本阅读材料摘编自《中国叙事学：逻辑起点和操作程式》，在与西方叙事的对比中探讨中国传统叙事中流动视角的使用，帮助学生深入了解古代叙事文学的当代价值。同时，试题致力于深耕红色文化，彰显榜样力量，引导学生铭记革命光辉历史、感受党的初心使命，赓续红色基因。

紧扣时代主题，关注青年成长

“2022年适逢中国共青团成立100周年，试题紧扣时代主题，关注青年成长，反映根植于中国特色社会主义伟大实践的社会主义先进文化，引导青年学生将个人命运与国家命运紧密结合，鼓励青年热爱祖国、坚定信念、砥砺奋进、勇于创新，以实现中华民族伟大复兴的中国梦为使命，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，谱写壮丽的青春之歌。”高考命题专家分析。

新高考Ⅱ卷语言文字运用Ⅰ选取“天宫课堂”的素材。“天宫”是我国独立自主建造的空间站，“天宫课堂”通过地面和“天宫”的现场连线，以新奇的形式激发青少年求知欲望，引导他们立足当代中国现实，结合当今时代条件，面向现代化、面向世界、面向未来，追逐自己的“飞天梦”。

新高考Ⅱ卷的作文题，选择不同行业奋发有为的人物典型，要求学生以“选择·创造·未来”为主题写一篇文章。试题展示了新时代人才的精神面貌和风采，引导学生见贤思齐，把小我融入祖国的大我、人民的大我之中。既鼓励青年正视现实问题，做好个人的事业规划，也鼓励青年争当伟大理想的追梦人，争做伟大事业的生力军。

注重全面发展，引导课堂教学

高考命题专家分析，试题强调深化基础，严格依据课标，着意关联教材，创新试题形式；引导教学依据课标授课、提升课堂质量，引导学生提高能力素养，强化学校教育主阵地作用，为学生德智体美劳全面发展营造良好生态环境。

据介绍，2022年高考语文命题在“改变相对固化的试题形式，增强试题开放性，减少死记硬背和‘机械刷题’现象”等方面继续探索，使用新题型，扩大试题的开放性与灵活度。

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 11 版）

(责编：袁勃、牛镛)