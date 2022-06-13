新华社南宁6月12日电 （记者朱丽莉、郭轶凡）夏日清晨，广西中医药大学的药用植物园草木葱茏，许多学生入园晨读、辨识百草，其中不乏香港学生。

香港学生杨净钧出生于香港回归祖国的1997年，因为学习中医药已在南宁度过充实的5年。进入毕业季，她比平时忙碌了许多，除了日常的课业学习，还忙着准备毕业手续、与师友道别等事宜。暑假之后，她还将继续在广西攻读研究生。

谈起学习中医专业的初衷，杨净钧回忆说，那源自年少时的一次体验。读中学时，她参加了一个职业生涯规划的活动，在一家社会机构中心体验不同的职业。当时，一面中药百子柜吸引住了她，便停下来认真了解，询问中医师如何开处方和抓药。

“我打开每个抽屉看里面的中药，回想起以前看过的有关中医的港剧，里面提到怎么用中医药来治病，当时我还学着怎么去用药秤量药，顿时找到了兴趣。”杨净钧说，从那时起，自己就决定中学毕业以后要考中医学。在广西，她完成了圆梦之旅。

在她看来，内地的教育和社会实践结合很好，中医学的学生能有很多实习的机会，很多地方都有中医院和中西医院，实习期间可以学习如何“望闻问切”，当面向老师、前辈请教，和病人沟通，更好地将课堂所学的医学理论与临床知识结合起来。

广西与香港地缘相近、语言相通，相互交流合作也日益紧密。作为全国知名的中草药产区，广西的中医学教育历史悠久，名师名医资源丰富，许多香港学生都愿意选择来此学习中医学专业。据统计，近5年来，仅到广西中医药大学学习中医学的香港学生就超过200名。

今年24岁的陈志钊目前是广西中医药大学大二的学生。谈起学习中医的缘由，陈志钊坦言首先是受到家人的影响。

他来自中医世家，外公是行医近50年的老中医，在广州开办有中医诊所；母亲接过衣钵也从事了中医行业，在香港创办了一家推拿针灸正脊学会，自己耳濡目染中对中医产生了浓厚的兴趣。

“针灸、推拿等，以前我在家了解得多，所以想系统学习这些方面的医药学知识。”陈志钊表示，选择广西因为这里自然环境好，与香港气候相近，而且有很多机会可以让年轻人施展抱负。

近年来，中医药在香港日益普及，越来越多人通过中医调理、治疗、膳食等强身健体，让杨净钧和陈志钊等医学生看到了发展前景。

“毕业后我会回香港，投身于中医药领域。”杨净钧坚定地说，希望自己能为香港的发展贡献力量，用所学的中医知识服务更多患者，帮助更多有需要的人，助推中医在香港发扬光大。

“未来我想做一名中医医师，然后可以从事一些相关的科研工作。”陈志钊表示，现在国家大力支持中医药的发展，希望自己可以把中医的一些理论和精华进行提取、系统化。

今年恰逢香港回归25周年，他们对香港未来的发展充满了期待。与香港特区同龄，让杨净钧有一种荣耀与使命感，“我们青年一代要学好知识，用真本事将香港建设得更好”。

陈志钊表示，“一国两制”给香港带来了繁荣稳定，香港国安法给民众带来和谐与安宁的生活。期待香港与内地展开更多交流与沟通，促进人员往来与合作，共同创造更多财富与机遇，迎接更美好的未来。

(责编：郝孟佳、何淼)