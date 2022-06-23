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2022江西高考分数线发布：文史一本529分、理工一本509分

2022年06月23日10:41 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月23日电 （记者李依环）据江西省教育厅消息，2022年江西省文史、理工类各批次文化录取控制分数线划定：本科一批文史类529分、理工类509分；本科二批文史类472分、理工类440分。

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江西省2022年高招各批次文化录取控制分数线——

2022年江西省文史、理工类各批次文化录取控制分数线为：

第一批本科文史类529分、理工类509分；

第二批本科文史类472分、理工类440分；

文史、理工类高职（专科）：150分；

三校生文理类本科：506分；

三校生文理类高职（专科）：150分。

根据军校招生有关文件规定，2022年军检面试分数要求为：男女生文理科原则上均须达到一本线，理科男生按招生计划数的5倍划定，其他考生按招生计划数的5-10倍划定，具体分数线待志愿填报后由省军招办根据志愿填报情况划定并及时发布。

2022年江西省艺术、体育类各批次文化录取控制分数线为：

艺术学理论类、戏剧与影视学类（表演专业除外）以及认可和使用戏剧影视文学、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的专业本科文化线: 374分；

美术与设计学类、音乐学类（声乐）、音乐学类（器乐）、舞蹈学类、表演等专业本科文化线：330分；

艺术类其他特殊专业文化线按教育部《普通高等学校本科专业目录（2020年版）》及新增专业目录所对应的专业类文化线执行。

体育类本科：308分；

三校生艺术类本科：379分；

艺术类高职（专科）：105 分；

体育类高职（专科）：105分；

三校生艺术类高职（专科）：105分。

(责编：李依环、熊旭)

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