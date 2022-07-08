天津职业大学校长 郑清春

天津职业大学作为引领天津职教改革创新的标杆，始终坚持“为党育人、为国育才”宗旨使命和“国内领先、国际一流”目标愿景，聚焦立德树人根本任务，构建大思政工作格局，依托“十大育人”体系，取得了“三全育人”工作实效，锻造和培养了大批堪当民族复兴重任的时代新人。

加强顶层设计，强化对大思政工作的统筹规划

学校成立了“三全育人”综合改革工作领导小组，制定了《天津职业大学“三全育人”工作实施方案》及十个配套子方案，将从事教育、管理、服务的人员全员纳入育人主体，使思想政治工作体系贯通教学体系、教材体系、管理体系等，构建了党委统一领导、部门分工负责、全员协同参与的“三全育人”工作格局。

同时，凝练出了“三四五”铸魂育人培能的“三全育人”机制, 即打造三支队伍，唱响育人“合奏曲”；筑牢四大阵地，绘制育人“同心圆”；实施五育并举，打好育人“组合拳”，培育具有工匠精神的德、智、体、美、劳全面发展的“德技并修”高水平技术技能卓越人才。营造了“时时育人、处处育人、人人育人”的良好育人生态，有效提升了人才培养质量。

夯实“十大育人”体系建设基础，全面推进“三全育人”综合改革

统筹推进课程育人。学校深入挖掘各专业、各门课程所蕴含的思想政治教育元素和所承载的思想政治教育功能，实现了课程思政和思政课程协同育人效果。

着力加强科研育人。学校积极推动实施科研创新团队培育支持计划，引导师生积极参与科技创新团队和科研创新训练。学校获批“国家职业院校创新创业教育基地”、“教育部产学合作协同育人创新创业师资培训基地”，学生近年来夺得中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖2项、银奖2项。

扎实推动实践育人。学校推动专业课实践教学、社会实践活动、创新创业教育、志愿服务等载体有机融合。

深入推进文化育人。学校以工匠精神涵养学生，将“天职”精神融入教育教学全过程，携手知名企业建立了多个模拟企业场景的沉浸式实验实训场所。建成了学校校园文化阵地——工匠精神体验馆，组织学生体验职业特色、传承工匠技艺，形成了工匠精神文化特色。

创新推动网络育人。学校建有“一站式”学生事务综合管理网络平台、“云教育资源管理平台”等，有效实现学校优质资源的共享利用。以智慧校园、移动图书馆、“天小职”全媒体等建设项目为路径，打造了“指尖上”的育人新载体。

大力促进心理育人。学校加强心理健康课程建设，通过心理普测、团体活动、咨询辅导等活动，培育学生理性积极的心态、助力学生成人成长成才。

切实强化管理育人。学校紧密结合学校改革发展实际，修订了《天津职业大学章程》，逐步完善管理考核评价体系，强化师德师风，激励教师干部担当作为。

不断深化服务育人。学校通过完善校园服务设施设备和综合信息服务系统，增强供给能力，充分发挥“智慧食堂”的优势，推动高校节约型校园建设，对学生形成勤俭节约的行为规范产生积极影响。

全面推进资助育人。学校以“大数据”精准帮扶家庭经济困难学生，构建了“解困—育人—成才—回馈”的发展型资助育人模式，实现了良性循环。11名家庭经济困难学生获得天津市创新创业大赛三等奖以上奖励，49名家庭经济困难学生在专业、行业技能大赛中获奖，一大批家贫志坚、品学兼优的学生在校园内汇聚了巨大的正能量。

积极优化组织育人。学校充分发挥发挥各级党组织的育人保障功能，推动各级党组织自觉担负起全面从严治党、办学治校、育人育才的主体责任。

完善健全保障机制，推动“三全育人”行稳致远

学校在推进“三全育人”工作过程中，明确了不同主体的责任，形成了从上至下、由内到外的推动力量，将“十大育人”体系所涉及的部门和教学单位的育人职责，作为其工作考核考量的首要标准，完善了教师评聘和考核机制，把政治标准放在首位，把思想政治表现和育人功能发挥作为在教学评价、职务职称评聘、评优奖励的首要指标。

通过近年来“三全育人”的实践，学校上下全员育人的责任意识明显增强，全过程育人的重点更加明确，全方位育人的环境进一步优化。学校也将在今后工作中，充分利用好“悦读伴我成长——职教学生读党报”资源,将党的声音、党的故事传递给青年学生，持续推动“三全育人”工作更深更实，发挥更大的“润物无声”育人效能。

(责编：何淼、熊旭)