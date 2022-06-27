“孩子更快乐了，更健康了，成绩也稳步提升。看来‘双减’真的很有必要！”日前，在重庆市谢家湾学校初中部举办的一次家校沟通会上，杨女士说出了学生家长对“双减”的切身感受。

实施“双减”整整一年，效果到底怎么样？记者在重庆走访了一些中小学。

教学质量提升了

家长焦虑减少了

“‘双减’刚开始时，我们发现学校越‘减’，家长越‘加’，好像要把在学校的‘损失’夺回来一样。”谢家湾学校校长刘希娅说，“学校不能决定家长的选择，我们只能用质量‘说话’，用行动和事实来说服引导。”

在加强与家长沟通的同时，谢家湾学校苦练教学内功。学校优化因材施教的策略和路径，综合考虑小学上午课程、下午课辅和中学晚自习三个时间段，让老师有充分的时间单独帮助学生解决学习中遇到的困难。

课堂上，老师们有一套由难到易的讲解方法。知识掌握牢固的孩子只需听前面最难的部分，就可以到非正式学习区完成挑战性的、个性化的学习内容；没有听懂的孩子则可以继续听完，直至解决所有的困惑。每个单元内容学习结束前，老师根据孩子们的掌握程度进行分组和分层学习，完成针对性的培优补差。

为对接学生差异化和个性化学习需求，谢家湾学校建构了“小梅花课程”体系，有517个综合实践类专题活动、200多个社团活动供学生选择。这些机制让学习能力强的孩子和学习进度稍慢的孩子各有所获、各自充分发展，“彼此都不用陪跑”。刘希娅说，谢家湾学校通过加强教学的个性化和针对性，基本上做到学习内容“人人清”“天天清”“科科清”。当每个家长都相信自己的孩子能得到来自学校最大程度的关注和支持时，他们的焦虑感就会降低，对学校教育更加放心安心。

在“双减”推动下，重庆九龙坡区通过优化作业设计与管理，优化教育评价方式等方法促进学生全面成长。

“本学期视力下降0.1，请家长考虑增加学生户外活动时间。”“本月收获一个好习惯果果章，继续加油。”在重庆外国语学校森林小学，家长会定期收到有关学生习惯养成、体质健康、作业管理等方面的信息，并附有智能化诊断建议。这是学校开发的“豆豆成长”智能评价系统，不仅家长能收到相关信息，各科老师布置的作业量如果超过限定值，系统也会自动提醒。

“促进学生健康快乐成长，家长必须成为主角。”森林小学校长刘星说，搭建这个智能化评价系统，目的在于形成家校间的常态化沟通机制和“双减”落实的合力。

身体素质提升了

睡眠时间增多了

“双减”的目的是减“负”提“质”。重庆市杨家坪中学围绕“一颗阳光心、一副好身体、一身好才艺、一个好习惯、一群好伙伴、一生好品格”的“六一成就”特色育人理念，引导学生全面发展。据校长李勇介绍，学校不仅开设了大体育课程，还成立了足球、射箭等4支专业队伍和50余个体育社团，“杨中万里跑”“吉尼斯挑战赛”等20余项体育活动，都受到老师和同学的欢迎。在加强教学科研、创新教学模式的同时，学校还通过“作业监控台”“手机管理站”和“最美教室评选”等方式，不断引导学生形成良好的学习生活习惯。

“最明显的变化就是操场上的呐喊声越来越响，请病假的孩子越来越少。”杨家坪中学初一13班班主任庞飞说。

“双减”之后孩子们自主的时间多了，如何引导他们有效地利用？重庆市九龙坡实验一小让孩子们和家长一起制订个人成长规划和个人作息时间表，与家长签订“睡眠公约”和“共度家庭美好时光”约定。孩子们有了自主“家庭剧场”，也学会了很多家务劳动，很多家长也逐渐学会了如何科学、高效地陪伴孩子。

来自教育部监测平台的调查显示，“双减”一年来，重庆市九龙坡区学生的睡眠时长都达到了“小学10小时、初中9小时”；在规定时间内完成书面作业的学生占比，由“双减”前的46%提高到90%以上；“双减”后，学生对学校教育教学情况的满意度为96%。

单一训练减少了

协同育人增多了

“身体尽量紧贴岩壁帮助省力”“脚跟挂住岩石，维持身体平衡向上移动”。九龙坡区育才实验学校每周的攀岩社团活动，总能吸引很多同学驻足围观，跃跃欲试。

“借助区级各部门、协会的相关资源，我们不断引进和开发体育特色课程，拓宽育人舞台，激发了学生的内在学习动力。”据校长刘淑兰介绍，在九龙坡区体育局、区科协、区武术协会帮助下，育才实验学校成立了攀岩、科技名师工作室和传统武术进校园等项目基地。在引入高水平专业师资的同时，还通过购买社会服务开发了拉丁舞、街舞、轮滑等课程。育才实验学校的学生，已有100多人次获得国家和市级奖项。

为确保“双减”落地见效，重庆市九龙坡区聚合多方力量，挖掘各方资源，构建“双减”后协同育人的教育生态。全区已建成青少年体育训练基地64个、全国青少年体育特色学校50多所，常年参加体育特色运动的学生超过15万人次。

“哇，原来汽车方向盘是这样运作的。”“在这里我学到了课本以外的知识！”在重庆科技馆与杨家坪中学合作共建的创成科技馆内，“科技文化空间”“科技体验空间”“VR智能生涯空间”等9大空间，让学生在校内就可以“逛科技馆”，就近体验科学的魅力。

重庆动物园与九龙坡区科协联合，在九龙坡巴山小学开展助力“双减”科普活动。动物园的工作人员为孩子们带来黑眉锦蛇、捕鸟蛛等动物和鸟蛋、龟壳、鹿角等标本，引导学生们细心观察，新奇的动物不时引发一阵阵惊呼。九龙坡区还创新利用周贡植故居、陶行知纪念馆等本地红色资源，发挥社区学校、少年宫等校外活动场所的育人作用。课堂更宽了，视野更广了，孩子更开心了，家长更放心了。

（记者 张国圣 李宏）

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