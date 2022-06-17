新华社北京6月17日电（记者王鹏、柯高阳）98万个创新创业项目，对接农户255万余户、企业6.1万余家……这是中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动5年来交出的答卷。

2017年，第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛期间，开展了首次“青年红色筑梦之旅”活动。5年来，“红旅”活动把思政教育、专业教育和创新创业教育深度融合，把大学生创新创业实践与精准扶贫脱贫、乡村振兴紧密结合，做到了融党史教育课、国情思政课、创新创业课、乡村振兴课、红色筑梦课为一体。

澎湃青春热血 传承红色精神

深入福建、江西、广西、广东4省区62个村，探寻、挖掘、记录红色文化，形成数字博物馆62处，打造红色文化遗产信息链……这是2018年起参加“红旅”活动的厦门大学“数字乡建——信息服务平台·振兴美丽乡村”团队的成绩单。

从延安到井冈山，再到西柏坡……5年来，“红旅”活动推动483万名大学生走进革命老区、贫困地区、城乡社区，用专业知识、创新创业成果精准对接基层需求。

在“红旅”活动带动下，各地各高校持续组织开展形式多样的活动，引导广大青年学生感悟、传承红色精神。

上海市用好红色资源名片，举办“汇创青春”——上海大学生文化创意作品展示活动，累计征集60余所上海及长三角地区高校9大类创意作品近万件；

福建着力打造“双百三级三创联动”活动模式，以在项目上联建党支部的方式带动百校与百乡、千院与千村、万队与万户融合共创；

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“‘红旅’活动牢牢牵住立德树人这个牛鼻子，成为高等教育思政课创新发展的显著标志，树立起新的人才培养观。”四川大学马克思主义学院院长曹萍说。

奉献青春力量 回应时代需要

浙江台州市黄岩区，同济大学“掌上‘智’村——乡村产业振兴一体化智慧服务系统”项目团队就驻扎在这里。

2016年，项目团队在当地积累实践经验，进行数据调研，通过案例库、算法库和模式库一体化打造，形成乡村产业振兴一体化智慧服务系统。如今，“掌上‘智’村”已与17个县市政府展开合作，间接带动7000多名返乡大学生和农民工就业。

5年来，“红旅”活动回应时代需要，有效促进高校智力资源，特别是大学生创新创业成果在基层落地转化。

南昌大学“珍蚌珍美”项目团队独创“鱼蚌+”生态净水模式，以珍珠蚌的滤食作用为核心，混养多种鱼类，对富营养化水体进行净化，实现生态效益和经济效益双丰收。

吉林大学“丰粮满仓——液化农业废弃物改良盐碱地 打造‘第二粮仓’”项目团队助力吉林白城市通榆县粮食增收。乡亲们夸赞，娃娃们的金点子真能变成真金白银。

重庆大学“氮先锋”项目团队从原料和工艺两方面解决生产污染，帮助农民改善粮食种植，帮助乡镇企业肥料产品提质增效……

5年来，青年学生聚焦学以致用，组成一批批“科技中国小分队”“健康中国小分队”等，在美丽乡村建设、弱势群体帮扶等方面作出了实实在在的贡献。

砥砺青春奋斗 创造美好未来

6月17日，第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动正式启动。

今年的活动以“红色青春筑梦创业人生，绿色发展助力乡村振兴”为主题，引导高校师生扎根基层创新创业，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

据悉，教育部正在积极推动新工科、新医科、新农科、新文科为“红旅”赋能，引导广大“红旅”青年争做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。

“‘青年红色筑梦之旅’汇聚磅礴青春力量，培养形成了一支新锐‘双创’大军，推动高校的智力、技术、文化资源紧密对接和助力乡村振兴。”教育部高等教育司司长吴岩表示，将在更大范围、更高层次、更深程度开展“青年红色筑梦之旅”活动，带动和引导广大青年学生勇当开路先锋、争当事业闯将，在新时代展现靓丽的青春风采。

(责编：李依环、熊旭)