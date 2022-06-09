原标题：理科综合全国卷:培养科学思维

6月8日，一些地区的考生完成了物理、化学、生物科目的考试。教育部教育考试院命题组专家表示，2022年高考物理、化学、生物试卷注重体现学科特色，突出学科主干内容和关键能力的考查，合理选取情境，加强教考衔接，促进学生科学思维和正确价值观念的形成与发展，引导考生综合能力提升。

物理：注重考查通用方法，弱化“套路”与“技巧”

以带电小球在电场力和重力的作用下运动为情境，考查学生对能量转化与守恒、运动的合成与分解等物理观念的深刻理解，渗透等效的思想；判断小环从大圆环顶端下滑过程中与其速率成正比的物理量，渗透定性和半定量的分析方法……记者注意到，全国高考物理甲卷、乙卷试题考查细致、全面，重视课本知识的深度理解应用。

“2022年高考物理注重对高中物理核心、主干内容的考查，深化基础性，加强定性和半定量的分析，在具体的情境中考查学生对物理本质的理解，引导学生知其然，更知其所以然，逐渐形成对物理全局性、整体性认识，避免将学生导向细枝末节知识的过度辨析、典型题套路和技巧的运用。”命题专家介绍。

在答题过程中，不少考生会感到不少题目情景与生活联系紧密。全国甲卷第14题以北京2022年冬奥会首钢滑雪大跳台为情境，将学科内容和体育活动紧密结合；全国乙卷第14题以航天员可以在“天宫二号”上自由飘浮为情境，考查学生对太空失重本质的理解；全国乙卷第18题“用智能手机测地磁场”，要求学生根据题中给出的测量结果论证测量地点、y轴正方向的指向情况等。

“题目创设了联系生产生活实际、科学技术进步的真实情境，考查学生建立物理模型、灵活运用所学物理知识解决实际问题的能力，促进学生核心素养的培养和发展；此外，试题在实验原理理解、实验方案设计、仪器选择和使用、实验数据处理、结论得出和解释等方面加强设计，引导教学重视实验探究，提升学生的科学探究能力。”该专家这样分析。

化学：聚焦核心素养，推动教考衔接

考查碳、氮、氧、氟电离能的变化规律，让学生理解原子结构与元素性质之间的关系；给出不同条件对“钛氯化”反应平衡转化率的影响，考查变化观念与平衡思想素养，引导学生深刻理解化学平衡的本质；呈现铅膏回收的工艺流程，提供有关金属离子难溶电解质的溶度积，要求学生根据物质性质分析不同元素的最终存在形式，引导学生思考不同物质的转化条件……综观2022年高考全国甲卷、乙卷化学试题不难发现，试题创新信息呈现方式，设问角度独特，要求学生多角度、多层次、多维度地认识化学基本规律，在分析和解决化学问题中考查学科关键能力，引导学生核心素养的培养。

“今年高考化学命题聚焦化学学科核心素养，实现对‘宏观辨识与微观探析’‘变化观念与平衡思想’‘证据推理与模型认知’等学科核心素养的考查，还转变设问角度、变换考查方法，要求学生基于性质数据和实验现象等，合理地分析影响物质性质的原因、推测实验现象或反应得到的产物等，引导学生培养自主学习、独立思考、自我提升的思维习惯和能力，引导教学提质增效，助力‘双减’落实。”命题专家分析。

记者还注意到，2022年高考化学试题素材情境取材广泛，围绕与化学关系密切的材料、生命、环境、能源与信息等领域，通过对应用于社会生产实践中化学原理的考查，充分体现出化学学科推动科技发展和人类社会进步的重要作用，凸显化学学科的社会价值。例如，全国甲卷第35题考查北京冬奥会场馆使用的高分子材料的结构与性质的关系，展现我国化学新材料的研发应用；全国乙卷第8题中的二氧化碳固定及再利用的方法向学生传递绿色化学和可持续发展思想。

命题组专家认为：“为加强教考衔接，课程及教学改革更加注重对实验操作能力的培养，今年的高考化学试题围绕‘盐类水解的应用’‘铁及其化合物的性质’‘探究影响化学平衡移动的因素’‘有机化合物中常见官能团的检验’等重要实验，考查利用化学反应基本原理，基于实验目的分析实验现象得出结论的能力；探索将化学反应原理、物质结构理论两大化学理论与其他模块内容的综合考查，促使学生构建系统全面的学科知识体系，与课程改革理念同向同行。”

生物：丰富考查形式，考查学生理解程度和思维深度

核酸检测的基本原理是什么？植物激素如何通过特异性受体发挥作用？专家表示，2022年高考生物试题丰富了考查形式，突出了学科基础主干内容的考查，引导学生从新的角度思考问题，考查学生的思维深度和灵活程度。

命题组专家还提出，高考生物试题还加强了对实验探究能力的考查，在形式、角度等多个维度进行探索实践，引导学生紧密联系实验实践与概念学习，提高学生对实验操作的兴趣。例如全国乙卷第32题以植物花色的遗传控制为问题情境，在探究白花植株纯合体基因型时要求只选用1种纯合体亲本与之只进行1次杂交，考查学生在新条件限制下制定最优方案的能力，引导学生在解决问题时注重解决方案的优化和简化。

此外，生物试题还精心选择运动健康、体育锻炼、自然资源保护、农业生产等主题，突出高考的价值塑造作用，例如，全国甲卷第31题以林地动植物资源调查入题，考查种群密度调查方法、丰富度等基本概念，并要求学生思考植物与动物之间的相互作用，引导学生认识保护生物多样性的深刻意义与内涵，增强环境保护意识；全国乙卷第6题以鸡的羽毛性状芦花和非芦花遗传分析为主题，指出巧妙运用鸡的羽毛性状可早期区分雏鸡性别，便于养鸡场根据生产需求及时分选，以提高养鸡场的经济效益，引导学生树立科学劳动观念。

（记者 周世祥）

(责编：郝孟佳、何淼)