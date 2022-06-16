原标题：志愿填报不要一味追求“分数最大化”

我国大部分地区的高考已落下帷幕，志愿填报成为考生和家长面临的新一轮“考试”。一些地区能填报的志愿数量超过100个；一些高校新增了本科专业；一些专业设置了选考科目的要求……对考生和家长来说，填好志愿，要做的功课确实不少。智能辅助工具，近年来也在高考志愿填报时为越来越多的考生和家长提供参考。

已经做了4年高考志愿信息服务的夸克App产品经理夏雅瞳告诉科技日报记者，团队回访过2021年的用户，发现近80%的“00后”考生在填报志愿时会参考智能填报或预测工具。

中国教育在线总编辑、国家教育考试指导委员会专家陈志文接受科技日报记者采访时表示，志愿填报服务成为产业很正常，有需求，自然就有市场。不过，他旗帜鲜明地反对天价志愿填报服务。

陈志文表示，在填报志愿时，考生可以寻求第三方帮助，无论这个第三方是智能工具，还是老师、家长、前辈……但前提是在深入细致地研究讨论后，考生把自己的人生方向想清楚——任何第三方都无法替孩子完成这件事。“我看到有些家长很任性，花了上万元委托别人给孩子做生涯规划，你仔细想想，你是对孩子负责还是不负责？”

“我们抱着严谨的态度免费提供高考志愿信息服务，想提升考生整体的填报效率。”夏雅瞳表示，每个考生的人生志愿都是个性化的，因此，在产品设计上，不是让考生输入一个分数，就给出一组填报方案，而是通过一系列工具，帮助考生了解自己想要什么，当前处在什么样的阶段，再告诉考生大概有哪些选择，最后由考生自主决定。核心，仍然是“自主决定”。“智能辅助类志愿填报产品要确保的是提供准确的数据，但最终判断仍要由考生和家长作出。”夏雅瞳坦言。

陈志文还提醒，志愿填报中有一个倾向特别需要警惕，那就是盲目追求所谓的“分数最大化”。高考志愿涉及人生规划，不是在菜市场挑白菜。“我考了500分，上了个可能需要502分的，就叫捡漏；上了个需要498分的，就是吃亏。账不能这么算。”陈志文说，志愿填报，首先要明确前行的方向，如果连方向都丢了，“一味盯着分数最大化那就是踩最大的坑”。

教育部去年曾提示，在志愿填报过程中，各地各校要积极运用信息化手段，为考生提供志愿填报的政策解读、参考信息和咨询指导。

其实，考生有多种途径获得高考结束后的志愿服务，但很多人缺的，恰恰是高考前就该有的生涯规划辅导。

实施了新一轮高考综合改革的地区都要求在高中阶段上生涯规划课，但让中学老师上好这门课并不容易。陈志文说，做生涯规划，需要老师或父母有足够的见识和广阔的视野，在小地方，这一问题可能更加明显。“我曾经见过，有老师讲你要去银行就学金融，他不知道2018年后大量银行招收的是理工科人才；也有知名高校毕业的父母，说孩子如果要当公务员，就应该学公共管理。每个人都有认知的局限性。”陈志文指出，在这一方面，社会、学校等各主体还可继续努力，探索通过多种方式，在生涯规划上给学生和家长更多科学指引。(记者 张盖伦)

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