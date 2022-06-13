原标题：忙碌“小达人” 丰收“小菜园”

一人切菜、一人颠勺、一人摆盘——“小厨师”们分工明确，有条不紊，在20分钟时间内完成一道拿手菜的制作。近日，在安徽省安庆市迎江区双莲寺小学内，一场“劳动小达人”比赛火热进行。一、二年级孩子们比赛穿衣整理书包，三年级孩子们比赛做出精美的水果拼盘，四至六年级孩子们则做出一道拿手菜。

不久前，教育部印发《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，将劳动从综合实践活动课程中独立出来，规定平均每周不少于1课时。备受关注的劳动课该怎么上？在安徽省安庆市，众多中小学校一直常态化开展非常有特色的劳动课，且硕果累累。

学校：让孩子成为有兴趣的“劳动者”

从2021年春季学期起，迎江区人民路小学学生王梓钰都会在学期初领到一张学校发的家务劳动清单。

王梓钰会认真记录每天的劳动，用于学期结束的评比。“自从发了劳动清单之后，我学会了洗菜，做一些简单的菜肴，可以帮着家长扫地。”王梓钰说。

人民路小学德育处主任杨成告诉记者：“学校为不同年龄的孩子制定了不同的劳动清单，有时学校也带孩子去校外劳动实践基地种蔬菜或者参加社区志愿服务，每次活动孩子们都很积极。”

自2021年11月开始，迎江区各中小学除了每周开设不少于1节的劳动课程外，还通过劳动清单让劳动教育内容逐渐丰富起来。

在双莲寺小学校园内，有一块约300平方米的菜园和100平方米的花园，小菜园命名为“向阳小菜园”，小花园取名为“梦想小花园”。

“每个班在‘向阳小菜园’里都有一块‘责任田’，每个班级每天都会安排学生在小菜园里进行养护劳动，孩子们还要对当天的劳动内容进行记录。”双莲寺小学校长刘红介绍，对于低年级的孩子们，目前虽然没有在“向阳小菜园”里给他们划分“责任田”，但是平时会有老师带他们去观察和了解。“我们还有‘小河长’，定期组织学生到新河开展巡河活动，沿河捡拾垃圾并观察水质变化等。另外，学校开展的‘认养一棵树’活动也非常受孩子们喜欢。”

5月27日，在桐城市范岗教育集团劳动教育实践基地，来自桐城市范岗中心小学的学生们正在上劳动课。“今天我们将劳动课直接开在了田间地头，孩子们要在菜园里除草，把草收集起来去养殖区喂鸭子和羊，再去菜地里摘蔬菜到厨房做一道菜。”范岗中心小学校长汪刚告诉记者，“学校在这个基地里的种植面积约为300平方米，我们已经开展了很多次类似的劳动课，还会在周末邀请家长来参加。”

教师：尽快融入角色

“在‘双减’政策下，劳动新课标的发布意味着要真正把这门课落到实处，想办法上好，不能流于形式，成为‘摆拍式’教育。”迎江区教体局党委委员、教研室主任江兴玲认为，劳动教育课既要“走新”更要“走心”，要形成中小学梯次推进、系统衔接，家庭、学校、社会协同推进的一体化劳动教育课程体系。

基于这样的认识和安排，新课标发布伊始，迎江区劳动教研员何轶文通过线上培训的方式，对全区劳动课教师进行了解读。“落实新课标，还应打造综合素质高与专业实力强的教育团队，邀请专业人员参与到教育中，加大教师的培训力度，确保劳动教育队伍的稳定性和高质量性。”何轶文认为。

迎江区还将劳动教研活动放在了田间地头。最近，在该区中小学农业种植基地举办的一次劳动教研活动中，所有专、兼职劳动教师在专业种植人员的指导示范下，拿起工具走进种植大棚，“一条龙”式学习。

“这样接地气的劳动教研活动，老师们都很欢迎。”参加该教研活动的龙狮中心小学劳动课教师江琼认为。在她的推动下，龙狮中心学校的劳动课程焕然一新，低年级的学生在老师的指导下养蚕，通过关心照顾身边常见的动植物，初步形成关爱生命、热爱自然的意识；中年级的学生在学校的劳动实践基地中动手体验；高年级的学生自己确定劳动目标，制定劳动计划。

家长：这才是适合孩子的劳动课

“我们学校隔壁有一个苗圃基地，我们通过合作常态化开展学生劳动教育实践活动。今年春季，我们请育苗专家讲解育苗知识，并且手把手教学生们自己种植马尾松等树木。”怀宁县清河初级中学校长胡伟明说，“希望学生们通过参加农业生产，能够识别五谷，了解二十四节气，养成劳动习惯和品质。”

如今这样的劳动课在安庆几乎所有的中小学已经成为常态，一些家长直呼：“多年前的劳动课，如今又回来了。”

“希望自己的孩子能够掌握更多的生活和劳动技能”成为劳动新课标发布后，不少家长的心声。

迎江区滨江实验学校二年级小学生马骏兮在一年级时不太爱劳动，但通过学校劳动课程的实施和劳动教育活动的开展，如今他不仅收纳能力得到很大提升，而且还学会了做米糕，这让他的妈妈吴霞燕十分高兴。

“新课标的发布十分及时，十分必要，为老师和家长指明了方向。”吴霞燕高兴地说，作为家长，自己也会在家里多给孩子创作劳动的机会，让他养成爱劳动的习惯。

“‘双减’政策实施后，孩子们的课后作业少了，空下来的时间该怎么办呢？这成了不少家长的疑惑。”在迎江区依泽小学党支部书记、校长刘芳看来，鼓励学生利用课余时间学习各种家务劳动技能，引导学生“自己的事情自己做”，也是对“双减”政策的有力助推。

（记者 常河 通讯员 方迪 付玉）

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