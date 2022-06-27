人民网北京6月27日电 （记者孙竞）日前，教育部办公厅印发《关于做好2022年中小学暑期有关工作的通知》，部署做好相关工作。

通知要求，各地各校要切实加强学生安全工作，在放暑假前专门安排安全教育活动，采取多种方式督促家长履行监护责任，确保暑期学生人身安全。要认真做好疫情防控工作指导学生在暑期自觉遵守本地新冠肺炎疫情防控要求，认真落实各项防控措施，确保自身健康安全。

通知强调，各地要充分利用暑期巩固学习成果，指导学校科学安排学生暑期学习生活，指导学生制订学习巩固计划，做好复习和巩固。要积极开展暑期托管服务，继续支持有条件的学校积极开展暑期托管服务，坚持公益普惠原则，丰富服务内容，拓宽服务渠道。要统筹资源开展社会实践，充分利用公共文化设施，在暑期面向中小学生组织丰富多样的社会实践活动，鼓励和倡导各类公共文化设施向中小学生免费或优惠开放。要积极开展家庭教育指导，帮助家长合理安排子女暑期生活，积极构建亲密和谐的亲子关系，密切关注子女心理健康，防止孩子沉迷网络游戏。

通知要求，各地要积极筹划秋季学期开学工作，利用暑期做好安全隐患排查、新学期开学教育和教育教学安排等工作，确保秋季学期平稳有序开学。省级教育行政部门要合理确定秋季学期开学时间，严禁个别地区、个别学校利用暑期组织集体补课、讲授新课或提前开学。

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