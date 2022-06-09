人民网北京6月9日电 （记者李依环）据天津大学消息，中国工程院院士，著名感光材料专家，天津大学化工学院教授邹竞因病医治无效，于2022年6月9日凌晨4时45分在天津逝世，享年86岁。

1936年2月，邹竞出生于上海市，祖籍浙江平湖，1987年8月26日加入中国共产党。1955年至1960年在前苏联列宁格勒电影工程学院电影胶片制造及洗印加工系就读，获工艺工程师学位。1960年回国后到保定电影胶片厂（现中国乐凯集团有限公司）工作。2010年5月调入天津大学化工学院工作。1994年当选为中国工程院院士。

邹竞院士致力于感光材料和功能性薄膜材料研究及新产品开发，为我国感光材料工业发展作出了重要贡献。曾获国家科技进步一等奖、二等奖，何梁何利基金科学与技术进步奖等奖项，并荣获全国优秀共产党员、国家有突出贡献的中青年专家、全国化工“有重大贡献的优秀专家”、全国五一劳动奖章、全国优秀科学技术工作者、全国三八红旗手等荣誉称号。

上世纪60年代，她成功研制出三种国防军工急需的特种红外胶片，填补了国内空白；70年代起，先后主持开发了三代乐凯彩色胶卷，实现了国产彩卷从无到有的巨大突破，取得了显著的经济效益和社会效益。进入21世纪以来，邹竞院士先后研制开发出通用型医用感绿X射线胶片、医用氦氖激光影像胶片、医用红外激光影像胶片，以及银盐法透明导电膜和太阳能电池背膜等功能性薄膜材料。

随着科学技术的飞速发展，邹竞院士逐渐将工作重点转向新型功能薄膜材料的人才培养与技术开发，创立了天津大学印制电子材料研究方向，引领了天津大学化工学科在高端功能化学品领域的快速发展，推动了化工学科与产业需求的深度融合，为突破透明导电薄膜材料、海洋防污等重大领域的“卡脖子”技术作出了积极贡献，为我国功能材料领域培养、输送了大批专业人才。

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