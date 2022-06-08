本报记者 姜泓冰 原韬雄 王锦涛 李 蕊

图①：复旦大学生命科学学院教授鲁伯埙。

丁 澦摄

图②：兰州大学化学系教授唐瑜。

本报记者 王锦涛摄

图③：山东大学数学系教授吴臻。

山 萱摄

图④：西安交通大学微电子学院院长耿莉。

西 萱摄

习近平总书记2月28日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十四次会议时强调，要全方位谋划基础学科人才培养，科学确定人才培养规模，优化结构布局，在选拔、培养、评价、使用、保障等方面进行体系化、链条式设计，大力培养造就一大批国家创新发展急需的基础研究人才。

基础研究是科技创新的源头。我国拥有世界上规模最大的高等教育体系，完全能够源源不断培养造就大批优秀人才，完全能够培养出大师。广大高校特别是“双一流”大学，理应发挥培养基础研究人才的主力军作用。为此，本报记者采访复旦大学、西安交通大学、山东大学、兰州大学的拔尖基础学科人才，倾听他们讲述从事基础学科研究的感悟与心得、探索与突破、融合与创新……

——编 者

“兴趣是最好的老师。老教师们提纲挈领，把数学演绎成美丽的存在”

最近，复旦大学生命科学学院教授鲁伯埙团队的论文，相继发表于国际顶级学术期刊。鲁伯埙一直关注神经退行性疾病的发病机制，他觉得这项研究不可或缺。

对于鲁伯埙来说，做基础学科起于兴趣与特长。父亲是高校教师，受家庭环境影响，他从小就喜欢探究问题、找寻规律，高中已开始写论文，迷恋研究不同叶子形状与叶脉结构间的关联，观察、计算、建模，直至发表论文……进入复旦读本科，才有机会走进实验室，懂得了知识点背后那些精妙的实验设计、执行和分析过程。

70后的山东大学数学系教授吴臻，2019年获得了陈省身数学奖，数学圈不少人惊讶，获奖者竟这么年轻。他对于数学的热忱，也来源于幼年时的兴趣。

父母是数学老师，吴臻自小偏爱数学。1987年，16岁的吴臻便考入山东大学数学系，并暗下决心攻读硕博。在不少人眼中，数学是枯燥的数字堆砌，搞研究更单调辛苦，而吴臻却选择继续深造。“兴趣是最好的老师。老教师们提纲挈领，把数学演绎成美丽的存在。”吴臻说。

培养基础学科人才，国家一直在发力。据了解，2018年，教育部在77所高水平大学布局建设了288个基础理科、基础医科、基础文科的创新拔尖学生培养基地，累计吸引1万余名学生投身基础学科，96%的毕业生在基础学科深造和研究。

“从一次次失败中培养坚毅品格，保持向上斗志，科研之路才可能成功”

近年来，我国基础研究人员全时当量从2016年的27.5万人次增长到2020年的42.7万人次；高被引科学家从2016年的175人次增长到2021年的935人次。

在鲁伯埙看来，培养基础学科人才，首先要有强大的科研投入：“我读本科时国家不富裕，科研投入有限，很多老师有前沿视野，但限于条件难以做真正重大的前沿科研。生命科学研究需要有实验支撑，尖端设备、试剂耗材买不起，实验动物养不起，重要问题就不敢碰。”

探索性研究“烧钱”，实验经常失败，因此鲁伯埙一直积极申请国家经费和企业资助。失败的情形，也不单只有鲁伯埙遇到，西安交通大学微电子学院院长耿莉也有体会……

耿莉从事的是高新研究。由她领衔开发的压电式微滴喷射阵列打印头智能驱动芯片，是国内第一款可用于集成式打印喷头的智能驱动芯片，为宽幅3D打印设备的全国产化提供了硬件基础。

走进实验室，1000平方米的微纳电子与器件共享平台超净间里，教师、技术人员和研究生们正忙碌着……近年来，耿莉带领学院突破多个关键核心技术，“基础科研，拼的是真刀真枪。”耿莉平静地说。

芯片制造过程中，设计完电路后，需要预先生产几片供测试，通过后再大规模生产，这个过程叫做“流片”。一次，耿莉带领团队进行测试验收，测试室里气氛紧张：从第一次“流片”回来上电晶体管被烧毁，高压驱动芯片已经“流片”3次；一次不成就再试，从高压管的优化、高低压隔离到状态检测机制改进，每一次试验都和预期结果更接近；最终，一个个波形信号稳定输出，“成功了！”大家鼓起掌来，耿莉紧锁的眉头舒缓了……

耿莉认为，培养杰出人才不仅要传递知识，更要培养他们不怕失败的意志、越挫越勇的恒心。“基础科研讲究团队协作，单枪匹马不济事。科研更是一条艰辛路，挫败是常态，从一次次失败中培养坚毅品格，保持向上斗志，科研之路才可能成功。”耿莉说。

“解题不是科研探索的全部，发现问题、培养科学精神才是关键”

当前，面对百年未有之大变局，培养一批具有交叉思维、复合能力的创新人才，是培养基础学科人才的关键所在。“教育部近期在12所高水平大学布局建设了首批12所未来技术学院，瞄准未来的前沿性、革命性、颠覆性技术发展，推动学科专业交叉融合。同时，用好学科交叉融合的‘催化剂’，推进理工结合、工工交叉、工文渗透、医工融合、工农协同，培养一批能够引领和示范科技革命和产业变革的拔尖创新人才。”教育部相关负责人介绍。

高新专业具有很强的学科交叉特性，开放的人才平台不可或缺。2018年，王欢（化名）从某研究所进入学院，在耿莉团队负责新型光电器件研发。耿莉说：“当时急需一名拥有相关经验的人才，联系到王欢我非常兴奋！”然而，王欢的年龄和论文数都达不到条件，这可急坏了耿莉……为此，她准备了情况说明，建议不拘一格降人才，最终学校将王欢特招进入学院。“如今，他已经带领团队承担起国家重大项目，促进了学院的产学研优势互补。”耿莉说。

不少学生快速成长，成为科研生力军。本科学生在大二和大三就可以申请进入“信息新蕾计划”。宋焱在大三时就参与低功耗数模转换芯片项目，成长飞快，大家夸奖他是实验室的“定海神针”。宋焱说，“越早进入科研项目，就能够越早在科研生涯初期培养经验、养成好习惯。”

耿莉觉得，近些年，我国科研硬件基础突飞猛进，而要培养出大师级人才，还需更多“软建设”——培养学生良好的性格，养成科学精神。“杰出人才成长需要宽松的成才环境、合理的激励机制，目前各个教育阶段还存在唯成绩论现象。高校教育要注重学生思维能力和学习研究方法培养，提升学生自主探索解决问题的能力，让他们善于梳理逻辑关系、归纳知识体系；还要将人文知识的学习，贯穿人才培养体系中，鼓励学生树立起远大理想。”耿莉说。

在吴臻看来，创新人才的培育，需要从“学会提问”开始。硕博期间，吴臻师从中国金融数学的开创者彭实戈院士。彭实戈从法国留学归来，思维活跃，邀请了许多世界级数学大师来校访问。吴臻在一次次学术探讨中，开拓了学术视野。“导师常叮嘱，做研究要面向世界前沿，切忌停留在低水平领域。”吴臻说。

起初，吴臻是跟着导师的研究方向走。跟到一定程度后，便要自己寻问题、找突破。读博士期间，导师曾交给他一篇文章。看完后，彭院士问他说，你能不能就此文章提出10个问题来？“我便被难住了……”吴臻说，导师的循循善诱，激发了他的独立思考能力，从此每读一篇论文，都会思考是否能提出新的研究方向。

在鲁伯埙看来，博士阶段，最紧要的是培养学生对科学价值的判断力，知道解决问题需要设计什么样的实验。“现在，学生往往都是‘做题家’，解题不是科研探索的全部，发现问题、培养科学精神才是关键。”为了更好解答同学们的疑问，在实验室里，他是随时在线的工作达人，永远会及时回复信息邮件。每周五，20多人的课题组开会，众人一起发现问题，验证结论，确定下一步实验。

“基础研究经费大头仍是来自国家投入，用研究成果回报社会，是我们的责任”

接受记者采访的这天中午12点半，唐瑜上完《无机化学》课，简单吃完午饭后回到办公室，马上与学生讨论稀土配合物的研究……

从1989年踏进兰州大学化学系到留校以来，唐瑜已从事稀土研究20多年。“现在主要做稀土配位化学基础研究，和稀土资源的高值化应用研究。”唐瑜说。作为现代工业的“维生素”，稀土元素拥有优良的光电磁等物理特性，在冶金、石化、储氢、显示面板等现代工业领域均有广泛应用。

“做科研要有明确目标，那就是做‘顶天立地’的科研。”唐瑜说，“顶天”，就是在基础研究中追求学术创新、推动学科发展；“立地”，就是在应用研究中做有益于社会和百姓的事。唐瑜的偶像——“中国稀土之父”徐光宪院士就是她心中“顶天立地”的科学家。“徐老因国家需要而改变自己的研究方向，实现稀土的回流串级萃取，打破了国际垄断。”

基础研究要甘坐“冷板凳”。通过大量实验研究，唐瑜解决了稀土配合物在应用中的水溶性和稳定性等问题，并将科研成果应用于稀土智能发光材料。近年来，稀土发光配合物在癌症诊断和治疗的应用中备受关注，而这也是唐瑜和团队目前正在做的事业。“我们利用稀土发光配合物的设计，实现对早癌标志物的高灵敏度检测。”唐瑜说，目前正在与医院合作开展肿瘤标志物的稀土荧光检测试剂盒的研发。

鲁伯埙的“神经退行性疾病的发病机制”研究，也是一项有益于人民生命健康的研究。多年关注这项疾病，鲁伯埙对病患和病患家属的痛苦感同身受。自2010年起，他便致力于对这种疾病的研究，揭示了疾病产生的可能源头机制和疾病加速发展机制，并且发现了多个潜在药靶和一类潜在治疗药物，提出了新药研发概念。“基础研究经费大头仍是来自国家投入，用研究成果回报社会，是我们的责任。”鲁伯埙说。

鲁伯埙心里有一个想法：以目前的研究为切入点，找到干预更多神经退行性疾病的路径。“高校青年研究员收入不算高，但喜欢科研的人，多半不会特别追求物质。关键是看有没有好平台，做出有价值的研究。”鲁伯埙说。

唐瑜说，所谓大师，一定对科学忘我求索，也一定心怀“国之大者”，能为民族振兴和国家进步孜孜以求、甘于奉献。“俯下身、沉下心，拓展科学边界。基础研究和原始创新没有第二，只有第一。”唐瑜说。

在唐瑜的办公桌上，摆放着一个卡通版戏剧人物脸谱——樊梨花。“家人送的，希望我做科研能像个女将军一样攻城拔寨。”唐瑜笑言。

吴臻给学生讲课时，常会提起王国维的“境界说”：“做数学，当有‘衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴’的精神；大师之路道阻且长，需要锲而不舍持之以恒。”他说，这些是必备的品质，也是当下的锤炼重心所在……

本版制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 06 版）

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