5月底，一场突如其来的暴雨雪席卷了新疆生产建设兵团第三师托云牧场。31岁的文体广电中心主任邵书琴，一边交代小伙伴们“多拍些素材、多注意安全”，一边跳上汽车，赶往灾情最重的一连。

托云牧场坐落在祖国最西端的帕米尔高原之上，喀喇昆仑山脚下，平均海拔超过3000米，被称为“云端牧场”。下辖的3个连队，呈“品”字形分布在戈壁荒滩里。

山上的积雪开始融化，河道里的水位不断上涨，石头不时从山坡上滚下，一路险象环生。顾不上危险，邵书琴一次次下车拍摄。看到一连的干部职工正抢救被洪水冲到河道里的皮卡车时，她“扑通”跳下河，抓拍施救画面，“只有离得更近，画面才生动”。

泥水很快打湿了她的衣裳。托云牧场党委书记、政委牛明智感叹：“都来10个年头了，这姑娘还是这么拼，真是‘柯兰姑娘’！”

追问才知道，“柯兰”，在柯尔克孜语中是“勇敢”的意思，常用来形容“大漠英雄”。

2013年7月，托云牧场迎来了一批大学生志愿者。当人们得知那个个头小小、皮肤白白的姑娘，来自万里之外的广州时，顿时犯了嘀咕：穿越大半个中国，从繁华都市来到戈壁荒漠，能待得住吗？

托云牧场是兵团唯一的柯尔克孜族聚居团场，也是为数不多的贫困团场。论生活条件，全兵团倒着数。

就在人们都认为这个南国姑娘肯定要“哭鼻子”时，她已经忙活开了。

托云牧场的红军小学，有140多名孩子就读。他们的家大多在百公里之外的放牧点上，一周甚至一个月才能见到一次父母。

邵书琴到学校开起“梦想课堂”，“孩子们是希望、是未来，需要有人给他们的梦想插上翅膀”！

邵书琴成了最忙碌的“兼职教师”：她邀请10多名喀什志愿者来校开设“第二课堂”，陪着孩子们唱歌、跳舞、做游戏，讲述世界的精彩，让学校里有了欢声笑语。

一年服务期很就要结束了。“走”与“留”，成了邵书琴艰难的选择。走，回到广州，那里有熟悉的生活，待遇不错的工作，关爱自己的亲人朋友；留，托云有太多的不舍。孩子们争先恐后往房间塞明信片，都写着“姐姐，不要走”，老乡们不约而同送来羊肉、奶酪，用朴素的语言劝说：“姑娘，不要走。”

最终，邵书琴抹着眼泪，拨通了父亲的手机，“这里需要我，我想留下来”。母亲去世早，是父亲一手把她带大的，她也是父亲最疼爱的老幺。电话那头沉默了许久，年迈的父亲才说：“你多保重，我支持你。”

就这样，邵书琴成为托云牧场建场以来第一个留下工作的女大学生志愿者。喀喇昆仑山最北端的屯垦戍边人中，多了一张年轻的面孔。

邵书琴没敢告诉父亲：团场编制紧张，她只能以临聘人员的身份留下。

“既然留下，就不给青春留下遗憾。”邵书琴说到做到。工会、纪委、党政办，哪个基层岗位需要人，她都顶上；进社区、驻连队、走牧点，一个月奔波上千公里从不喊苦喊累。她的拼劲感动了牧民们，大家都亲切地叫她“柯兰姑娘”。

2016年，邵书琴出任托云牧场祥云社区党支部书记。她拼劲不减，带领从未种过地的柯尔克孜老乡，种出了第一棚蔬菜；她带着绣娘吐孔·沙热，组织成立刺绣合作社，让妇女们在家门口有事干、有钱赚；她带着90后小伙阿依甫·库瓦，试水电商……

也是这个电商生意，让“柯兰姑娘”栽了不小的跟头。原本她想通过电商平台，把本地盛产的绿色无公害山羊肉，经过真空包装后卖到外地；同时，利用托云牧场紧邻通商口岸的优势，进口红酒和白蜂蜜，再分销国内。

没想到，第一批货物发出，就收到大量退货申请。原来，因为包装技术不过关，出现了羊肉胀袋、红酒破瓶的现象。几名年轻人沮丧地要“撂挑子”，邵书琴自掏腰包，给客户一一补货。

为破解这个难题，邵书琴专门跑到工厂里学封装、学打包，带着年轻人盯紧发货环节，推动电商生意步入了正轨。去年，她还为阿依甫·库瓦的合作社争取了90万元的资金支持，让他们甩开膀子大干一番。

她来了，她留下，她坚守。3000多个日日夜夜，邵书琴与托云牧场共同成长，一天天地变好。托云摘掉了贫困帽，城镇面貌焕然一新。邵书琴也顺利入了编，在托云成了家，有了娃。柯尔克孜族的朋友给娃娃取名“玉米提”，寓意着“希望”与“未来”。

2018年，邵书琴获得“中国青年五四奖章”，并成为西部计划“招募大使”。她奔走在内地多所高校，讲述自己的青春故事和新一代屯垦戍边人的家国情怀，收获了一大批“铁粉”。

“与其说他们‘粉’我，不如说，他们‘粉’的是敢于有梦、勇于追梦，并幸运地在西北边陲圆梦成长的青春。”采访结束时，邵书琴动情地说。

（本报记者 尚杰 李慧）

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