本报记者 乔 栋

夏收时节，条山街幼儿园阳祖分园的孩子们在体验碾麦子。

肖永杰摄（人民视觉）

西陌中心园的孩子们展示和老师们一起包的饺子。

肖永杰摄（人民视觉）

西陌中心园教师杨丹在给孩子们讲少儿绘本。

原任杰摄（人民视觉）

引子

任淑湘家有俩娃。过去，老大上的是村里的老幼儿园，水泥地面，孩子曾在园里摔伤过。“老二进的是村里新幼儿园，各方面条件好多了。”说着，任淑湘踩了踩塑胶地面。

园内的一排老房子改建成了家长休息区，整齐摆放着沙发、座椅，隔壁教室里不时传来孩子们的欢笑声。

任淑湘是山西省运城市芮城县阳城镇阳祖村村民。村里原来的幼儿园叫阳祖村幼儿园，如今名为芮城县条山街幼儿园阳祖分园。变化的，不仅仅是名称。

10年前，芮城县探索实施由县直幼儿园在乡村办分园、全面管理农村薄弱园的城乡一体化办园模式，持续提升乡村幼儿园办园水平，让农村孩子在家门口就可享受到优质学前教育。

办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。2018年11月，《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》印发，其中提出“以县为单位制定幼儿园布局规划，切实把普惠性幼儿园建设纳入城乡公共管理和公共服务设施统一规划”“大力发展农村学前教育，每个乡镇原则上至少办好一所公办中心园，大村独立建园或设分园，小村联合办园”。

教育部今年4月26日举行的“教育这十年”新闻发布会介绍，党的十八大以来，学前教育取得了跨越式发展和历史性成就，全国学前三年毛入园率由2011年的62.3%提高到2021年的88.1%。

持续发力，推进学前教育普及普惠安全优质发展，芮城县学前三年毛入园率目前已达99.5%。2021年12月，农业农村部、国家发展改革委、国家乡村振兴局发布第三批21个全国农村公共服务典型案例，“山西芮城：城乡一体化办园模式补齐农村学前教育短板”榜上有名。

前不久，记者来到地处晋陕豫三省交界、黄河掉头向东大拐弯处的芮城县，实地探寻城乡一体化办园之路。

探新路

县直幼儿园在乡村办分园，全面管理乡村薄弱园

走进条山街幼儿园阳祖分园室外活动区，一些孩子正聚精会神对着画板作画，另有一些孩子两人一组，兴致盎然地捏泥人。老师不时上前搭把手。

若非实地探访，很难相信这所幼儿园一度濒临关闭。仅一墙之隔，是以前阳祖村幼儿园的园区：一个小四合院里，严严实实的树木遮挡住了阳光。不到20平方米的教室内，墙壁已经掉漆，依稀可见当年孩子们写下的拼音、数字，留下的画作。

“现在，阳祖分园共有35个孩子在读。过去，这里硬件条件差，师资和保教管理水平跟不上，最少时仅有10多个孩子。”条山街幼儿园园长刘凤妮说。

10多年前在芮城，乡村幼儿园设施简陋、师资不足不是个别现象。2010年起，县里曾尝试由县直幼儿园选派业务园长包联若干乡村幼儿园，业务园长每月至少派驻乡村幼儿园一周，参与备课、教学，帮助改进教学计划、提升教学质量。但效果并不理想，时任芮城县教育局幼教股股长的李俊丽坦言：“一些派驻逐渐变成了走过场，一些教学建议也难以落实。”

“主要原因在于乡村幼儿园的办园体制没有理顺。”李俊丽说，“当年的乡村幼儿园，办学主体有的是村集体，有的是个人，一些乡村幼儿园办学经费不足、管理跟不上。此外，一些乡镇财力吃紧，对幼儿园投入不足，导致办园水平上不去。”

看准症结，精准施策。2012年8月，芮城县出台《关于进一步规范学前教育管理的意见》，从改革乡村幼儿园办园体制入手，通过接管、并购等方式，探索实施由县直幼儿园在乡村办分园、全面管理乡村薄弱园的城乡一体化办园模式。

按照每个县直园托管1至2个乡镇幼儿园、3至5个农村幼儿园的要求，芮城县5所县直园迄今共一体化管理了8个乡镇的20所乡村幼儿园，学生人数由接管时的863人增加到现在的1508人。

申雅芬是大王镇公务员，家在运城市区，她选择把孩子送到镇上的芮城县幼儿北园大王中心幼儿园上学，“论硬件设施、教学水平，这儿不比市里差。”

走进大王中心幼儿园，教学楼大厅中央，摆放着孩子们用废旧塑料管搭建起的迷宫。教室里，摆放着崭新的课桌、座椅，还设置了图书区、积木区，放置了不少幼儿绘本、游戏道具。

“在硬件条件、教学水平、教师队伍管理等方面，县直园按照一体化标准对乡村分园实施管理。”李俊丽介绍，县直园园长兼任乡村分园园长，同时从县直园选派管理经验丰富、业务能力过硬的教师担任分园执行园长，并要求在乡村分园工作3年以上。

补短板

县直园与乡村分园资金一体投入、财务一体管理、教师统一调配，提升硬件，规范管理

园内电线凌乱，路是尚未硬化的灰土路，教室墙面掉灰、门窗破损……

2012年8月，初到位于西陌镇板桥村的芮城县幼儿北园西陌中心园担任执行园长，焦水心颇为失望，“这片租用村里场地的幼儿园园区，还拖欠着几个月租金。”

随后几个月，焦水心从钻研教学的县幼儿北园教师转型为全能型园长：联系施工队修葺、改建教室，联系相关部门做好电力检修、园内路面硬化等。

建设资金从哪来？芮城县幼儿北园园长尚艳霞介绍，日常伙食和购买游戏道具、图书等开支由县直园统一投入，教室修建等基础设施配套由县财政拨付教育建设项目专项经费。财务管理上，农村分园所收费用全部纳入县直园账户。

2012年底，西陌中心园面貌一新。整修后的教室配备了全新的多媒体教学一体机和各类儿童图书、绘本。园内，路面得到硬化平整，因地制宜设置了不同的游戏分区。“县直园与农村分园资金一体投入、财务一体管理，在很大程度上改变了农村幼儿园先前投入跟不上的状况。”焦水心说，“2012年以来，县财政和县幼儿北园先后为我们投入专项资金120余万元，让西陌中心园的办园条件得到很大改善。”

既强硬件，也优管理。到任不久，焦水心就经历了一场虚惊：一天放学后，一名家长来接孩子，被老师告知孩子已被他的姑姑接走了。联系孩子姑姑，结果电话无人接听、家里又没人。老师和家长急得满村找，直到晚上9点多孩子的姑姑打来电话，说正带着孩子在县城玩。

针对接送制度的不规范，焦水心参照县幼儿北园，建立了“接送卡”和“登记+电话确认”的接送制度：父母接孩子须持贴有自己和孩子照片、留有孩子信息的接送卡，其他亲戚、朋友临时来接，须做好登记并现场和孩子家长打电话确认。

焦水心还发现，个别教师上完课后不时无故离园，有的临时有事就提前下课，找其他人代管。为此，她制定了“中途离园”管理办法，严格请假报告制度；健全“考评打分”机制，结合教职工日常表现、到岗教学情况等实施绩效考核。“借鉴县直园的相关管理办法，我们陆续制定了安全管理、岗位职责、绩效考核等12个类别的制度规范。”焦水心说。

从2012年担任执行园长，到去年底退休离任，焦水心在西陌中心园工作了近10年，规范管理一直是她的工作重心所在。

“按要求，县直园对城乡教师实施统一调配管理。除规定执行园长派驻乡村分园工作时间不少于3年外，还规定县直园普通教师到乡村分园工作不少于1年。教师队伍的稳定，保证了乡村幼儿园管理教学水平持续提升。”去年底接任西陌中心园执行园长的李海燕说，“接过接力棒，我们将持续做强硬件、从严管理。”

芮城县教育局党组成员肖建宏介绍，2012年以来，县直幼儿园累计向一体化管理的乡村分园派出执行园长、教师共280余人次。

改教学

推行游戏化教学，城乡课程模式、教研活动、幼儿评价方式等基本一致，提升乡村幼儿园保教质量

过去，西陌中心园教师陈银朋主要教孩子们识字、背古诗、唱儿歌。现在，她主要教孩子们玩耍。

玩耍还用教？走进孩子们的课堂，记者一探游戏教学的究竟。

在幼儿园教室外的“沙水区”，一片约20平方米的区域内，填满约30厘米厚的沙土，踩上去软软的。小朋友们手拿铁铲，三五结伴玩挖沙游戏。有的想用沙土盖城堡，有的想挖迷宫，6岁的小朋友可可想法独特：“昨天我和爸爸妈妈去了大禹渡，看到了好长好长的黄河，我今天也要挖一条‘黄河’！”

“你自己挖吗？那得挖到什么时候？”见可可有些腼腆，陈银朋在一旁引导，“是不是需要叫上几个小伙伴？”

可可又叫来3个小伙伴，很快挖出一条两米多长的蜿蜒“河道”，并在“河道”边画上了“农田”，用沙土垒起了“房屋”。接着，小“男子汉”轩轩、贝贝拎着水桶到旁边的水龙头接水，来回跑了好几趟，胸前的衣服湿了，“河道”里还是没多少水。

“遇到困难要多想办法，咱们看一下周边，还有没有更好的办法？”听了陈银朋的话，轩轩、贝贝沿着沙土区转了一圈，发现水龙头下方的柜子里有一根长长的软管，便把软管连上水龙头，河道内的“黄河水”随即哗啦啦流动起来。

“肯动脑筋，还独立解决了问题，真棒！”陈银朋给轩轩、贝贝送去鼓励的掌声。两个小朋友信心倍增，“明天我们还要挖一个黄河的‘几’字弯。”

“游戏化教学，就是通过寓教于乐的方式，培养孩子团结协作的精神和解决问题的能力。”陈银朋说，“不同于传统的上课说教，我们在陪伴孩子参与游戏的过程中，观察、记录他们的表现，分析他们的心理活动、性格特征，并在情境教学中帮助他们独立思考、解决问题，开展性格塑造。”

《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》指出：“坚持以游戏为基本活动，珍视幼儿游戏活动的独特价值，保护幼儿的好奇心和学习兴趣，尊重个体差异，鼓励支持幼儿通过亲近自然、直接感知、实际操作、亲身体验等方式学习探索，促进幼儿快乐健康成长。”

游戏化教学，促进幼儿快乐健康成长，陈银朋是从县直园学习借鉴来的。“参照县直园的上课作息时间安排，我们保证孩子们每天两小时户外游戏活动、1至1.5小时室内游戏活动，改变过去农村幼儿园以上课为主的教学安排。”李海燕介绍，近年来芮城县实施“以游戏为基本活动”的教学改革，在学前教育城乡一体化办园模式下，县直幼儿园示范指导，各乡村幼儿园同步推进。

对如何开展游戏化教学，陈银朋坦言，起初自己心里没底。除本园教研活动外，她和同事会定期参加县幼儿北园组织的教研活动，探讨交流保教实践中的问题。一次参加县幼儿北园开展的幼儿园大班滚筒游戏教学研讨，让陈银朋印象深刻。

在教学视频中，孩子们三五成群被带到滚筒活动区，那里摆放着十几个直径约50厘米的滚筒。从趴在滚筒上，到慢慢蹲在上面，再到站在上面并开始慢慢挪动，游戏设计目标循序渐进。有的胆大的孩子直接站上去走，差点儿摔了跤，有的孩子则蹲在滚筒上面露难色，迟迟不敢动。老师站在一旁因人施教，或提醒他们一步一步来，或鼓励他们勇敢面对、克服困难。

“游戏教学不是完全放任孩子们玩儿，也不是高度控制。教师要认真观察，在孩子们可能遇到困难、游戏停滞，可能出现安全问题的情况下及时介入。”陈银朋说，通过一次次研讨，大家逐渐加深了认识。

“每月下旬，我们都会围绕特定主题、课程设置，同一体化管理的5个乡村幼儿园教师一起开展教研活动。”尚艳霞说，县里还和省内外师范院校合作，由对方派专家定期到县直园和乡村幼儿园开展教学指导、研讨交流。

对孩子的评价方式也在改变。“过去教孩子拼音识字、背古诗，对幼儿园大班的孩子还会出卷考试，存在‘小学化’教学倾向；现在我们参照县直园的教学评价方式，更侧重在情境教学中培养考察孩子们的独立思考、解决问题等能力。”李海燕说，“比如我们也会教拼音，但更多是引导孩子们制作字母形状的手工作品，既锻炼了动手能力，又帮助他们轻松记住这个字母。”

芮城县副县长武锐晓介绍，近年来，按照学前教育城乡一体化办园要求，芮城县推行城乡课程模式基本一致、上课作息时间基本一致、教研活动基本一致、幼儿评价方式基本一致、每周食谱基本一致的“五个基本一致”，推动城乡保教一体管理，提升乡村幼儿园保教质量。

“开饭啦，开饭啦！”到了午饭时间，小朋友们在陈银朋带领下来到幼儿园食堂，轩轩、贝贝端起碗向记者展示，“肉丝卤面、紫菜蛋花汤，还有小方馍、牛角包，都是我们爱吃的。”在食堂墙面上，张贴着每周餐食菜谱。陈银朋说：“参照县直园的餐食菜谱，我们每餐荤素搭配，营养均衡，让孩子们都能吃好。”

聚合力

持续开展家长入园体验、亲子互动等活动，多措并举稳定教师队伍，推动形成多方共建合力

“每天大部分时间做游戏，孩子上小学跟不上怎么办？”孩子皮皮在芮城县幼儿北园大王中心幼儿园就读，了解到孩子每天的课程后，大王镇居民谢晋起初有些不理解。

一次亲子互动进校园活动，让谢晋转变了观念：走进大王中心幼儿园，只见废弃啤酒瓶被倒立砌进园内小路，颇具艺术美；路边，印有“化肥”字样的包装袋里塞进棉布，成为孩子们玩户外游戏时叠放的沙包；教学楼楼道内，一筐筐玉米棒在孩子们的创作下，变成了各式手工艺品。幼儿园周边的苹果园、水果冷库、农业种植园也成为孩子们的课堂，他们每个月都会在这里开展户外实践活动。

“一体化管理不是‘一刀切’，我们充分利用乡土资源，因地制宜设置课程、扮靓环境，形成乡村幼儿园的教学特色。”大王中心幼儿园执行园长李红艳说。

亲子互动课上，皮皮的表现也让谢晋惊喜。皮皮和爸爸合作做手工作品，他主动提出要做“神舟十三号载人飞船”：用硬纸板折叠成火箭发射底座，用塑料饮料瓶做箭身，用硬纸卷成筒状做助推器。

谢晋边打下手，边听皮皮讲他脑海中的太空。手工作品做成后，皮皮还拿出水彩笔，在白色硬纸板上画下天宫空间站的图画，它是展现在手工作品后面的“背景墙”。“我将来也要当宇航员！”向老师和其他同学展示作品时，皮皮说出自己的梦想。

“虽然没学多少小学课程，但孩子的好奇心、学习兴趣更强，动手能力等得到了锻炼。”谢晋说。

“这些年，参照借鉴县直园经验，我们在各乡村幼儿园持续开展家长入园体验、亲子互动等活动，帮助家长了解儿童身心发展规律和学习特点。”芮城县教育局局长焦龙生说，“通过活动开展，增进了家长对幼儿园教学、管理模式的认同，为孩子成长营造了良好的家庭氛围，推动形成幼儿园、家庭、社会多方共建的农村学前教育生态圈。”

多方共建，教师队伍更趋稳定。“在村里工作离家远了些，县里拨付了专项经费，我们每个月能领到交通补贴，绩效工资比在县直园工作时要高。”李海燕说。

《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求“各地要及时补充公办园教职工”。芮城县幼儿北园西陌中心园教师杨丹2019年8月入职，当年就通过了县里组织的乡村幼儿园教师招聘考试，成为一名在编的乡村幼儿园教师，“近些年，每年事业单位公开招聘，县里都会为县直园和我们乡村幼儿园教师设置编制、岗位。”杨丹说。

焦龙生介绍，近年来，芮城县为在乡村幼儿园工作的县直园教师拨付专项交通补贴；明确要求各县直园在工资待遇等方面向乡村园教师倾斜；建立教师入编常态化机制，2014年以来共入编189名幼儿园教师，其中55人为乡村幼儿园教师。

让焦龙生欣慰的是，“很多农村家长的学前教育理念转变了，不再反对幼儿园开展游戏课程，而且积极响应支持幼儿园收集废旧轮胎、纸箱、瓶罐等游戏材料，为孩子制作玩具，支持孩子在家、在园开展游戏活动。”

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《 人民日报 》（ 2022年07月08日 13 版）

(责编：郝孟佳、何淼)