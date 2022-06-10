原标题：武警海警学院教员 一线经验取回来，课程讲到心里去

一支队伍的转型说到底是一个个人的转型，是广大官兵在逆境中的一次次砥砺与突围。在院校改革的大棋局中，作为普通一兵的教员，是时代演变的生动注脚，历史现场的最佳旁证。

俞霖铃 武警海警学院政治工作教研室讲师

“教育是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云。军队思政课就是要将一线感知提炼总结为理论认识，教会学员运用所学所思，灵活应对未来变革的不确定性。”武警海警学院政治工作教研室讲师俞霖铃感慨道。在不久前的武警部队院校政治理论课教学比武活动中，俞霖铃以93.52分获得第一名的好成绩。

俞霖铃的获奖感言折射的是武警海警学院的转型重塑和教员教学能力的提升。

2020年7月1日，武警海警学院正式按新编制体制运行。新的编制体制也对教员能力提出更高要求。

还记得俞霖铃第一次给任职培训学员讲授新开设的《军队基层政治工作》课程。这些学员中不乏具备10年以上基层政治工作经验者。硬着头皮走上讲台没多久，她就听到台下传来窃窃私语——“授课讲理论太多，联系部队实际太少。”“写在书上的话谁都会照着念，遇到具体问题该怎么办？”

质疑的背后，实则是一线实践经验的缺乏，而《军队基层政治工作》恰恰是一门实践性很强的课程。

“身为一名政工教员，铸魂育人必须向实战聚焦，只有主动融入部队，才能真正走到学员心里去。”提及俞霖铃去年首次授课遇到的问题，武警海警学院相关领导说，实际上俞霖铃所在的政治工作教研室的教员们发展轨迹雷同，均无部队任职和挂职经历。仅有部分人员参与过部队调研和演习演训评估活动，难以胜任所承担课程的教学要求。

思政课是铸魂育人的关键课程，承载着传递思想火炬的重任。优秀的政治教员不仅要让学员“抬头”倾听，更要让他们“低头”思考。

针对教学人才专业方向转型发展缓慢、晓于实战的教学人才短缺等问题，该院开展了政治理论课教学岗位练兵活动，以俞霖铃为代表的政治教员们，利用暑期赴浙江大学、浙江师范大学等驻地高校求师问道，改进教学方法，提升教学能力。

特别是，该院紧盯海警使命任务拓展、生源质量逐年提升、教研队伍岗位能力急需提高等现实问题，创新方法手段，提升教研队伍积极性、主动性，想方设法激发广大政治教员在教学科研一线建功立业的热情。

在学院的支持下，俞霖铃参加了2021年度武警部队党史学习教育宣讲团“送理论下基层”活动。正是这次活动，让俞霖铃有了深入接触一线执勤哨兵的机会，也近距离了解了基层官兵心里所想所思。

50多天里，她随宣讲团队奔赴四川、重庆、云南、贵州、西藏等西南省份偏远驻点和边境地区的443个基层中队。从城市到边疆、从山谷到高原，面对历史承载不同、任务类型多样的基层部队，俞霖铃领悟到了破题的关键所在。

“行动是最好的教育。官兵们最想听什么？亟须解决哪些问题？这正是我们开展宣讲教育的立足点。”俞霖铃与同事们探索宣讲教育与实际任务的衔接点，聚焦部队实际和对象主体，根据需求侧精准完善供给侧。

越了解部队实际，授课就越接地气。

前不久，在组织政治教育分班讨论实训活动中，面对学员提出的尖锐问题，俞霖铃全程聆听。“与学员进行思维互动、观点交锋的过程，也是自身查找教学短板方式。”她说。

“一支队伍的转型说到底是一个个人的转型，是广大官兵在逆境中的一次次砥砺与突围。在院校改革的大棋局中，作为普通一兵的教员，是时代演变的生动注脚，历史现场的最佳旁证。”回顾俞霖铃与其他教员们的转型经历，该院领导感慨道。(王世卓 记者 张强)

(责编：郝孟佳、熊旭)