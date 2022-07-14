本报记者 张 盼

北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院校园景观。

图片来源：北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院官网

香港科技大学、中国科学技术大学近日共同举行合作备忘录线上签署仪式。两校计划进一步深化学生培养及交流项目，并借香港科技大学广州校区今年9月的正式启用，携手为粤港澳大湾区建设等贡献力量。

“今年是香港回归祖国25周年，回归以来，香港与内地在高等教育领域优势互补，合作效果良好，对彼此都有利。希望未来香港高等教育的发展，也能更好地融入国家发展大局。”香港研究资助局主席黄玉山对记者说。

合作潜力大

在合作备忘录线上签署仪式上，港科大和中科大组织数学系、物理系、化学系等代表参加会谈，展开深入战略合作探讨。港科大（广州）副校长吴景深说：“港科大（广州）与中科大有巨大的合作潜力，希望能面向未来布局，在合肥—广州—香港‘三地一体’开展多维度科教合作，推动两校友好合作关系不断向前发展。”

“港科大与中科大拥有悠久的合作历史和深厚的科教合作基础。当下正值粤港澳大湾区建设重大战略机遇期和学校‘双一流’建设关键期，要不断推进港科大—中科大战略合作伙伴关系升级建设，不断探索合作新思路、创新合作模式。”中科大副校长杜江峰说。

为进一步加强与内地高等院校的合作，香港浸会大学近日与内地18所大学共同举办“共融共赢，再启新程”校长论坛暨“香港浸会大学与内地一流高校合作签约仪式”。内地这18所大学包括浙江大学、复旦大学、南京大学、中国传媒大学等。活动回顾了香港回归祖国25年来，浸大与内地高校不断深化合作、共融共赢取得的成果，并对浸大未来与内地高校在教学科研及师生交流等各方面进一步深化合作、共同推进教育创新发展进行展望。

浸会大学校长卫炳江说，浸大首次与内地多所大学同时签订合作协议，标志着浸大与内地院校合作的新里程。教育要面向未来，浸大也期望与内地大学携手，为国家培育一代又一代能够迎接未来挑战的跨学科人才。

联盟优势强

近年来，“粤港澳高校联盟”“京港大学联盟”“沪港大学联盟”相继成立，三大联盟对促进香港和内地学术交流、人才培养等方面具有积极意义，也对两地科研发展产生双赢效果。去年底，由南京大学、香港理工大学及澳门大学三校共同牵头创立的“苏港澳高校合作联盟”也正式成立，33所高校加入联盟，包括江苏省21所、香港9所、澳门3所。

“作为教育大省，江苏与香港、澳门两地高水平大学的交流合作一直非常紧密，校际合作很多，各方都希望以联盟的形式，继续发挥优势，服务国家战略，对接和推进长三角区域一体化发展与粤港澳大湾区建设。”南京大学台港澳事务办公室主任李晓蓉说。

苏港澳高校合作联盟将推动形成若干个专业学术联盟，首批包括拟由南京大学联合香港大学、澳门科技大学推进的“天文学与行星科学专业联盟”，河海大学联合香港城市大学、澳门大学推进的“能源电气学科发展专业联盟”，中国药科大学联合香港大学、澳门大学推进的“苏港澳大学医药专业联盟”等。

今年6月，苏港澳高校合作联盟江阴实践基地正式启动。李晓蓉说：“我们主要发挥苏港澳三地的高校科技创新和人才的优势，将来可以依托苏港澳高校合作联盟江阴实践基地开展港澳青年的实习、实践、创业活动，还有人才的互动交流。江阴的企业众多，科技创新的资源和需求很大，我们在科研方面的深度合作也会为企业的发展、技术的转化做服务。”

湾区东风劲

借粤港澳大湾区打造国际教育示范区的东风，香港高校在广东越发有“遍地开花”的趋势。香港中文大学在深圳、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院在珠海已落地生根，香港城市大学在东莞、香港理工大学在佛山、香港都会大学在肇庆、香港大学在深圳等合办高校也在建设或筹建中。

根据《广东省教育发展“十四五”规划》，广东将深入推进粤港澳大湾区高等教育合作发展，加快打造高水平、开放型、国际化高等教育资源聚集高地。到2025年，新建3-5所粤港澳合作办学机构，新设3-5所不具法人性质的合作办学机构和联合研究院。

港科大（广州）开学在即，港科大候任校长叶玉如说，“新校区有利于对接国家发展战略，为粤港澳大湾区做出贡献。”港科大（广州）已确定人工智能、生物医药等16个发展领域。未来港科大以传统学科为主，港科大（广州）则以跨学科为主，将秉承“双校互补”的建设理念，增进两所校舍交流、互动与合作，携手创造更多成果。

“我们要培养适应未来科技产业和社会发展的高端人才，服务粤港澳大湾区的建设发展。”港科大（广州）校长倪明选说，两校将构建灵活、互补、学科不重叠的全新学术架构，学生除了可以跨校选择导师、修读课程外，也可共享实验室及科研设施。

“深圳校园是香港大学的2.0版，贡献大湾区、服务国家、放眼世界。”香港大学校长张翔说，希望通过在深圳建校，将香港优越的教育资源、基础研究带到粤港澳大湾区其他城市，并努力推动大湾区经济和科技融合。

(责编：郝孟佳、孙竞)