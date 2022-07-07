前不久，新疆维吾尔自治区“启明行动”现场推进会在阿克苏召开，以浙江援疆“启明行动”为蓝本，在有对口援疆工作的11个地(州、市)开展对口援疆儿童康复救助项目，努力实现疾患儿童人人享有康复救助、确保应救尽救。

2021年8月，浙江援疆儿童康复救助“启明行动”在南疆启动。两地联合，免费对阿克苏地区和兵团第一师符合条件的视力、听力、言语疾患儿童开展康复救助，目前已救助疾患儿童209人。

“‘启明行动’的实施，使受到救治的疾患儿童及其家庭深切感受到了党和政府对各族群众的关心关爱，并引发了‘康复一人、帮助全家、影响一片’的连锁效应。”浙江省援疆指挥部党委书记、指挥长朱林森说，“对口援疆如同架起一座桥梁，把远隔万水千山的浙江人民与阿克苏各族群众的心紧紧连在一起！”

让疾患儿童重见光明、重获新“声”

“嗯、哦、啊……”植入人工耳蜗一个月后，维吾尔族小姑娘娜扎开提·约尔开提的喉咙，第一次发出了声音。一旁的母亲布阿依夏木·吐尔迪立刻俯身抱住了她，情不自禁流下热泪。在阿克苏地区第一人民医院，人工耳蜗开机后的动人一幕，让在场所有人为之鼓掌。

娜扎开提·约尔开提刚满9岁，出生不久被检查出患有双耳感音神经性耳聋。这个本已艰难的家庭无力承受人工耳蜗植入手术高昂的医疗费。“启明行动”的出现，为娜扎开提·约尔开提打开了“有声”世界的大门。

“一个小手术改变了孩子们的命运，让他们能够看得见、听得到，更重要的是这将改变他们的人生轨迹。”浙江援疆干部、阿克苏地区卫生健康委副主任罗华标说。

目前，“启明行动”已开展三期救助项目，浙江省安排2000万元计划外援疆资金，派出专家70余人次，在阿克苏地区进行疾患儿童医疗手术和康复救助，累计为疾患儿童实施人工耳蜗手术53台、角膜移植手术7台、白内障等眼科手术8台，验配助听器74例、助视器（特殊镜片眼镜）67例，让孩子们重见光明、重获新“声”。

持续跟踪康复教育全过程

“你好，我叫玛依热，今年10岁了……”很难想象，这个站在记者面前的甜美女孩，一年前还身处无声的世界，只能用手语与周围人做有限的交流。玛依热·吐尔洪自幼左耳极重度听力损失、右耳重度听力损失。“启明行动”开展后，经过现场救治专家组测试和综合评估，玛依热·吐尔洪做完手术，来到启明学校进行言语康复训练并学习知识。

“苹——果，核——桃……”“对，不要看我的嘴唇，养成用耳朵听的习惯。”记者注意到，孩子们在教师的指导下积极配合，逐字逐句学习，热切的眼神里充满了对未来的期望。

“手术只是成功的开始。”浙江援疆医生、阿克苏地区第一人民医院院长张雅萍解释，“患儿由于长期听不到声音、不能正常沟通交流，导致声带有一些退化。在手术过后，他们需要2至3年的康复过程，才能从手语交流转变到言语交流。最终能否回归正常生活，还要看后续康复的效果。”

针对这一问题，阿克苏地委、兵团一师党委和浙江省援疆指挥部党委在总结一期行动的经验基础上，决定系统开展“一人一档一策一医生（康复师）一教师一干部”模式，实施疾患儿童摸排筛查、救治康复、康复救助能力提升、新生儿出生缺陷预防、特殊教育扩容提质等“五大行动”，不断完善康复救助社会保障体系，持续跟踪孩子们康复教育的全过程。阿克苏地区专门在启明学校划出1600平方米的教室，作为阿克苏地区聋儿语训中心及人工耳蜗康复训练基地。

“经过改造升级，整个基地能容纳的孩子比原来多了好几倍，康复教师也从原来的8个人增加到现在的30多人，为此浙江以柔性援疆的形式，不间断派语训康复专家来到阿克苏，对后期康复进行系统培训和提升。”站在窗明几净的教室内，阿克苏地区残联副理事长高雪莲高兴地说。

让疾患儿童实现全方位发展

五月，阿克苏地区第一人民医院副院长、援疆医生任敏带领浙江援疆医生来到温宿县人民医院，尘沙未洗便开始指导当地医生开展疾患儿童康复救助筛查。任敏表示：“疾病的前期筛查很重要，很多患儿正是由于早期没能发现听、视和言语障碍，错过了最佳治疗时期，而基层恰恰缺乏更多有筛查能力的医生。”

不仅要“输血”，更要“造血”。浙江援疆指挥部确立了从“分别帮”迈向“组团帮”、从“单项帮”迈向“系统帮”、从“当前帮”迈向“长远帮”、从“一家帮”迈向“众人帮”的工作思路，在帮扶的同时为当地培养一批“带不走”的人才，提高当地治疗康复、特殊教育、新生儿缺陷预防等能力。

更多的专业人才正在成长。来自浙江温州眼视光医院的援疆医生戴琦向人们介绍起他的“学生”王颖，王颖在短短不到半年的时间里，已经可以独立地做角膜手术了。

值得一提的是，由浙江援建的“南疆眼库”已正式投入使用，在援疆专家的指导与温州医科大学眼库、南疆眼库的材料支持下，阿克苏地区第一人民医院已能够常规开展各类角膜手术，居南疆乃至全疆领先水平。

师资队伍亦在成长。目前，启明学校与浙江省特殊教育指导中心、浙江特殊教育职业学院、浙江师范大学特殊教育学院以及6所特殊教育学校组成了“浙江—阿克苏特殊教育发展联盟”，启动特殊教育未来名师培养计划，线上线下开展师资培训、跟岗培养、联合教研活动等。

从医疗救治到康复训练，从特殊教育到全面发展，“启明行动”内容不断丰富，在帮助疾患儿童重获新“声”、重见光明的同时，援助新建盲人足球场、音乐教室等基础设施，组建合唱团、葫芦丝乐队等文体组织，启动实施特殊教育“未来名师”培养计划，并引导浙江爱心企业资助设立“启明天使”学生奖学创业基金，在阿克苏各县（市）建立1个特殊教育资源中心、3个普通学校特殊教育资源教室，挖掘培养有艺术体育特长的疾患儿童，让疾患儿童实现全方位发展。

（本报记者 李慧 赵明昊 陆健 本报通讯员 叶锡挺）

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