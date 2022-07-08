原标题：“90后”电商达人返乡创业记

7月7日，在河北省邢台市南和区南韩村的电商孵化基地，冯亚飞为员工进行网络业务培训。

今年31岁的冯亚飞大学毕业后曾在外地从事物流行业。2019年，一次返乡探亲时，他了解到家乡河北省邢台市南和区的宠物食品行业前景广阔，并且当地政府出台了诸多针对返乡创业的优惠政策，抱着试一试的心态，冯亚飞返乡走上电商创业之路。

创业之初，由于缺乏电商销售经验，产品滞销卖不出去。经过长时间的摸索，功夫不负有心人，冯亚飞逐渐掌握了电商运营技巧，在产品定位上更加精准，产品逐渐打开了销路，冯亚飞成了乡亲们眼中小有名气的“电商达人”。

2020年，冯亚飞成立宠物食品加工厂，由单纯的电商销售转型为厂家电商直销，同时带动周边50余名电商工人实现稳定就业。随着网络直播热潮的兴起，冯亚飞开始通过各个直播平台推介宠物食品，凭借渠道的良好口碑让订单越来越多。

“乡村天地广阔，对我们返乡青年来说大有可为。”冯亚飞说，希望带动更多群众通过电商走上致富道路。

新华社记者 朱旭东 摄

(责编：郝孟佳、何淼)