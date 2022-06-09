参加完一场与心仪单位高管的线上交流会后，哈尔滨工业大学航天学院控制科学与工程专业2022届硕士毕业生宋健总算安了心。

他一直有个航天梦。可大到企业看重哪些能力，小到简历撰写、面试着装等问题萦绕心中，一度让他忐忑不已。

“多亏了学校推出的‘职涯π计划’！让我有机会与中国航天科工集团第二研究院的人力资源老师在线上交流。心里疑云散开了！”宋健一脸阳光。

为解决求职者职业能力不足、知识储备与市场需求脱节等问题，诸多高新技术企业与高校加强合作，共同帮助大学毕业生顺利迈入职场。

职业能力提升：

为明日“职场人”添把劲

让宋健受益的“职涯π计划”，是该校与企业合作育人选才新模式中的一环。“用人单位在网上‘手把手’教我们填报信息，还解答了很多现实困惑，从福利待遇、工作状态，到职业发展空间，甚至工作后可能面临的人际交往等问题，一清二楚。”他说。

这个毕业季，哈尔滨工业大学和中国航天科工集团第二研究院的做法是：校领导带头走访航天国防龙头企业，每名校领导对接一个航天院所；企业参与提升毕业生职业能力，通过职业规划辅导、科普讲座、互聘导师等形式，形成了春季职业领航、夏季实践锻炼、秋季精准招聘、冬季能力培训的全周期人力资源提升工作新模式。

探索不止于此。

在前不久举行的哈尔滨工业大学2022年重点用人单位线上博览会启动仪式上，中国航天科工集团第二研究院人力资源副部长张福祥受聘成为首批就业育人导师。按照计划，他将开设求职能力培训讲座、职业生涯规划课程，为学生提升职业能力导航引路。“作为航天单位，对于专业人才的需求决定了我们必须与高校和学生建立更加深入、精准的联系。与志在蓝天的年轻人一起成长，不仅有助于缩短求职者和用人单位之间的磨合期，还能培养出企业真正需要的人才。”他说。

去年暑假，哈工大机电学院辅导员王旭东华丽转身，和30多名同事一起成为“职场新人”。“我被选派至二院二八三厂挂职学习，这使我们建立了密切联系，更了解企业需求，也更能有针对性地开展就业指导。”王旭东说。

校企间一连串有效互动，为大学生变身“职场人”添了一把劲儿，更多航天新生代奔向星辰大海，逐梦美好未来。

“数据显示，学校2021届毕业生签约航天单位人数较2020届增长48%。截至目前，2022届毕业生签约航天单位人数与去年同期持平。”哈工大学生工作部副部长王芳说。

打造实习基地：

架起人才供求桥梁

刚刚开完会，北京东方淼森生物科技有限公司总裁邱显荣便匆匆来到办公区，与新进实习生交谈起来。作为北京工商大学1996级毕业生，他总能由此忆起上学时的青葱岁月。

毕业之后，邱显荣创立公司，与母校的联系更为紧密。2015年，公司与北京工商大学正式启动就业实习基地项目，一批批化学与材料工程学院化妆品专业的学生来此实习，目前已有157人正式入职，在核心管理与技术岗位上发挥作用。

“公司的生产需求、学生的专业技能、学校的科研资源实现了有机对接。”北京工商大学化学与材料工程学院院长翁云宣介绍，产学研深度融合是实习基地成功推进的关键。学院共有实习基地25家，学生在本科时就可参与相关课题，带着研究问题进入校外实习基地，在生产中发现真正的痛点，结合实验深入探索，寻求破解办法。其间，学生还要完成实习报告，并通过指导教师考核，从而保证实习效果。

2021级研究生马文睿回忆在太和康美（北京）中医研究院的实习生活，颇为感慨：“基地的师傅教给我很多。一些仪器看似简单，操作起来我却总有纰漏。他们会跟我一起找问题，调试原料配比，让我知其然更知其所以然。”

“经过实习，课堂上的理论得到应用，学生对企业的文化认同也增强了，为后续入职奠定基础。”邱显荣说。

合作过程中总会面临难题，磨合与理解必不可少。为此，指导教师须担当起引导者角色，了解学生情况，排解其内心困惑，鼓励学生专心实习，从长远考虑谋划就业。

据介绍，类似实习基地已在全国不同类型高校建立起来。教育部信息显示，职业学校与企业共建实习实训基地2.49万个，年均增幅达8.6％。实习基地已成为促进学生就业的有效抓手，校企合作呈现多样化格局。

完善协同育人：

在促就业中实现“多赢”

在北京交通大学计算机与信息技术学院学生工作办公室主任原晓敏看来，通过协同育人的方式，提早让学生接触企业，学习应用型课程，对求职就业非常有益。

记者了解到，该学院与腾讯公司开启了校企合作“双导师制”，校内导师、企业导师一并指导学生学习、就业，并通过“腾讯云实验班”等方式，引入企业自主开发的3门理论课和3门实训课。此外，他们还与京东、美团、竞业达、立思辰等校友企业探索类似合作模式。

该校软件学院学生小陆在企业导师的参与下完成了毕业设计。“我对数据库内容很感兴趣，所以选了相关课题。‘双导师’制让我能很方便地向企业导师咨询。”即将毕业的小陆将成为一名数据库研发工程师，在喜爱的领域中深耕。

除了本科类院校，不少职业院校也有类似尝试。

比如，沈阳中德学院采用德国双元职教理念，企校共同实施“双主体、双教师、双教材、双证书”的应用型人才培养，超半数学生一入学就被德资企业“定制”培养。

江苏无锡微研股份有限公司和江苏信息职业技术学院采用新型学徒制，合作组建“微研创新班”。公司派导师参与教学授课，学生毕业后可进入公司工作，求职者与用工方有双向选择权。

杰克科技股份有限公司人力资源管理部总经理吴敏辉有多年招聘经历，他感慨：“协同育人的模式为求职、招聘开辟了‘快车道’。重要的是，育人过程中还促进了科研攻关，实现了成果转化，最终达到‘多赢’的效果。”

（本报记者 李晓 邓晖 陈之殷）

(责编：何淼、郝孟佳)