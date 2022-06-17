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郝平同志任北京大学党委书记 龚旗煌同志任校长

2022年06月17日19:45 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月17日电 据北京大学官网消息，日前，中央批准：郝平同志任北京大学党委书记，不再担任北京大学校长职务；龚旗煌同志任北京大学校长（副部长级）、党委副书记；邱水平同志不再担任北京大学党委书记职务，另有任用。

6月17日下午，北京大学召开教师干部大会。中央组织部副部长、中央编办主任李小新同志到会宣布中央决定并讲话，教育部党组书记、部长怀进鹏同志，北京市委常委、组织部部长孙梅君同志出席会议并讲话。郝平同志主持会议。

中央组织部干部三局、教育部人事司、北京市有关部门负责同志；北京大学领导班子成员，近年退出班子的老同志，教授代表，各单位、各部门主要负责人，民主党派、教代会和学生代表等参加会议。

郝平同志简历：

郝平，1959年9月出生，研究生，法学博士，中共党员，第十九届中央候补委员，教授。曾任北京大学副校长，北京外国语大学校长，教育部副部长、党组成员、国家语言文字工作委员会主任，北京大学党委书记，北京大学校长。

龚旗煌同志简历：

龚旗煌，1964年8月出生，研究生，理学博士，中共党员，教授，中国科学院院士。曾任北京大学副校长、常务副校长（正局级）。

(责编：孙竞、熊旭)

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