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多彩课程促进孩子全面发展

2022年06月26日04:53 | 来源：新华社
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6月24日，在包头市昆都仑区包钢第十七小学，学生们在学习马头琴。
6月24日，在包头市昆都仑区包钢第十七小学，学生们在学习马头琴。

自“双减”政策实施以来，内蒙古包头市各学校开设了种类多样的课后服务活动，与学生兴趣爱好相结合，提高了学生的综合素质，促进了学生的全面发展。

新华社记者 彭源 摄

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(责编：孙竞、郝孟佳)

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