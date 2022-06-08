北辰

2022年高考英语（北京卷）试题的命制结合中学英语教学实际，坚持稳中求进的命题指导原则，注重优化评价手段，积极发挥评价的反拨作用，助力“双减”，实现教学和考试的良性互动，促进考生核心素养的发展，落实立德树人根本任务，培养具有中国情怀、国际视野、跨文化沟通能力和德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

一、落实立德树人根本任务，强化育人功能

2022年高考英语试题进一步强化高考的育人功能，注重落实立德树人根本任务，注重培育社会主义核心价值观，注重培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

完形填空一文讲述了一个关于信任的感人故事。作者回忆了在幼儿园工作期间感人的一幕。这次难忘的经历不仅让故事中的“我”，也让故事外的读者感受到了人与人之间信任的力量。

阅读B篇讲述了主人公Alice如何实现自我蜕变的心路历程。故事旨在引导考生在面对困难和挫折时，不气馁，不放弃，积极行动起来，做一个乐观豁达、自信自强和对社会有用的人。

阅读还原一文介绍了健康的益处和意义。本文旨在引导考生认识到体育和健康在个人成长过程中的重要性，树立健康第一的理念，努力成为一名具有健康体魄，健全人格，德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

阅读表达一文讲述了一个十五岁少年的创业故事，旨在引导考生也要像故事中的主人公一样，做一个谦虚好学、勤于思考、善于观察、勇于创新、乐于分享的青年学子。

二、贯彻新课程理念，促进考生核心素养的发展

2022年高考英语试题在命制过程中注重贯彻落实新课程理念，积极探索核心素养考查路径，进一步凸显素养立意。试题设计以情境任务为载体和驱动，以知识、技能和策略等要素为手段和工具，以解决问题为目标和导向，促进考生核心素养的发展。例如：语法填空一题进一步贯彻新课程理念，以语篇为单位和载体考查语法知识，体现了以语言运用为导向的“形式-意义-使用”三维动态语法观。

阅读表达第42题和43题具有一定的审辩性和开放性，着眼于考查学生在创新性和批判性等方面的思维品质，有效地考查了考生的语言表达能力。

书面表达第二节创设了接近现实生活的交际语境，注重在真实的任务和情境中考查考生的语言表达能力，帮助考生增强语用意识，真正实现与他人有效的沟通、交流和合作。

三、注重教考互动，发挥考试对教学的积极导向作用

作为一种大规模、高利害考试，高考对教学的反拨作用尤为明显。2022年高考英语试题注重发挥评价对教学的导向作用，努力实现教考良性互动。在命题过程中，一方面坚持依据课标命题的原则不动摇，并充分考虑中学英语教学和新教材的实际；另一方面，不断优化评价手段，强化应用导向，引导学生能用英语，会用英语，促进学以致用，积极引导和反拨教学。

1.优化评价手段，更好地反馈教学

2022年高考英语试题在命制过程中以科学的测试理论为指导，遵循语言测试的基本原理，系统设计，体现了语言测试的基本属性，为教学提供了一个更为科学的反馈评价工具。

首先，试题考查目标和测量构念清晰。2022年高考英语试题命制依据新课标，就“测什么”这个问题给出了清晰的回答，进一步明确了考查目标和测量构念。其次，试题凸显真实性和任务性。试题设计依托情境和任务，尽可能接近现实生活中语言使用的实际情况。试题还注重公平性，面向全体考生，内容贴近考生，贴近生活，贴近时代，注重公平。

此外，试题兼顾基础性和选拔性。2022年试题在注重基础的同时，重视和强调适当的区分度，反映考生的学习潜能，为高等学校选才服务。

2.突出应用导向，更好地促进教学

2022年高考英语试题在命题中注重强化应用导向，引导学生能用英语，会用英语，积极引导和反拨教学，促进学以致用。例如：2022年高考英语试题中对语法的考查注重基础、强调运用，重在考查考生的语言运用能力。这能够有效引导教学在关注基础知识的同时，注重语言运用能力的培养。

四、科学设计试题，助推“双减”落地

1.依据课标命题

2022年高考英语试题在命制过程中严格依照国家课程标准和高校人才选拔要求，优化试题呈现方式，加强对关键能力和学科素养的考查，引导学生能用、会用、用好课标范围内的语言知识，避免超标、超前学习，避免死记硬背和机械刷题，切实减轻学生学习负担。

2. 科学把控难度

2022年试题在命制过程中精细设计难度结构，以确保试卷难度总体上稳定且适中。另外，精确控制试卷容量，从文字量、思维量和答题量等方面整体把控试卷容量，保证考生作答时间不受影响。

总而言之，2022年高考英语试题在命制过程中突出北京特色，坚持“四个突出，四个考出来”的命题理念，注重落实立德树人根本任务，切实促进考生英语学科核心素养的发展，进一步优化评价手段，充分发挥高考对教学的积极反拨作用，较好地体现了高考“立德树人、服务选才、引导教学”的核心功能定位。

(责编：李依环、熊旭)