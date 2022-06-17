人民网北京6月17日电 （记者李依环）今天上午，第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动全国联线启动。教育部党组书记、部长怀进鹏在北京会场出席仪式并讲话，教育部党组成员、副部长钟登华授旗。重庆市委副书记、市长胡衡华出席重庆会场活动并致辞。

怀进鹏指出，今年是习近平总书记给第三届中国“互联网＋”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生回信五周年。5年来，各部门各地区各高校认真贯彻落实习近平总书记重要回信精神，办好“互联网+”大学生创新创业大赛，广泛开展“红旅”活动，广大青年学生用创新创业生动实践助力脱贫攻坚和乡村振兴。经过5年发展，“红旅”活动已经成为一堂融党史教育课、国情思政课、创新创业课、乡村振兴课、红色筑梦课为一体的，极具特色和标志意义的中国金课。

怀进鹏希望广大青年学生赓续红色基因、筑牢理想信念根基，深入基层一线、增长见识才干，敢闯会创、在创新创业的火热实践中成就一番事业，把青春梦创新梦创业梦融入伟大的中国梦，在实现中华民族伟大复兴的道路上奋力奔跑，跑出属于新一代青年人的最好成绩，为推进乡村振兴、促进共同富裕贡献青春力量。

胡衡华表示，重庆是一座英雄的城市，有着光荣的革命传统，承载着伟大的红岩精神。“青年红色筑梦之旅”全国启动仪式在重庆设主会场，就是要用好红色资源，发扬红色传统，赓续共产党人精神血脉，以昂扬的精神状态奋进新征程、建功新时代。未来的重庆充满了无限机遇，希望广大青年学子在重庆施展才华、书写精彩华章。

仪式通过短片与讲述的形式全面总结“青年红色筑梦之旅”五年来的重要成果。历届优秀项目代表分享了将个人梦想融入伟大的中国梦，深入广袤乡村、扎根基层创新创业的成长历程，展现了当代中国青年奋发有为的精神风貌。仪式最后，学生代表共同宣誓：请党放心，强国有我！请党放心，振兴有我！请党放心，未来有我！请党放心，中国有我！

“青年红色筑梦之旅”活动把思政教育、专业教育和创新创业教育深度融合，过去5年，全国共有483万名大学生走进革命老区、贫困地区、城乡社区，传承红色基因、锤炼意志品质，用专业知识和创新创业成果为脱贫攻坚和乡村振兴贡献青春力量。累计98万个创新创业项目精准对接农户255万余户、企业6.1万余家，签订合作协议7万余项，取得了良好的经济和社会效益。

据了解，第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛由教育部等十二部委与重庆市人民政府共同主办，重庆大学承办。自4月8日启动以来，已有281万个项目、1210万名学生报名参赛，参赛项目数和报名人数均已经超过去年。其中，有57.9万个项目团队、246万名大学生报名参加“青年红色筑梦之旅”活动。本届大赛“红旅”活动，以新工科、新医科、新农科、新文科助力“新农业、新农村、新农民、新生态”建设，引导广大高校师生扎根基层创新创业，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐，以实际行动迎接党的二十大。

国家发展改革委、农业农村部、财政部、国家乡村振兴局、中国建设银行等有关部门负责人在主会场参加会议。各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局设分会场线上参加启动仪式。

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