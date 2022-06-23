原标题：教育部要求暑期针对校外培训突出问题开展精准治理

记者6月22日从教育部了解到，教育部抽取部分线上培训机构、重点网站平台，开展第15次线上巡查监管发现部分违规问题线索，并要求暑期针对突出问题继续开展精准治理。

据了解，教育部此次巡查发现130多条违规问题线索，主要表现为违规收费、利用暑假和国家法定节假日组织培训、无资质培训、面向3岁至6岁学龄前儿童开展线上培训、违规推送培训广告等。

“这些问题折射出，个别线上培训机构虽转为非营利，但逐利冲动仍在；虽已将预收费纳入资金监管，但仍以各种方式打‘擦边球’出现违规行为，试探监管底线。”教育部在相关发布中指出，校外培训治理取得了一定成效，但依然任重道远。

教育部强调，暑期将至，校外培训治理进入新的关键时期，各地必须高度重视当前形势，针对突出问题继续开展精准治理，细化违规问题台账，从速从重处罚。

此外，教育部还公布了对北京、上海、沈阳、南京、郑州、武汉、广州、深圳、成都、西安等城市11个非学科类培训服务项目的市场价格监测情况。

监测数据显示，5月份非学科类培训价格总体保持平稳。下一步，教育部将会同国家发展改革委价格监测中心进一步优化监测点布局，强化对价格监测数据的分析研判及结果运用，及时公布有关情况。（记者胡浩）

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