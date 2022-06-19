北京大学2022年研究生毕业典礼暨学位授予仪式18日在五四运动场举行，5759名2022届毕业生，117名2020届毕业生和部分线上参加的毕业生，完成了在燕园的最后一课，走向人生的新阶段。

第十届、十一届全国人大常委会副委员长、十二届全国政协副主席、北京大学教授韩启德院士；北京市委常委、教育工委书记夏林茂同志；北京市委教育工委副书记、市教委主任刘宇辉同志；北京大学党委书记郝平教授等学校领导；教师代表、中国科学院院士、环境科学与工程学院教授朱彤院士；北京大学哲学系人文讲席教授、台湾大学哲学系陈鼓应教授；北京大学国际关系学院教授、燕京学堂名誉院长袁明教授；北京大学博雅讲席教授、历史学系阎步克教授；中国科学院院士、数学科学学院讲席教授陈松蹊院士；北京大学人民医院主任医师栗占国教授；北京大学燕京学堂副院长何必(William Brent Haas)博士；校友代表、“中国天眼”首席科学家、北京大学技术物理系核物理专业1990级本科生李菂研究员以及各学位评定委员会分会的老师们，各学部、院系和相关职能部门的老师们共同出席典礼，同毕业生共上北大最后一课。

据介绍，经院系、校学位评定委员会学科分委员会评选、校学位评定委员会审核，《动力系统的机器学习理论》等99篇论文被评为2022年度北京大学优秀博士学位论文。

临别之际，北京大学新任校长龚旗煌院士给同学们送上真挚嘱托，他表示，“我相信，在北大的这一段学习、科研、抗疫经历，将为大家今后的发展打下坚实的基础，成为大家一生的财富。希望大家永远牢记北大爱国、进步、民主、科学的光荣传统，自觉传承北大红色基因、赓续北大红色血脉，在新的人生旅程上，以天下为己任，努力成长为堪当民族复兴大任的时代新人，在实现中华民族伟大复兴的时代洪流中踔厉奋发、勇毅前进！”(记者 高凯)

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