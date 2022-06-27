“手中有粮，心中不慌”。眼下，随着小麦收割归仓，水稻正抢播之时。

粮食高产高效，耕播质量是关键。6月20日，扬州大学张瑞宏专家团队来到江苏省建湖县产学研用合作示范基地，冒着36摄氏度高温，深入田间察看早稻苗情，向基层一线农技员和种植户现场推介水稻全程智慧无人耕地、开沟、平土、播种等九道工序一体化作业的新模式。

“这是我们在当地农业部门支持下，与江苏大地禾集团合作建立的产学研用智慧高效农业生产示范基地，今年计划首期示范面积超1万亩，将构建稻麦全生产周期的数字化、精准化作业体系与装备应用，建成稻麦全程机械化、智能化、信息化生产模式，全面提升农机装备信息化、智能化水平，大幅提高农机农艺融合的程度，大幅提高农机耕播质量。”张瑞宏说。

地处江苏苏北的建湖县是全省粮食大县，也是农业机械化先行区。目前，全县有耕地110多万亩，今年种植水稻面积超过50万亩。

与扬州大学共建示范基地的大地禾集团是以现代农业为主、多元产业投资于一体的综合性控股集团公司，近年来聚焦主责主业，加大农业投资力度，重视农业技术创新，全力打造种植、烘干、仓储、加工、销售、物流、研发、培训一二三产融合发展全产业链，成为当地现代农业发展的示范。

“我们经过10年持续转型发展，已建成28个规模农场，有30万亩种植面积，并正在打造一个无人化作业万亩智慧示范农场。”江苏大地禾集团董事长朱加军说。

在江苏省政协教卫体委副主任姚冠新教授看来，确保粮食生产高产高效，要加快推进农业机械化转型升级，大力推进农业机械化、智能化。

目前，尽管江苏农业机械化程度越来越高，部分地区已在耕整、栽播等环节使用了农机自动驾驶技术，但从整体来看农业智能化、信息化程度尚不高，碎片化式的应用问题非常突出，未能覆盖农业全生产周期，仍不能充分发挥智能农机的优势。

用张瑞宏的话来说，“多年来，由于农机作业重效率轻质量、农机制造重动力轻机具的思维，导致耕播质量不符合农艺高产栽培的要求；种植的非定位无序化，导致田间施肥施药不精准和肥药大量浪费现象。”

扬州大学突出问题导向，为满足现代高产高效需求，张瑞宏团队研制出无人机数字化精准化稻麦种植技术，通过九道工序一体化作业机，实现水稻种植的数字化、精准化旱作播种，与传统机插秧工艺相比，节省了放水泡田、水田耕翻、水田平整以及前期的育秧环节，大幅节省水稻种植前期的用水、用工及育秧成本，确保降本稳产高产，为助推现代农业高质量发展提供了技术支撑和发展模式。

在朱加军眼里，无人机数字化、精准化稻麦种植技术，是改变传统种植技术和解决农机应用碎片化的一个全新探索和全新尝试，更是农业全程机械化智能化信息化发展方向。

“今年，我们将围绕提升农机农艺融合的程度，提高规模农业产能产出，抓实抓牢粮食质量安全，进一步加大与扬州大学在农业机械、飞防植保、水稻高效栽培等方面的合作。尤其是依托扬州大学专家团队，在各大农场全面推广无人化、数字化、精准化稻麦耕种技术，并将做好辐射推广工作，让农业生产‘智’起来，培养一批现代职业农民，让农业生产更绿色、产量更高、稻麦品质更优。”朱加军表示。

(责编：孙竞、何淼)