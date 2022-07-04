原标题：福建高校暑期社会实践陆续展开 青春力量助力乡村振兴

图为实践队的同学们与寿山乡小朋友互动游戏。 吴晟炜 摄

社会实践是大学生全方位发展的重要环节。每到暑假，各地各高校都会举行不同形式的暑期社会实践活动。连日来，福建高校暑期社会实践也陆续展开。

图为实践队的同学们与寿山乡小朋友共绘美丽乡村。 吴晟炜 摄

“期待了很久，终于出发了。这个暑假，广袤的乡村会留下我的思考与实践。”在出征仪式上，陈文娟兴奋地和同学们分享着心得。3日上午，福建师范大学协和学院湖前广场，该校管理学系举行了乡村振兴促进实践队出征仪式，30余名师生参与其中。在为期三天的活动中，师生们将深入福建省屏南县调研乡村振兴示范点、关爱留守儿童、帮扶贫困家庭、体验直播带货。

图为实践队的同学们体验汉服文化。 吴晟炜 摄

陈文娟是福建师范大学协和学院管理学系财务管理专业大一的学生。结束了期末考试，连日来，陈文娟一直在准备此次暑期社会实践，查阅资料、找选题方向、罗列访问人员……

图为实践队的同学们在村中调研。 吴晟炜 摄

“此行的不少参访点都是历史文化名村，希望能用我们青年大学生的视角为乡村发展贡献一份智慧和力量。”陈文娟说，“我会用新媒体的传播方式把屏南美丽乡村的故事讲给更多人听。”

屏南县寿山乡平均海拔755米，这里生态环境优越，自然景观独特，全年平均气温仅16.8℃。近年来，当地大力发展文旅康养产业，知名度也越来越大。

作为协和学院管理学系赴屏南社会实践的首站，寿山乡境内的茶盐古道、文创基地、梯田等人文自然景观都让同学们眼前一亮。在茶盐古道，沿街商业业态丰富，管理学系市场营销专业的大二学生李艺瑶饶有兴致地拿起相机记录下见到的一幕幕。“我希望有更多的机会，让我们青年大学生多走进农村，多亲近农民，多体验生活。”在李艺瑶看来，走出课堂深入实际当中，对于了解社会，做好职业规划都十分有帮助。

图为寿山乡风光。 吴晟炜 摄

在寿山学校，一场互动体验活动正在热闹进行，同学们与村中的孩子进行着课外技能拓展。从刚见面时的腼腆到游戏中的默契配合，同学们表示，对孩子们要有耐心，要多一些关爱，希望孩子们健康茁壮成长。

当天，寿山乡党委书记郑华东与师生们举行了座谈。郑华东介绍道，近年来，寿山乡启动集镇文创项目，以“古村落+文创”模式稳步推进传统村落保护与文化创意产业，同时持续完善提升集镇基础设施，集镇面貌焕然一新，文创产业欣欣向荣。

“寿山乡正加快推进‘传统村落+生态旅游+特色资源’旅游品牌构建。我们这里有健身步道、康养基地、古村、梯田，还有花卉瓜果产业，可以尽情享受青山绿水中的特色休闲游。”郑华东说，希望同学们发挥专业优势，为寿山乡乡村振兴工作出谋划策。

据悉，在为期三天的实践活动中，师生们还将前往屏南县耕读文化博物馆，探寻当地的耕读文化发展史；前往子归村播孵化园，进行直播带货；参观走访四坪村、龙潭村、降龙村等历史文化名村。

“希望同学们多看、多听、多思考，集思广益，绽放青春力量助力乡村振兴。”福建师范大学协和学院管理学系党总支书记苏秋红表示。

“让青年学生走进乡村，深入基层，通过一系列实践活动，提高他们的社会实践能力和思想认识，努力培养能担当民族复兴重任的新青年。”福建师范大学协和学院党委副书记、纪委书记张鹏程如是说。(记者 吴晟炜)

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