原标题：教育部部署各地各校进一步加强和规范高考志愿填报咨询服务工作

2022年高考志愿填报工作即将启动。为贯彻落实党中央、国务院关于做好高校考试招生工作的决策部署，近日，教育部部署各地各校深入实施“高考护航行动”，进一步加强和规范高考志愿填报咨询服务工作。

教育部要求，各地各校要按照考生自主填报、考试机构和学校提供公共服务的原则，切实加强志愿填报咨询服务工作。一是优化招生宣传。合理安排各阶段宣传工作重点，通过多种方式，切实加强招生政策宣传解读。精心组织实施“五个一”志愿填报咨询服务活动，即至少开展一次覆盖全体师生的志愿填报政策培训、提供一本志愿填报指导材料、组织一场线上直播咨询活动、播出一档电视或电台政策宣讲节目、发布一期志愿填报预警信息。二是强化逐级培训。制定培训工作方案，开展逐级培训，实现地区、高中阶段学校全覆盖。积极开展面向考生和家长志愿填报培训，让考生熟知志愿填报流程和办法。三是拓展咨询渠道。充分发挥高三年级班主任及任课教师的作用，指导考生结合自身兴趣志向以及高校招生政策要求，自主合理填报志愿。结合当地疫情防控要求，通过设立专门咨询电话、现场咨询服务站、线上咨询专区等方式，耐心细致做好咨询服务工作。充分运用信息化手段，采取线上线下相结合等方式，为考生和家长提供多渠道咨询服务。

教育部强调，各地各校要严肃招生工作纪律，加强对有关志愿填报咨询活动的监督管理。一是强化志愿填报规范管理。要指导考生妥善保管个人信息，严防志愿被他人盗改。严禁学校、教师与校外培训机构合作，通过志愿填报咨询服务谋取利益。高中阶段学校、教师不得代替考生填报志愿、指定志愿学校，不得收取考生家长或招生高校的任何费用。二是开展高考志愿填报咨询活动专项治理。各地教育部门、招生考试机构要会同市场监管、公安等部门对本行政区域内开展高考志愿填报咨询的教育咨询机构、校外培训机构等进行全面排查，严肃查处经营不合规、服务不规范、收费不合理等问题。对于存在违法犯罪行为的，依法严厉打击。三是加强高考志愿填报预警宣传，提醒考生谨防“高价志愿填报指导”陷阱。要公开投诉举报电话，及时受理查处相关投诉举报。

(责编：孙竞、郝孟佳)