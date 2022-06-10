科学实验中。长沙理工大学供图

人民网北京6月10日电 （记者李依环）“移动实验城堡”播撒科学种子、爱心捐赠千余册图书......近日，湖南多所高校的大学生们走进当地乡村小学，为孩子们带来了特殊的一堂课。

“那辆车怎么那么漂亮！”“移动实验城堡是什么啊？”在一连串的惊叹中，小小科学家团队的“移动实验城堡”缓缓停靠在院子里，大学生志愿者们刚一下车，就被小朋友们团团围住。

这群志愿者是长沙理工大学物理与电子科学学院的本科生。日前，他们带着“移动城堡”——科普主题车，来到湖南省浏阳市永安镇梓江村，为当地学校的小朋友们带来了科学实验“小课堂”。

经过精心设计，该校的大学生们将一辆普通车改造成了为小朋友们科普的小天地。车内分设四个区域：科普书柜、实验DIY区、远程视频授课区和作品展示合影区。据悉，这辆不一样的“城堡”具有可移动、可据点摆放、携带有完成整项科普活动所需材料、可搭载定期更新升级的科普实验器材等特点。

在好奇心的驱使下，小朋友们纷纷登上“移动实验城堡”，与科普实验设备近距离接触，进一步感受科学的魅力。大学生“老师”们为小朋友提供了丰富多彩的科普教学环境，还精心制作了科普教学视频供他们进行自主学习。

(责编：李依环、熊旭)