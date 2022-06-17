人民网北京6月17日电 （记者李依环）今天下午，北京市举行2022年高考评卷新闻通气会。记者了解到，高考试卷阅卷工作预计将于6月24日结束。6月25日中午前发布高考成绩，同时发布各批次录取最低控制分数线和全市高考考生分数分布表。

据介绍，从6月8日开始，北京全市1315名高考阅卷教师在北京大学、清华大学、北京师范大学、首都师范大学、北京第二外国语学院、北京工业大学等六个评卷点，陆续对北京市4.8万余名考生的答卷进行评阅。

考生信息将加密隐藏

各科试题实行“背靠背双评”

今年高考是“双减”政策落地和北京使用高中新版教材的首次高考。那么，高考评卷教师如何进行遴选呢？

北京教育考试院副院长李鸿江介绍，评阅教师主要由高校教师和各区教研员、中学教师组成，积极选派思想政治素质高，学科业务能力强，安全保密意识强和经验丰富的人员参加评审工作。同时，注重加大特级教师、高级职称教师、市级学科教学带头人、市级骨干教师的推荐。

高考阅卷流程如何保证严谨有序？李鸿江表示，高考试卷答题卡扫描后，采取加密手段隐藏考生信息。客观题由评卷系统自动识别选项并根据标准答案直接评分。对主观题图像按题切块后，通过评卷系统随机分发到相关评卷教师账号，每名评卷教师只负责分发题目评阅，无法看到考生整张试卷。

此外，各科目试题全部实行“背靠背双评”，对双评超过阈值的再进行三评或者四评。评卷专家每天对评卷质量进行一定比例的抽检，对经过三评或者四评的仲裁卷全部进行复查，确保每份答卷的评判科学客观、公平公正。

各科目评阅结束后，组织专人对评卷数据进行专项复核，采取两套系统背靠背校验，依照规定程序步骤对各个环节逐一排查，确保成绩信息的准确可靠。

评卷实行全程封闭管理

评卷人员提前7天进行隔离

今年北京的疫情防控形势复杂严峻，北京高考评卷工作也严格把好防疫关。李鸿江介绍，评卷前14天对所有评卷教师和评卷工作人员进行健康监测。评卷期间实行全程集中隔离封闭管理，各评卷点根据实际情况，在高校或相关宾馆、酒店内划设集中封闭区域。

组织评卷人员提前7天到达指定场所进行隔离观察。隔离观察和评卷期间，全体人员要每日进行核酸检测和抗原自测。加强个人防护，全程佩戴口罩，保持工作和住宿地点两点一线。

李鸿江表示，评卷点坚持对评卷场所、评卷设备、空调机设备等进行日常消毒处理，定期对评卷工作区域、餐厅等重点场所进行环境卫生整治、消毒、通风等处理。评卷过程严格执行每日身体健康报告制度。如发现有评卷人员出现咳嗽、乏力、腹泻等身体不适症状，第一时间报告并安排就医，不能继续参加评卷工作的启用备用工作人员。

评卷场所实行封闭式管理，所有人员须凭有效证件入场，设立安检门与手持扫描仪等设备，对评卷人员实行严格安检。采取公安人员值守、昼夜值班巡逻等措施确保安全，要求每班值班人员不得少于3人，严禁无关人员进入评卷场所。

语文微写作评阅100%复查

数学每题至少两人独立评阅

2022年高考语文北京卷的评卷试评过程中，专家组和题组长、小组长认真研读命题组提供的题本和参考答案、答案示例，结合具体答卷，抽样试评；然后从中找出有代表性的样卷，制定准确、科学的参考答案，撰写《评分细则》初稿和样卷评语、得失分理由，提交标答供审定组审议。

经过3次讨论修改之后形成一套可靠的参考答案和评分细则、样卷评分定稿，由标答审定专家组和学科大组长签字方才生效。题组长、小组长还需要设置好培训卷和测试卷，将评卷员分为若干小组，准备评阅各题。

记者了解到，此次高考语文评卷工作，在落实评卷过程中必须遵循的各项措施、加强质量监控、确保措施落实到位的前提下，进一步优化了评卷流程，加强过程管理，加大抽查比例，“比如微写作、议论文、记叙文还有一些题目都做到了100%都复查。”语文科评卷组长介绍。

对于今年高考数学北京卷的评卷工作，清华大学数学科评卷组长介绍，今年评卷教师200余人，由专家组、各区教研员、一线中学教师和高校教师组成。除了选择题40分由机器判卷之外，其余110分都在数学评卷点进行评阅。

据介绍，数学评卷点按流程制订科学、规范、可操作性强的评分细则；制定评分细则后，正式评卷前，对全体评卷人员培训，熟悉、掌握评分细则，统一标准，保证公平；每道试题至少要经过两人独立评阅和一位老师抽查，如果超过规定阈值，还要经三评、仲裁、审核等环节，对考生负责，尽全力确保每位考生在学习上的付出都会受到尊重。

(责编：李依环、熊旭)