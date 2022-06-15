原标题：新华全媒+丨多地高考阅卷严把主观题质量关

新华社北京6月14日电 题：多地高考阅卷严把主观题质量关

新华社记者李双溪、郑天虹、陈席元

近日，全国高考阅卷工作正在紧张有序地进行，各地通过延长试评时间、主观题双评制、选派学科专家评阅等方式，保障高考主观题的阅卷质量，降低评卷误差。

6月14日，评卷教师在位于西南大学的重庆市高考评卷场阅卷。据了解，2022年重庆市参加全国统一高考人数约18.4万人，试卷数量约110万份，全市统一选派评卷教师1300余人参加评卷工作。新华社记者 王全超 摄

吉林：延长试评时间

14日，记者走进东北师范大学图书馆，这里正在进行吉林省高考语文学科试卷的评卷工作。一进现场，工作人员就收走了所有人的手机，统一收到物品箱中。

6月14日，在位于吉林长春的东北师范大学高考网上评卷点，工作人员在评卷。据了解，2022年吉林省高考评卷工作全部采用电子扫描、网上评卷方式进行。新华社记者 张楠 摄

据吉林省高考语文学科评卷组组长宋祥介绍，今年吉林省语文试卷总数从去年的10.7万份，增加到12.9万份。语文试卷的主观题增加3道，分值增加到120分。为了保障评卷质量，语文评卷组延长了试评的时间，6月11日进行试评，12日开始正式评卷。评卷组严格统一评分标准，并对评卷人员的评分质量进行把控，从个人评分与整体平均分、整体数据的吻合度、个人回评准确率、个人评分分布等指标上进行监控，从而保障评分质量。

6月14日，在位于吉林长春的东北师范大学高考网上评卷点，工作人员在评卷。新华社记者 张楠 摄

广东：实行主观题双评制

为最大限度地防止错评、漏评等主观性偏差，今年广东高考阅卷对所有主观题实行双评制，即由两位阅卷人员评分，如果两个评分差超过一定范围，就会进入三评，最后三个评分里，选最接近的两个评分的平均分。

由于实行了双评制，今年广东高考阅卷人员超过5000人，其中骨干人员均为大学教师。所有阅卷人员的选用坚持“三个不上岗”，即不参加培训不上岗、不参加考核不上岗、考核不合格不上岗。按教育部要求，今年阅卷人员可以允许有实践经验的研究生参与部分简单、明确、答案唯一化、不需要展开的主观题评卷。

记者从广东省教育考试院了解到，广东高考评卷工作从6月12日开始，预计6月25日左右公布成绩。

6月14日，在位于吉林长春的东北师范大学高考网上评卷点，工作人员在评卷。新华社记者 张楠 摄

江苏：学科专家评阅主观题

今年，江苏省共有省教育考试院、南京大学、南京师范大学3个评卷点，遴选高校及中学评卷教师2380余人，评卷总量达197万余份。

6月14日，阅卷人员在江苏南京师范大学阅卷点评卷。据介绍，江苏197万份试卷（答卷）评卷核查工作将于6月24日前结束。新华社发（杨素平 摄）

江苏省教育考试院院长、党委书记袁靖宇介绍，江苏省教育厅成立了省高考评卷工作领导组，各高校评卷点成立评卷工作领导小组，并分别设置纪检监察、安全保密、疫情防控、技术支持等职能机构。

6月14日，阅卷人员在江苏南京师范大学阅卷点评卷。据介绍，江苏197万份试卷（答卷）评卷核查工作将于6月24日前结束。新华社发（杨素平 摄）

所有中学评卷教师均从各地推荐的评卷教师库中产生，评卷组长由该科权威专家担任。对于评阅分值较大、主观性较强的试题，由学科评卷专家组通过试评，选拔出准确把握评分标准，并具有本学科中、高级以上职称者参加该类试题的评阅。专家组随时对评阅情况进行动态分析，对评卷教师的状态实时掌握，对存在争议的问题答卷组织会商研判。结合多项评卷数据对评卷质量进行全程追踪、分析，降低评卷误差。

江苏省高考评卷将于6月22日前后结束，预计6月24日晚发布高考成绩。

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