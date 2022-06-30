吴晨

原标题：大科学 大人文 大艺术

《我的百科人生》 吴良镛 著 中国大百科全书出版社

塞纳河上远眺巴黎圣母院 吴良镛1987年绘

【光明书话】

2022年5月，吴良镛先生迎来百岁华诞。为了向他表示敬意，中国大百科全书出版社特别编辑出版了《我的百科人生》一书。这本书从吴良镛先生提倡的“大科学、大人文、大艺术”视角，记录了国匠风范、仁者大镛的吴良镛先生百科全书式的人生。

全书共分为求学、问道、报国、建筑、规划、人居、创业、求索八个篇章。其中既有对个人成长与求学经历的回顾，又有“从建筑天地到大千世界”的学术探索与顿悟，还包括对“立志于学”的青年学子的谆谆寄语。从这些优美翔实的文字中，可以深刻地感悟到吴先生“读万卷书、行万里路、拜万人师、谋万家居”的执着求索。

爱国：精神世界的底色

在《我的百科人生》一书中，读者可以了解到，在吴先生的少年时代，抗战时期离乡背井、国破家亡的痛苦经历，促使他立志学习建筑，重建家园报效祖国。大学毕业后，他投身远征军，在滇缅直接参加了对日作战。抗战胜利后，又受梁思成先生邀请，协助创建清华大学建筑系。1950年，在美国深造的吴良镛先生，又受梁思成、林徽因两位先生召唤，满怀赤子之心毅然回国，投身新中国城乡建设和教育事业中。

在《我的百科人生》一书中，吴先生引用了闻一多先生的诗句，表达对新中国建筑事业的热爱——“诗人的天赋是爱，爱他的祖国，爱他的人民”。自1950年代开始，从新中国建设时期到改革开放再到新世纪，吴良镛先生笃定前行、勇挑重担。他曾担任北京市都市规划委员会顾问、人民英雄纪念碑设计委员会委员、国庆工程审查委员会成员，直接参与了新中国成立初期首都十大建筑的设计工作；后来又先后主持保定等城市规划；投身唐山地震灾后重建；在毛主席纪念堂建设中，任天安门广场扩建规划设计负责人。

理想：人居建设的诗意

1980年以来，中国经历了人类历史上规模最大、速度最快、影响最广的城镇化。世界上并没有现成的理论适用于中国。吴良镛先生认识到人居在中国城镇化中的核心地位，建立了人居环境科学。这一理论填补了中国城镇化建设基础理论的空白，“为当代大规模城乡空间建设提供科学指导，为世界人居环境建设提供指引”。人居环境科学理论以有序空间和宜居环境为目标，提出“以人为核心”的人居环境建设原则、层次和系统，以及面向复杂问题、建立科学共同体、形成共同纲领的技术路线；突破原有专业分割和局限，建立一套以人居环境为核心的规划设计方法和实践模式。吴良镛先生常说：“民惟邦本，本固邦宁，一个民族的发展始终是与美好的人居环境相伴随的，人居建设的最终目标是社会建设。”

1999年国际建协第20届世界建筑师大会通过了吴良镛先生撰写的《北京宪章》。《北京宪章》引导建筑师全方位地认识人居环境的方法论，而不是局限在狭隘的技术—美学范围内，包括融合建筑、风景园林与城市规划，植根于地方文化与社会直至覆盖心理范畴的多层次技术体系。这是第20届世界建筑师大会最重要的文献，也是指导国际建筑界今后发展的重要理论纲领，而其科学核心就是吴良镛先生多年的学术研究成果——广义建筑学和人居环境科学的一个总结。

从《我的百科人生》一书中，我们可以了解到，吴良镛先生毕生投身中国城乡建设事业，矢志不渝、耕耘不辍，开创了多尺度人居环境整体规划建设的新局面。他首次建立以人居环境建设为核心的城乡规划模式，成功开展从建筑到区域多尺度的全方位实践，取得一系列前瞻性、示范性规划建设成果，推动中国人居环境研究、规划设计与建设水平的整体提升。

在区域层面，从1970年代末，吴良镛先生即提出将京津唐地区融为一体的规划构思，1999年正式提出“大北京”的概念，2002年至今出版三期《京津冀城乡空间发展规划研究报告》，为京津冀协同发展上升为国家战略提供了重要的科学支撑。在城市层面，吴良镛先生作为领衔专家对2004年、2017年北京城市总体规划编制发挥关键作用，提出首都核心功能区、北京副中心、北京新机场等空间布局建议，奠定了新世纪北京城市发展的基本格局。在建筑层面，吴良镛先生设计的曲阜孔子研究院、南京红楼梦博物馆等建筑作品，树立了建筑文化传承与创造的典范。他支持的北京菊儿胡同四合院工程，推动了北京旧城从“大拆大建”到“有机更新”的政策转变，该工程获得1992年度世界人居奖，是首个获此荣誉的中国项目。

讲台：教书育人的情怀

作为新中国建筑教育的奠基人之一，吴良镛先生是潜心立德树人的杰出教育家。他历任清华大学建筑系副系主任、系主任，为清华建筑教育的发展倾尽心力。他提倡“治学要把为学和为人紧密结合”“一把钥匙开一把锁”，70余年始终潜心教书育人，90多岁高龄时仍然坚守三尺讲台，培养了一大批领军人物和杰出英才。吴良镛先生对青年学人的成长有着热切的期待和盼望。在《我的百科人生》中，他提到这本书“更是为后来人写的”。全书最后一章“求索”，皆是对后来者的谆谆寄语。吴先生还提到：“对于青年学人，我认为他们在理性上对科学道德、科学伦理等似乎不难理解，关键在于身体力行。”

“既融汇老成者的智慧，又启迪新生力量的成长”，这是吴先生对明日之人居的期待。从《我的百科人生》一书中，你还可以了解到，作为全球知名的建筑学者和教育家，早在20世纪50年代，吴良镛先生就代表新中国，活跃在国际学术交流的舞台。吴良镛先生曾担任国际建筑师协会副主席、世界人类聚居学会主席、第20届世界建筑师大会科学委员会主席等职务，是中国建筑界在国际上的重要代表。世界著名建筑师贝聿铭先生曾说：“不管你到哪个国家，说起中国的建筑，大家都会说起吴良镛。”

品质：精微的百科人生

“诗意般、画意般”的精神气质，也体现在吴良镛先生的书画作品中。吴良镛先生是一位有着极高造诣的艺术家。在20世纪40年代的学生时期，吴先生的水彩画作品就入选当时的全国美展，他在参加远征军对日作战的间隙，仍不忘画笔。吴先生在书中回忆：“在今天的安顺和晴隆一带，车子抛锚，好心的司机在汽车发动机的凝结水中滴给了我一些，让我有机会完成了一幅水彩画。”

1950年在美留学和工作期间，吴良镛先生举办过个人画展，后又在国内外多次举办个人书画展览。2014年在中国美术馆，举办了盛大的“吴良镛人居意境”展。2021年和2022年，又分别在清华大学艺术博物馆和金陵美术馆，举办了成就展。吴冠中先生在为吴良镛先生三卷本《人居意境绘画、书法、速写全集》的序言中说道，“良镛兄作画，观察精微，表达准确，敏锐的感觉中仍不放松理性的刻画”，“吴良镛着眼于致广大而尽精微，就是说在整体统一的主调中刻画局部的完美”。中国美协主席范迪安先生对吴先生的书画作品评价道，“作品展现出对自然景物之美的敏锐感受，造型和色彩的品质极高，在描绘中注入对大自然的歌吟，也透露出他深厚的美学修养”，“在感性的笔墨中体会中国艺术最重要的‘天人合一’的观念”。《我的百科人生》封面封底内页，使用了吴良镛先生92岁高龄时的书法作品，这是2014年在中国美术馆做大展时，受时任中国美术馆馆长范迪安先生之邀，为中国美术馆所创作的37米巨型作品，“作品赫然壁立，让人叹为观止”。

吴良镛先生是当之无愧的“人民建筑师”。在不久前，由清华大学、中国科学院、中国工程院联合主办的“吴良镛人居思想的科学贡献”研讨会上，清华大学党委书记邱勇院士，发表了“大师之为大，以学术立身，以育人为乐，为理想而笃行，为信仰而奋斗”的致辞。在《我的百科人生》一书中，收录了吴良镛先生一幅手书长卷，“科学求真、人文求善、艺术求美。人居环境、贵在融汇。大千世界、人间万象。纵有千古、横有八荒。上下求索、其道大光。”这正是吴良镛先生百科人生的写照与毕生为之奋斗的理想。

（作者：吴晨，系北京市建筑设计研究院总建筑师）

(责编：李依环、熊旭)