人民网北京7月16日电 （记者李依环）北京市大兴区“薪火计划”中层后备干部培训项目启动仪式今天举行。经过公开选拔，辖区内第一期50名优秀青年教师将正式开始为期两年的培训。

据悉，该项目是北京市大兴区教育两委面向年轻干部培养推出的新举措，旨在进一步优化大兴区教育系统干部队伍结构，加大年轻干部选拔培养力度，扎实推进教育干部梯队建设。目标是在2022年—2024年期间，每年面向全区教育系统公开选拔培养50名中层后备干部，每批次培养期为两年。

“大兴教育两委通过‘薪火计划’新举措，在青年教师队伍里好中选优、优中选强，旨在加快形成优秀青年干部脱颖而出、健康成长、勇担重任的良好局面，进一步扩大大兴区教育系统人才队伍规模，构建可持续发展的干部队伍梯队，满足大兴教育高质量发展的需要。”北京市大兴区政协副主席、区教委主任、区政府教育督导室主任赵建国表示。

仪式上，北京教育学院教育干部学院院长、项目首席专家胡淑云详细解读了培训方案。她表示，本次项目将坚持“高端引领、实践导向、成果推进、工学结合、个性培养”原则，运用显性课程与隐性课程相结合、计划内和计划外相结合、课内与课外相结合、理论与实践相结合的“四结合”项目设计，全方位助力学员成长。

北京市大兴区教育工委书记周爱彬从三个方面对学员教师们提出期望：一是努力成为学习型、思考型的后备干部，不断提高自身素质和未来能够履行岗位职责的能力；二是努力成为实践型、实干型的后备干部，把精力用在干事上，持之以恒，以过硬的本领、过硬的作风干出过硬的成绩；三是努力成为一名研究型、创新型的后备干部，始终保持蓬勃的朝气、昂扬的正气、创新的锐气，敢于突破，勇于创新。

(责编：李依环、熊旭)