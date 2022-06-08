6月7日，在江苏省南京市雨花台中学考点，送考老师为考生加油鼓劲。新华社发（杜懿/摄）

6月7日，在河北省魏县第三小学考点，工作人员对考生进行体温测量、消毒。耿连英摄/光明图片

【聚焦高考首日】

高考作文，一向是最受关注的高考话题。它把握时代脉搏、体现大众视角。无论是宏大叙事，还是小切口的人生百态，都如此令人回味。同时，题目本身分值高、分差大，考生如何遣词造句、表情达意，出题人如何考查出学生对相关核心素养的掌握情况，其中的博弈，值得分析。

今年是“双减”后的第一次全国高考，目前出炉的7份高考语文试卷中，作文的题目难不难？体现出哪些新特点？如何答好这些题目？我们邀请相关专家点评。

点评人：

陈维贤（北京市特级教师、北京大学语文教育研究所特聘专家，参与国家统编高中语文教材编写）

陶曲勇（中国人民大学文学院副教授）

杨培明（江苏省语文特级教师、南菁高级中学校长）

王瑞（东北师范大学附属中学语文高级教师）

北辰（北京教育考试院专家）

全国甲卷：从“大观园试才题对额”谈启示

陶曲勇：从题型上看，今年的全国甲卷作文题依然是属于材料分析类，延续了近几年的命题传统。

从内涵看，材料中对于匾额题名的艺术审美，属于美育范畴。需要指出的是，“坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养”，这是习近平总书记在全国教育大会上强调的。从这个角度来说，今年的全国甲卷注重“五育并举”，完整地表达了国家的“育人观”与“选材观”。

从构思写作的角度来看，题目本身也提供了丰富的写作空间。为了给大观园中桥上亭子的匾额题名，有人直接从《醉翁亭记》中移用；有人借鉴化用；只有宝玉根据情境独创，不落俗套，思虑周全。命题者在给出艺术判断之后，要求学生不局限于艺术领域，从自身的学习和生活出发，展开深入思考。这既降低了命题难度，又契合了考生的前期准备，只要考生将上述三种方法略加提炼为：移用、化用与创造，那些熟悉的话题，例如一切从实际出发、不能生搬硬套、传承与创新，包括马克思主义中国化等等，都是符合题意的，绝不至于无话可说。

全国乙卷：跨越、再跨越

王瑞：全国乙卷作文命题平稳，难度不大。今年恰逢中国共产主义青年团成立100周年，作文命题继续坚持“立德树人”的育人导向，彰显“理想信念”“爱国情怀”“责任担当”“奋斗精神”等核心价值，紧扣时代主题，关注青年成长。在情境设置上，以表格和数据形式展示2008年奥运会和2022年冬奥会的伟大成就，直观呈现中国综合国力的跨越式发展，激发学生的爱国热情和自豪感。同时，以“展示”“见证”“未来”等关键词将国家的发展、时代的进步和个人的成长紧密结合，增强青年对国家、民族的使命感、责任感。

考生写作时可从多个逻辑层面展开，可以写“跨越，再跨越”的内涵，也可以写“跨越，再跨越”的原因或方法。思想深刻、情感真挚、素材丰富、语言生动的文章会获得更多青睐。

全国新高考Ι卷：“本手、妙手、俗手”

杨培明：材料关注学生核心素养能力的培育，于平实中见精巧和智慧，有效考查了学生的思维观念、方法论，考查了学生清楚表达、清晰思维的能力。

逻辑起点是棋理，思维聚焦的却是人生之路。题目入手较易，在思辨能力、思维品质上却有较高的要求。作文题目蕴含的理性思路导图呈“Y”型，同样的一竖，定位于“本手”还是“妙手”，结果可能截然不同。紧扣“本手”和“妙手”、“妙手”和“俗手”的逻辑关系，或对比或深入阐述剖析事理，都可以展现考生的逻辑思维能力。

全国新高考Ⅱ卷：选择·创造·未来

杨培明：作文题目将“立德树人”放在首要位置，旨在引导学生成为“有信念、有梦想、有奋斗、有奉献”的新“四有”青年，充分显现了高考的育人价值和选拔功能。

材料不避热点，以宏取精，引导青年以时代“有为者”为榜样，综合个人兴趣爱好、时代创新需求，选择自己未来发展道路。其选拔功能体现在，不同思维水平考生对发展立足点的确定及表达不同。立足科技发展，选择培养科学素养；立足文化认同，选择挖掘民族传统；立足个性成长，选择强化专业精神……

考生可以择其一二写作，也可以根据自己的理解，写出既合乎时代要求又具独特个性的时代发展宣言。

北京卷：“学习今说”或“在线”

陈维贤：北京卷的议论文写作“学不可以已”延续了多年的“材料+命题”的形式，引导考生以当代视角思考学习问题，思考为什么学、学什么、怎么学，进而把个人学习和时代、国家联系起来。这有助于形成正确的学习观，为精彩人生赋能。而提示中的“学习的目的、价值、内容、方法、途径、评价标准等方面”，有利于考生打开思路，又利于权衡选择。只要把握材料和提示，应该都不会跑题。

北辰：记叙文“在线”考查考生记叙文写作能力。导语中提到“网络时代”和“疫情期间”，提示学生要联系、思考时代特征和自身经验，引导考生以“经历与见闻”为素材依据，通过叙事的方式，表达自己的具体生活经历与感受体验。这一届考生在高中阶段有很多“在线”的经历、见闻和感受，“在线”的生活有利有弊，五味杂陈，学生对个中滋味可以有个性化、思辨性的感悟。这个题目不仅可以保证学生有话可说，还能够引导学生盘点、梳理自身经历，正确认识和理解疫情期间在线学习等特殊情况，鼓励他们发掘其中积极美好的方面，品味生活，思考社会和人生。

天津卷：寻常烟火，是最美的风景

陈维贤：烟火气是浓浓的生活气息，是国泰民安的岁月静好，是最美的风景。乍一看似乎围绕“烟火气”展开写作即可，实际上重点在于烟火气背后，在于烟火气如何来的，如何看待，如何守护，如何发展。

从思想内涵来看，要考生思考美好生活、美好中国的“来路”“前路”，当下和未来。这与2021年“纪念日”的思维方式要求一致，只是内涵更开阔。

浙江卷：人才强省、创新强省

陶曲勇：今年的浙江卷作文题既可以说是出人意料，也可以说是情理之中。一方面，命题打破了延续多年的重视思辨的设计特点，出人意料。另一方面，今年的浙江卷作文题着重考察新时代青年对未来发展的认识，关注现实、关注时代，又可以说是在情理之中。

与往年的考题相比，今年的考题在审题立意方面应该说难度有所降低，但是留下了更广阔的论说空间，既保证考生有话可说，又提供机会一分高下，符合新课标对学生核心素养的考察要求。但另一方面，考生也不能掉以轻心。根据往年的情况来看，这种宏大叙事式的写作，考生往往立论趋同，论证乏力。由于试卷已经给出明确的导向，大部分考生的中心观点还是不会有大的偏离，但是角度单一、缺乏深度是较为普遍的现象。只要注重思维训练，注重阅读积累，就能写出立意深刻、角度新颖、表述准确的优秀作文。

（本报记者 姚晓丹 董城）

(责编：孙竞、郝孟佳)