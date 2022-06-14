记者6月13日从教育部获悉，教育部日前召开2022年第9次全国教育系统疫情防控工作视频调度会议，要求持续落实高校学生离校返乡政策确保学生返乡顺利、统筹安排疫情防控和教育教学工作、加强对学生关心关爱、抓好暑期校园疫情防控。

会议强调，各地教育行政部门和高校要落实好6月3日国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发的《关于做好全国高校学生离校返乡新冠肺炎疫情防控工作的通知》，确保政策执行有力、学生返乡顺利，及时纠正个别地区落实政策时存在的一刀切、层层加码等现象。各地教育行政部门和高校根据疫情防控形势、学校封控管理情况和在校学生数量，按照“省内统筹，一校一策”原则，精准研判、统筹安排学校疫情防控和教育教学工作。

会议部署，要统筹落实疫情防控和校园服务保障措施，充分了解学生诉求，妥善安排好学生学习、科研、实习、考试等，加强对学生的关心关爱。

会议还要求，各地教育行政部门和高校要提前谋划暑假放假、秋季学期开学安排，细化暑期校园疫情防控方案，根据教学科研、后勤保障等工作实际，合理安排暑期留校工作人员，严格落实留校师生员工管理，确保师生健康、校园安全。

(责编：李依环、何淼)