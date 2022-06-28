六月蝉鸣又起，青衿之志可期。即将离开校园的2022届毕业生，陆续迎来了大学生涯的“最后一课”——毕业典礼。迈入社会，人生旅程如何开启？山长水远，面对挑战如何战胜？徘徊歧路，怎样才能忠于初心？不负青春，如何担当国之大任？



星空之下，山海之间，向光而行，奔赴远征。离别之际，来自校长的“最后一课”为学子们送上了“行路锦囊”。带着这份守望与祝福，勇敢奔赴山海吧！相信所有毕业生，纵使前路漫漫，路远迢迢，亦能一帆风顺，一往无前。

6月24日，北京科技大学2022届学生毕业典礼线下线上同步举行，2022届6000余名“贝壳”即将走出校园。典礼上，北京科技大学校长杨仁树作了《道声珍重 永远少年》的演讲。

“少年志四海，万里犹比邻。今朝一别，曾经是来自五湖四海、求知逐梦的‘同学’，即将成为奔赴广阔天地、大有作为的‘校友’！”杨仁树寄语毕业生，愿同学们将在学校学到的感恩、团结、自强、勇于争先带到今后的学习工作生活中去，多照亮他人，少斤斤计较，成长为一位受人尊敬的人，对社会有益的人，让亲人感到骄傲、幸福和温暖的人。

北京科技大学校长杨仁树在2022届学生毕业典礼上讲话。校方供图

以下为北京科技大学校长杨仁树题为《道声珍重 永远少年》的致辞节选——

道声珍重 永远少年

——在2022届毕业生毕业典礼上的讲话

北京科技大学校长 杨仁树

尊敬的各位老师、亲爱的同学们：

大家好！

六月花开，少年远航。盛夏时光，我们隆重举行2022届毕业典礼，共同见证3246名本科、3081名硕士和292名博士毕业的“贝壳”们收获累累硕果，入海逐浪前行。在此，我代表党委书记武贵龙同志和全体教职员工，向同学们表示最热烈的祝贺！向为你们成长成才辛勤付出的老师和家长们致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！

受疫情影响，大部分同学和老师只能在云端参加今天的毕业典礼，也因为疫情，同学们的毕业季显得过于匆匆！但此时此刻，我们每一位北科人的内心，都与学院路30号这方热土紧紧相连！作为校长，在防控疫情期间，陪伴你们共渡“闭关时光”，切身体会到特殊时期你们学习和生活的不易，也感受到你们的委屈和遗憾，但更欣慰于你们顾全大局、克服困难、勇往直前地坚毅成长！

有同学在学校微信公众号留言：“虽然疫情‘偷’走了我们的青春，但却没有‘偷’走我们一起奋斗的幸福时光。”作为老师，我欣慰又感动！在此，我要再一次感谢同学们一直以来给予学校工作的理解和支持！也代表学校郑重承诺：待疫情散去，将为你们举办专场学位授予仪式。当然，同学们也可申请参加今后学校举办的任意一场毕业典礼，我们在母校等你！

岁月不居，时节如流。在北科的奋斗中镌刻了我们共同的回忆：最荣耀，是建党百年中请党放心、强国有我的铮铮誓言；最自豪，是天安门广场上风吹麦浪、为国庆生的拳拳之心；最难忘，是志愿者友爱奉献、保障冬奥的熠熠闪光；最温暖，是老师们严谨治学、春风化雨的谆谆教诲；最真挚，是校门前师长同学间温暖相拥、挥手送行的依依惜别；最美好的点滴还有很多很多……

鲜衣怒马少年时，不负韶华行且知。

犹记得初次见面，我们便许下了“感恩、自强、争先锋”的青春约定。几年来，同学们怀揣对梦想的热忱笃定前行，逐渐褪去了年少的青涩懵懂，锤炼成“钢小伙、铁姑娘”。在你们中间，有像材料学院赵硕这样勇于创新，荣获“挑战杯”全国大赛一等奖的优秀学子；有像冶金学院王亚光这样钻研固废资源化高效利用，申请专利15项，研究成果为企业新增产值7200余万元的学术之星；有像9斋929宿舍这样全员保研深造的宝藏宿舍；有像机器人18班这样团结创新、学风优良，荣获北京高校十佳班集体的优秀群体……你们驰而不息的圆梦历程，为七秩科大注入了青春色彩，更助力学校绘就未来发展的壮丽画卷！

求实奋进七十载，鼎新未来向百年。

这几年，学校全面推行本科生全程导师制，荣获“全国五一劳动奖状”“北京市党的建设和思想政治工作先进高校”，新增张跃、毛新平、岳清瑞、刘焕明、栾本利等院士大家和李娜、储继迅、刘白羽等荣获全国五一劳动奖章的教学名师，助力北斗、复兴号、冬奥会基础设施等重大工程建设，在《Nature》和《Science》发表5篇学术成果，启动雄安校区规划设计，谱写“北科梦”的新篇章。这些成就的取得，无不凝聚着师生们求实鼎新、追求卓越的汗水与智慧，无不彰显着北科大教育报国、科技强国的追求与担当。

同学们，我们坚信，你们是代表北京科技大学品质的“超级合金钢”，一定会在国民经济的主战场建功立业、砥柱中流。临别之际，赠诗三句，与君共勉。

第一，愿你们树立“须知少时凌云志，曾许人间第一流”的远大志向。

“志不立，天下无可成之事。”学校首届毕业生、机械学院教授胡正寰院士常说“要永远把国家的需要排在第一位”，他带领团队解决了运用轧制方法生产钢球的国家需求，使我国成为世界上少数掌握轴类零件轧制技术的国家之一。1998级校友、2022年中国青年五四奖章获得者、首钢技术研究院首席技术专家青格勒吉日格乐，开发了国际领先的球团矿冶炼技术，实现吨铁二氧化碳排放降低10%以上，污染物排放降低50%以上，助力钢铁行业低碳绿色发展。北科人始终奋进在为国奉献、勇担重任的时代大潮头，愿你们胸怀“国之大者”，把自己的前途同国家的发展紧密相连，在与国同行中实现人生价值。

第二，愿你们锤炼“人生万事须自为，跬步江山即寥廓”的自强品格。

锤炼自强品格，就要持之以恒。土资学院教授蔡美峰院士，无论是身处部队农场、矿山深井还是异国求学，都始终坚持“一天不误、一刻不歇”的求知状态，首次开发出我国具有自主知识产权的地应力测量技术，成为我国著名岩石力学与采矿工程专家。希望同学们传承蔡先生锲而不舍、孜孜不倦的精神，在学习工作和生活中点滴积累、行稳致远。锤炼自强品格，就要直面挑战。

可能有些同学正面临考研失利、就业不顺等挫折。说实话，人生之路，困难常见、emo常现，但“钢小伙、铁姑娘”绝对不会一“润”了之、一“躺”了之。我们要坚信，黑夜再长、终将天明，千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金！

第三，愿你们永葆“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行”的豁达洒脱。

北科时光，终身难忘。有同学给学校首届十佳本科生导师付冬梅老师留下了这样的感言：“感谢本科生导师制让我遇到付老师，她对学术严谨认真，对学生温暖负责，我在保研时毫不犹豫选择跟随付冬梅老师读研深造，未来，我们将继续同行。”

愿你们将在学校学到的感恩、团结、自强、勇于争先带到今后的学习工作生活中去，多照亮他人，少斤斤计较，成长为一位受人尊敬的人，对社会有益的人，让亲人感到骄傲、幸福和温暖的人。愿你们既有中流击水的豪迈，又有淡泊致远的豁达，多读书做事，少急功近利，不因焦虑而迷失方向，不因迷茫而随波逐流，而是坚定我心，踏实前行。

少年志四海，万里犹比邻。今朝一别，曾经是来自五湖四海、求知逐梦的“同学”，即将成为奔赴广阔天地、大有作为的“校友”！我们坚信，磨砺锤炼、欢笑泪水，都会成为你们一生珍藏的宝贵财富。请你们把委屈和遗憾留在学校，带着美好的回忆和对未来的憧憬启程远航！母校永远是你们的温暖港湾、永远是你们的坚强后盾、永远是你们的精神家园！衷心祝愿同学们长风破浪、幸福安康！

愿你们归来仍是少年！

(责编：李依环、熊旭)