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合工大地质博物馆开馆 拥有巢湖龙等众多珍贵标本

2022年07月10日09:04 | 来源：中国新闻网
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图为合肥工业大学地质博物馆展品“蓝铜矿”。储玮玮 摄

9日下午，合肥工业大学地质博物馆开馆仪式在安徽合肥举行。该博物馆共有千余件展品，包括巢湖龙、中华韩愈鳄等众多珍贵标本，大部分展品由该校地质系师生采集捐赠。

该博物馆室内面积约1000平方米，围绕“自然和谐、科学发展”的主题，集展示、教育、收藏、研究、学术文化交流合作等功能为一体。展厅将地球科学科普展示与学生教学区有机结合，以“宇宙一地球一生命一人类一和谐”为展示主线，分为史前生命厅、地球物质厅、地球厅，主要通过图文和实物标本方式展示。

合肥工业大学校长梁樑在致辞中表示，高校博物馆作为大学精神文化品格的集中展现地，是大学文化建设的重要内容，承载着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面的重要作用。学校地质博物馆作为育人的重要平台，必将成为校园文化建设的“主阵地”、对外交流与形象展示的“新窗口”、社会科普教育的“打卡地”和深受师生喜爱的“新地标”。

安徽省教育厅厅长赵振华介绍说，地质学科是合肥工业大学的优势学科，有着悠久的办学历史，在成矿流体系统与成岩成矿作用、断裂构造与大陆动力学、造山过程与造山带动力学、古生物学等方向上有着深厚的积累。70余年来，岳书仓、徐嘉炜等一大批知名专家学者在著书立说、弘文励教的同时，收藏了众多珍贵的地质标本，为学校地质博物馆的建立奠定了坚实的基础。地质博物馆是学校深厚历史底蕴的集中体现，将成为学校乃至安徽高等教育新的靓丽名片。

中国地质调查局南京地质调查中心副主任邢光福表示，希望以本次地质博物馆开馆仪式为契机，中心和学校可以在激活博物馆文化资源方面进一步深化合作。希望双方充分发挥优势，在共建城市地质和地下空间探测项目、自然资源综合管理和生态文明建设等领域开展更加广阔的合作，更好地服务国家矿产资源建设，服务国家生态文明建设，服务国家经济和社会发展。(储玮玮 夏瑞)

(责编：何淼、孙竞)

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