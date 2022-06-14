人民网北京6月14日电 （记者孙竞）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍党的十八大以来研究生教育改革发展成效。教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用介绍，十年来，全国800多个研究生培养单位向经济社会发展主战场输送了60多万名博士和650多万名硕士，为党和国家事业发展提供了有力人才支撑。

洪大用介绍，十年来，中国特色学科专业体系更加完善。新增了网络空间安全、集成电路科学与工程、国家安全学、中医等一批一级学科和专业学位类别，工程专业学位类别由1个调整为8个，形成了涵盖14个学科门类、113个一级学科、47个专业学位类别的学科专业目录，覆盖了国民经济和社会发展的主要领域。

分类培养体系更加健全。在稳步发展学术学位的同时，大力发展专业学位，硕士专业学位授予人数占比从2012年的35%增至2021年的58%，博士专业学位授予人数占比从5.8%增至9%，专业学位与学术学位同等重要、分类发展的理念深入人心。

重点学科领域不断加强。理工农医类一级学科博士点从2012年的1944个增至2575个；“双一流”建设中，理工农医类学科占比达78.5%。哲学社会科学学科建设持续加强，甲骨文等一批具有重要文化价值的“冷门绝学”得到传承发扬。

在国家急需领域主动布局人才培养项目。面向国家重大战略需求和主攻方向，2021年超常规布局集成电路、公共卫生等人才培养专项。采取专门措施加强党的建设、中共党史、考古学、非物质文化遗产等急需学科建设。研究编制急需学科专业引导发展清单，包括中华早期文明、国际传播、量子科学与技术、高端装备等数十个急需领域，近期即将印发实施，今后每年更新，持续增强对国家急需学科专业的响应能力。

在交叉学科领域创新机制。新增交叉学科门类，出台交叉学科设置与管理办法，对交叉学科发展作出制度性安排，200多个学位授予单位自主设置了人工智能、大数据、新能源、双碳等700多个交叉学科点。

区域布局持续优化。服务世界重要人才中心和创新高地建设，北京、上海、粤港澳大湾区博士点占全国的27.6%；服务西部大开发战略，通过政策倾斜支持，促进西部地区博士授权高校占普通本科高校的比例达到并略高于全国平均水平。

洪大用介绍，十年来，学科专业调整机制放管相济，更加灵活，学科专业目录调整周期由10年缩短为5年，放权32所高水平大学自主设置学科专业，赋予所有单位学科专业动态调整和二级学科自主设置权限。十年来，各单位自主设置了近5000个二级学科点，通过动态调整主动撤销了1700多个学位点，约占全国学位点总数的10%，存量结构不断优化。

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