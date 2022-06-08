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命题专家详解高考数学全国卷：考查内容与课标保持一致

2022年06月08日08:18 | 来源：光明日报
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今年的高考数学难不难？

“高考数学全国卷命题依据高中课程标准命题，进一步增强考试与教学的衔接。试卷的考查内容范围和比例、要求层次与课程标准保持一致，注重考查内容的全面性，同时突出主干、重点内容的考查，引导教学依标施教、施教依标。”教育部教育考试院命题专家说。

专家介绍，试卷突出对学科基本概念、基本原理的考查，强调知识之间的内在联系，引导学生形成学科知识系统；注重本原性方法，淡化特殊技巧，强调通性通法的深入理解和综合运用，促进学生将知识和方法内化为自身的知识结构。同时，试卷在选择题、填空题、解答题三种题型都加强了对主干知识的考查，如新高考Ⅰ卷第12题，要求学生在抽象函数的背景下，理解函数的奇偶性、对称性、导数等概念以及它们之间的联系，对数学抽象、直观想象、逻辑推理等核心素养都有较高的要求。

“加强学科核心素养考查”也是数学高考的重要内容之一。专家介绍，数学高考通过突出思维品质考查，强调独立思考和创新意识。

“为了加强对关键能力的考查，今年的一些数学试题尝试设置了综合性的问题和较为复杂的情境。”专家说，比如新高考Ⅱ卷第22题将函数、导数、数列与不等式等知识有机结合，考查学生灵活应用函数、不等式思想解决复杂问题的能力，对直观想象能力和逻辑推理能力也提出较高要求。

（记者 晋浩天）

(责编：孙竞、郝孟佳)

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