时值毕业季，正是广大毕业生寻求就业的黄金时间。今年，高校毕业生人数突破了2021年的900多万，达到1076万的历史峰值。随着大量00后初入职场，这一群体在经济快速发展、技术日新月异的影响下，展现出独特的心理状态和行为方式，也带来了新的择业观。

对2072名受访者进行的一项关于00后的调查显示，今年毕业的首批00后在选择工作时，主要考虑薪资待遇（73.5%）和行业前景（61.1%），92.7%的受访者对新职业有兴趣，37.4%的受访者对新职业非常有兴趣。这一趋势，一方面映射了当下中国经济发展过程中，产业多元化带来的就业选择空间有了极大的扩展，另一方面也印证了00后更加大胆开放、包容性强、追求新鲜事物的特点。毫无疑问，社会需要为年青一代构建一个更加自由、宽松、公平的职场环境，而初入职场的年轻人也需要不断深化对新身份的理解，让个人理想与社会现实对接得更平顺一些。

例如，近期人社部公示的18个新职业，大都是新业态带来的专业化岗位。机器人工程技术人员、增材制造工程技术人员、数据安全工程技术人员等，顺应了数字经济和数字技术的快速发展；碳汇计量评估师、综合能源服务员、建筑节能减排咨询师，是着眼“双碳”战略的新兴“绿色”岗位；民宿管家、城市轨道交通检修工、家庭教育指导师，则是为满足越来越丰富的社会需求而诞生的新职业。这些新兴职业更加依赖于从业者的技能和素质，以及他们所必需的随着时间发展而快速自我提升的能力。这些特点，毫无疑问会极大满足00后对高价值、高回报、体现个人价值和影响力就业岗位的诉求。

机遇只属于有准备的人。对于年青一代来说，经济社会的发展依旧需要依靠那些有志于、有能力和潜力在市场上拼搏奋斗、创业创新的年轻人。在新经济快速发展并不断催生新兴职业的当下，年轻人以及他们所具备的新思想、新知识、新技术仍然是经济社会提升活力、转型升级的关键。也因此，在00后初入职场的阶段，为他们提供一个兼顾理想与现实的环境，是全社会无可推卸的责任。

（作者：赵明昊）

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