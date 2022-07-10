一到暑假，江苏省泗阳县临河镇云渡村70岁的退休教师付大中就忙碌了起来。他一手创办的“留守儿童之家”又开班了，附近几个村的留守儿童都可以到这里免费上课，孩子们跟着付大中练习书法、唱歌、背古诗……

这些事付大中已经坚持9年了。“来这里的多数是留守儿童，放了暑假，孩子跟着爷爷奶奶，在外打工的父母也不放心。让他们多学一点知识，就是我坚持下来的动力。”付大中介绍，以前这个“留守儿童之家”是办在自己家的，现在村里借出了专门的场地，让更多的孩子来这里学习。

2013年，付大中从临河镇云渡小学退休后，以乡贤的身份加入村里的“小村监事会”，每天都要到村委会协助村支两委做些力所能及的工作。一次暑假期间，他发现有部分留守儿童整天在河边玩耍，不仅耽误学业，而且存在很大的安全隐患。

“村里很多孩子由于父母常年在外务工，管束不到位，不好好教育引导，很可能成为‘问题孩子’。”付大中对此很是担忧。随后，他开始对全村留守儿童进行调查统计，一有空就挨家挨户走访，了解孩子学习、生活情况，有时遇到家中无人，就跑第二趟、第三趟……

经过调查走访，付大中初步统计全村共有留守儿童50多名，且多为爷爷奶奶带着他们读书，没有能力辅导。于是，他利用自家的前屋，办起“留守儿童之家”。

“留守儿童之家”成立以后，付大中为每位留守儿童建立了专门的联系卡，孩子家长姓名、联系方式，所读的学校、年级、班主任，以及孩子的表现、性格等信息一应俱全。

同时，对每个节假日的作息时间、课程内容等，付大中也都做了细致规划。“这些孩子父母不在身边，缺少亲情，我想让他们得到这个年龄应该得到的那份关爱。”

每逢暑假，他的家就成了一个小型的“留守儿童俱乐部”。附近村子的留守儿童也慕名而来，2个、10个、20个……付大中家显得越来越小，越来越拥挤。

为此，云渡村村委会了解情况后，把付大中的“留守儿童之家”搬到了云渡村新时代文明实践站二楼。临河镇人民政府配备了新的桌凳，增订了一些报刊，送来了部分学习用品。

地方变宽敞了，学生增多了，付大中每天最开心的事就是跟孩子们一起学习、一起进步。

除了学习知识，付大中还会带领孩子们去地方烈士墓缅怀先烈，接受革命传统教育；到云渡桃雕传习所，请桃雕师傅讲解云渡桃雕历史，了解云渡桃雕传承发展历程；利用道德讲堂，带领孩子们学模范、诵经典，做好事、扬美德，通过身边看得见、学得到的“平民英雄”和“凡人善举”，培养孩子们助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献的品质。(刘林 王勇)

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