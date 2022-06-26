杨 昊

在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上，习近平总书记对新时代的广大共青团员提出要求：“要做刻苦学习、锐意创新的模范，带头立足岗位、苦练本领、创先争优，努力成为行业骨干、青年先锋。”理想信念在创业奋斗中升华，青春在创新创造中闪光，广大青年唯有勤学苦练、增长才干，将人生追求同国家发展进步紧密结合起来，在报效国家、服务人民中展现风采、实现价值，才能不负青春、不负时代。

广大青年要刻苦学习、夯实基础，在学习中增长知识、锤炼品格。“学如弓弩，才如箭镞。”青年人正处于学习的黄金时期，要把学习作为首要任务，树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念。习近平总书记曾以自己年轻时在农村插队的经历，激励广大青年求真学问、练真本领。他说：“上山放羊，我揣着书，把羊拴到山坡上，就开始看书。锄地到田头，开始休息一会儿时，我就拿出新华字典记一个字的多种含义，一点一滴积累。我并不觉得农村7年时光被荒废了，很多知识的基础是那时候打下来的。”广大青年要珍惜青春年华，在学习阶段把基础打牢，长本事、长才干，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之才。

广大青年要立足岗位、苦练本领，始终保持肯吃苦、能吃苦的奋斗姿态。行胜于言，事成于实。不久前，神舟十四号成功发射，乘组3人均为75后，均为我国第二批航天员，他们也是我国执行载人飞行任务以来平均年龄最年轻的乘组。“我们有充分的准备、火热的激情、十足的信心。”通往太空的天梯从来没有捷径，航天员的底气来源于日复一日的付出：进行超重耐力适应性训练时，陈冬感觉脏器都临时“位移”，但仍咬牙坚持；刘洋经过成百上千次的重复操作，默画出无数张座舱、仪表图、线路图，闭上眼睛都知道按钮的位置、形状、颜色，并能准确无误地操作；蔡旭哲完成了体质、心理、航天专业技术等上百科目的训练，每个科目都是生理和心理的极限挑战……他们不畏艰难险阻，勇担时代使命，在真刀真枪的实干中成就了一番事业。新时代青年要做到不贪图安逸、不惧怕困难，在经风雨中磨砺意志品质，在担险担难中磨砺本领才干，肯吃苦、能吃苦，让青春在祖国和人民最需要的地方绽放。

广大青年要锐意创新、敢为人先，在攻坚克难中创造业绩。勇于创新，就要深刻理解把握时代潮流和国家需要，以“敢为天下先”的魄力开拓进取，走出一条新路。如今，更多青年以聪明才智贡献国家、服务人民，奋力走在创新创业创优的前列：在“天宫”“蛟龙”“天眼”“悟空”“墨子”“天问”“嫦娥”等重大科技攻关任务中，一批青年科技人才担重任、挑大梁，北斗卫星团队核心人员平均年龄36岁，量子科学团队平均年龄35岁，“中国天眼”研发团队平均年龄仅30岁；在工程技术创新一线，每年超过300万名理工科高校毕业生走出校门，为中国工程师队伍提供源源不断的有生力量……新时代中国青年要敢于做先锋，而不做过客、当看客，让创新成为青春远航的动力，让创业成为青春搏击的能量。

《 人民日报 》（ 2022年06月26日 05 版）

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