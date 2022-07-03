近日，复旦大学研究生刘某假冒券商分析师一事引发关注。该研究生在国信证券等券商实习期间，冒充券商分析师私自招募实习生，让多名实习生为其打工。有被骗的学生因此错过了校招，又错过了春招。

记者了解到，学生冒充券商分析师的情况并非首次出现。这一行为涉及哪些法律问题？冒充分析师的学生又可能承担什么法律后果？

已知有八名学生被骗，三人找到工作

被刘某欺骗的一名学生(简称A同学)接受了记者采访。

A同学表示，目前为止，加上他已知共有八名学生被骗，其中七人是硕士应届生，一人是本科应届生。

6月24日复旦经济学院就此事发布情况说明称，已分别向学生本人、举报人、实习公司多次进行情况了解和核对。目前，相关情况还在进一步调查核实中。

图自复旦大学经济学院网站

A同学向记者表示，受骗的几位学生希望刘某能就此“公开道歉”。

据证券时报·e公司报道梳理，刘某自2019年起曾在多家证券机构实习。

A同学向记者证实了上述信息。该学生表示，刘某在国信、信达、东北、德邦等券商实习期间，曾分别冒充过国信证券分析师H、前信达证券分析师Y、东北证券W分析师进行行骗。被骗的八名学生中，刘某冒充国信分析师欺骗了六人，冒充信达分析师欺骗了一人，冒充东北分析师欺骗了一人。但暂时没有证据能证明，刘某在德邦证券实习期间，也通过同样手段进行了行骗。

A同学告诉记者，“刘某是在一些非官方求职平台以公司名义发布的招聘信息，我们是自己去投递的简历。券商招募实习生为了快速传播信息，也会在公众号、小程序包括微信群推送这些消息，所以其实是真假难辨的。”

目前受骗学生们的情况如何？A同学称，目前八名同学中，有一人升学，一人尚在面试求职，三人正在等待结果，还有三人有了就业去向。

A同学还透露，其中一位同学还得到了一位被冒名分析师的帮助。该分析师在了解情况后伸出援手，帮助该同学完成了背调。目前，该同学已顺利入职。

冒充分析师不是新鲜事？

此外，记者在采访过程中发现，类似冒充分析师的情况并非个案。

曾在网上曝光刘某事件的财经博主“大力如山”告诉记者，他收到过不同学生关于不同骗子的爆料，冒充正式员工骗实习生的不止刘某一人。

这位博主表示，在刘某事件之前，就有受骗者向其爆料，有一名在中金、广发、开源三家券商实习的学生，冒充分析师招实习生。这名“假分析师”的身份曝光后，被当时所在的中金辞退。

值得注意的是，中金、广发、开源三家券商，都曾在5月底就“冒用公司员工名义发布虚假实习机会”一事发布公告。

三家券商公告均称，目前存在第三方机构或个人，冒用公司名义，以提供面试、实习、内推等机会为由，向求职者发布虚假信息，索取相关费用，或发布虚假实习机会。保留追究相关侵权人法律责任的权利。

假冒分析师招工可能承担哪些法律后果？

像刘某这样冒充券商分析师的情况，需要承担哪些法律后果？

根据《著作权法》第10条规定，著作权包括署名权，即表明作者身份，在作品上署名的权利。

中国政法大学经济法研究所所长、教授张钦昱接受记者采访时表示，刘某将这些实习生辛苦写出来的报告，以自己的名义提交上去，侵害了这些学生的著作权。

张钦昱认为，本事件中，刘某故意隐瞒自己非公司正式员工而仅是实习生的事实，令他们误以为能够留用而无偿帮助刘某完成工作，致使多名同学上当受骗，对这些同学实施了欺诈行为。

《民法典》第157条规定，民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失。

据此，张钦昱认为，刘某应当补偿这些学生受到的损失，如同等条件下的实习工资费用。

北京市京师(上海)律师事务所律师侯朝辉表示，根据上海高院高检的相关规定，合同诈骗金额达到两万元以上的，就可以追诉。由于实习生已经工作10个月，且写了近百万字报告，从平均工资及报告的经济价值来计算，很有可能达到起刑点的。

同时，张钦昱指出，此事中，刘某的行为使得实习公司的名誉受损，侵害了实习公司的名誉权。

侯朝辉律师也直言，如果刘某给券商造成损失，券商有权依据《民法典》请求刘某承担损害赔偿责任。

(责编：何淼、李依环)