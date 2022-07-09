福建作为试点地之一与主会场连线启动2022年港澳台大学生暑期实习活动。张斌 摄

2022年港澳台大学生暑期实习活动于7月至8月在8个省市开展试点。8日，作为试点地之一的福建，与主会场连线启动实习活动。

记者了解到，福建省将实习地点设在福州和厦门两地，厦门大学、华侨大学、福州大学、福建师范大学、集美大学五所试点高校的港澳台在读本科生、研究生参加。经过征集岗位、学生报名、筛选录用等环节，参与实习活动的港澳台大学生32名。

学生们将开展为期4周实习和1周研学、参访、交流活动。实习单位涵盖传媒、心理、金融财会、信息技术、建筑工程等七大类行业，为实习学生配备“一对一”导师进行指导，引领他们熟悉行业特点、培养职业技能、积累工作经验。

福建省将实习地点设在福州和厦门两地，厦门大学、华侨大学等五所试点高校的港澳台本科生、研究生参加。张斌 摄

福建师范大学的带队老师梁博翔，是一名正在福州一边就读研究生、一边创业的台湾青年。在他看来，对于在福建就读的港澳台大学生来说，参与实习是了解福建最直接的方法，可以在实践的过程中认识这里的经济、文化、生活等方方面面，同时提升自己的综合能力、拓展视野和朋友圈。

“福建的创业环境给我们港澳台学生很多机会和便利，我之前就申请到了在榕就业创业台胞公共租赁住房。”梁博翔说，“解决了衣食住行之后，我们能安心地在这里奋斗。”

福建师范大学的香港学生林骁洋将到福建网络广播电视台实习，体验音视频节目的采访、编辑。“福州的数字技术发展是很靠前的，同时也保留有很多历史文化街区，这些都令我记忆深刻。”他期待在实习的过程中更了解这座城市。

2022年港澳台大学生暑期实习活动由中国科协、教育部主办，福建省试点由福建省科协、福建省教育厅、厦门大学、华侨大学、福州大学、福建师范大学、集美大学承办。

记者了解到，福建的实习活动将注重科技工作者与实习学生之间的交流，并结合福建特色及港澳台学生实际需求设计安排研学参访、文化交流等活动，帮助在闽求学的港澳台青年深入、全面、客观了解福建经济社会发展情况，扩大就业创业机遇。(记者 闫旭)

(责编：孙竞、何淼)