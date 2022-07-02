众所周知，中药的功能是疗疾养生，有趣的是，由于药名本身具有的深厚人文内涵，千百年来，文人们巧妙运用药名进行文学创作，在文学史上形成了独特的“中药文学”（为论述方便，姑暂称“中药文学”），成为重要的医学和文学现象。

中药对诗文曲赋、小说戏剧等雅俗文学产生了广泛的影响

吴承学先生曾在《本草药方妙成文》（《古典文学知识》2000年03期）一文中介绍过中医散文，笔者将其归纳为二大类：第一，以药为喻。如唐代张说《钱本草》以药说钱，侯味虚《百官本草》以本草功用解说百官之职能，宋慧日禅师《禅本草》以药喻禅，清人张潮《书本草》以药物比喻书籍。第二，以药方阐述人生修养。晚明小品中这类作品不少，如杜巽才《霞外杂俎》中的《快活无忧散》《和气汤》等，屠本畯的《处穷方》《一味长生饮》《无比逍遥汤》等。此外，情人间常借用药名传情达意，这一现象在诗文曲赋中都很常见，如清人褚人获《坚瓠三集》卷之二《药名尺牍》记歌妓詹爱云与所欢周心恒书信往答，皆以药名写成，委婉含蓄，趣味盎然。

药名在诗中的运用更为普遍，王骥德《曲律》中指出“药名乃古诗之一体”，并论作法云：“药名诗，须字则正用，意却假借，读去不觉，详看始见，方得作法。”清代朱东樵《本草诗笺》录药性诗七百八十多首。早期《诗经》《楚辞》中就已出现不少本草名物，至魏晋六朝，由于道教兴盛，士人中流行服食求仙，并喜欢将药名嵌入诗中。沈约是其中的佼佼者，他曾从茅山道士也是医家孙游岳、陶弘景游，精于医理，常在诗中嵌入药名，如《奉和竟陵王药名诗》中有药名18种。王融的《药名诗歌》则多达93种。迨唐宋，药名诗臻于成熟，药名离合诗颇为流行，即通过句断意连的“离”“合”手法，将药名嵌于诗句中。晚唐皮日休和陆龟蒙最好此法，两人写有多首药名离合诗。宋代陈亚更堪称药名诗专家，他自幼失怙，由医生舅舅抚养成人，从小耳濡目染，熟谙药名，信手拈来。他认为“药名用于诗，无所不可，而斡运曲折，使各中理，在人之智思耳”。陈亚任祥符知县时，有不少亲戚朋友前来干谒，借他的车牛，陈亚作诗嘲曰：“地居京界足亲知，倩借寻常无歇时。但看车前牛领上，十家皮没五家皮。”“京界”与“荆芥”同音，“无歇时”暗指“全蝎”，“车前牛领上”指“车前子”，“五家皮”即“五加皮”，全诗风趣幽默。另外，权德舆、张籍、洪皓、黄庭坚、洪咨夔、刘黻等都作有药名诗。明代萧韶的《药名闺情诗》和清代龚自珍的《远志》，都是脍炙人口的药名诗。

药名词曲也同样盛行，辛弃疾填有两阙《定风波》词，把18种药名嵌于词中，药名与词意浑然一体，不露痕迹。药名曲自宋金杂剧时就已生成，任二北先生《散曲概论》卷二列“俳体”25种，其中就有“集药名体”。如关汉卿散曲【中吕·普天乐】《崔张十六事·开书染病》以药名描写张生得莺莺柬后相思成疾，曲中嵌入了“当归”“知母”“红娘”“使君子”等药名，语语双关，巧妙摹绘出张生与老夫人、红娘等人之间的关系及其自身处境。孙叔顺【中吕·粉蝶儿】套曲叙蒋太医与人通奸而受刑罚事，嵌入药名60种，诙谐幽默，令人绝倒。明陈大声《药名》散套、无名氏【折桂令】等，都是其中的名作。

据周密《武林旧事》载，宋时说书艺人中即有“说药”一行，卖药者讲述药性或医疗故事，推销药品，并伴随着一些表演活动，故而对后来小说戏曲的发展都有积极影响。药名小说今不多见，明李翊《戒庵老人漫笔》卷四载传为萧韶之手的文言小说《桑寄生传》描写了桑寄生的传奇一生，嵌入药名一百多个，其中的药名诗也清新俊丽。清代中期，出现了著名的长篇白话药名小说《草木春秋演义》，小说将药名人格化，个别国名、物名也用中药名，药名的表层字义和药性与人物的属性、性格及其地位巧妙融合，从而产生语义双关的效果。医药对戏曲的影响更大，周密《武林旧事》、陶宗仪《南村辍耕录》中记有不少可能是演唱医药、医生故事的宋金杂剧和院本，可惜皆已失传。医学对戏曲的影响呈现为两种形态，一是对剧曲的影响，如南戏《幽闺记》第二十五出《抱恙离鸾》写一医生出诊前向家人交代事情，宾白中句句都有药名，有60种之多。二是以医药构思全剧，如明邓志谟的传奇《玛瑙簪记》，特别是清代的药性剧，作者利用药性、功能、禁忌、配伍等设定戏曲人物的性格、能力及其故事情节，以敷衍成戏。山西中医学院贾治中教授搜集到道光和民国年间的药性剧抄本6种，并考定《草木传》（以前误收入《蒲松龄集》中）《药会图》的作者是郭秀升，郭氏是位儒医，他曾与宝丰知县邱士俊讨论过小说《草木春秋演义》，认为小说只是“集众药之名，演成一义”，没有讲药性，达不到科普效果，故加以改造。《药会图》写员外“甘草”之女菊花自幼许配金石斛，尚未成婚，海藻、大戟、甘遂、芫花忽送来聘礼，欲强娶菊花为妻，菊花惊吓成病，甘草忙遣家僮栀子去请名医黄芪，路上偶遇石斛相救，最后石斛与菊花喜缔良缘，甘草、石斛又平定反贼，皇帝钦赐荣封。清代药性小说戏曲的创作和传播，与医药商业推广有密切关系，郭秀升在《药会图》卷首“自述”中就指出：他创作药性剧的目的，不仅是要“正其错误”，而且希望通过演出使“人人知其药”。《药会图》《草木传》《群英会》等每一剧中涉及的药物都达五六百种之多，通过在医药交易会上演出，可以实现普及医药知识、推销药品的目的。另外，山西还有根据小说戏曲改编的药性鼓词《药性皇帝治天下卷》《药性巧合记》等。

由上述可知，几乎所有的文学样式都受到医药文化的渗透，形成了中医文学这一流派。

从游戏到开掘中药的文学价值

中药文学经历了一个逐步成熟的演进过程，先秦文学作品中的药名，只是作者借以抒情言志的象征物，作者不一定意识到药名的文学价值。魏晋南北朝以后，由于道教和医学的发展，药物知识得到一定程度的普及，诗人们或通过药性表达登遐成仙的愿望，或巧借药名抒情写意。大致有三种情况，一是借用药名的表层语义，如王融的《药名诗》，作者借用“重台”“陵泽”“石蚕”“垣衣”“楚衡”“神草”“夜光”等药名，渲染出一种凄凉惆怅的氛围，“读去不觉”“详看始见”，如盐入水，不着痕迹。二是借用药名的隐喻、象征、谐音功能，如陈亚《生查子》词中嵌入相思、苦参、当归、意已(薏苡)、白纸(芷)、郎读(狼毒)、远至(志)、回乡(茴香)等药名，书写女子对丈夫的深沉思念和离别之苦，自然流畅，无雕琢之迹，是药名词中的佳作。辛弃疾的词《定风波》、龚自珍的诗《远志》皆借中药“远志”言志。三是巧借药名，游戏炫才，离合诗就是这种产物，如权德舆的《药名诗》，其中“有时浪白微风起，坐钓藤阴不见人”句，“浪白”“微风”“坐钓”“藤阴”本是四个词语，但断开重组，就变成“白微”“钓藤”两种药名。又如张籍《答鄱阳客药名诗》：“江皋岁暮相逢地，黄叶霜前半夏枝。子夜吟诗向松桂，心中万事喜君知。”除“半夏”为直接嵌用外，“地黄”“枝子（栀子）”“桂心”都是前句尾字和后句首字组成，巧妙构成“连珠体”，而“喜君子”则是中药“使君子”的谐音。总之，这时期的作者主要是巧借药名的语义，还没注意到药性功能及其配伍的文学价值，至清代小说戏曲，中药这一文学功能才得到挖掘利用。如戏曲《草木传》中和平村的老员外甘草，宋苏颂《本草图经》云“甘草能解百毒，为众药之要”。“甘草”的女儿“菊花”，有清热解暑之药效；甘家婢女“栀子”，也有凉血解毒、利胆退黄等功能。而“菊花”的未婚夫“金石斛”则有养胃生津、滋阴清热、明目强腰的药用价值，又有“秉性刚强，忠厚可亲”的属性，而大戟、甘遂、芫花性寒，味苦，与甘草等药草的功能正好相反，因而戏曲中人物的品德气质与药性相对应，戏剧矛盾的产生和故事情节的发展又由药性的相生相克关系构成。特别是《草木春秋演义》，作者借助神魔的故事框架，传播中药知识，表达了士人抵御外敌的深沉忧思（高日晖语），在思想内涵上有很大的提升。

历来论者都认为中药文学是游戏笔墨，因而评价不高，其实是误解，由上所述，中药文学成绩不斐，若扩及整个中医，作品的数量更为可观，因而值得文学和医学研究者高度重视。

（作者：万晴川，系扬州大学文学院教授）

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