张云河

“终于有心仪的工作岗位了。”来自广西壮族自治区来宾市象州县中平镇邓村的韦晓玲，去年6月从一所幼儿师范学校毕业后没有找到满意的工作，来宾市人社局回访时，工作人员推荐她去市里一所幼儿园就业见习。这期间，她边学边干，提升了工作能力，每月都有见习补贴。前不久，韦晓玲正式被这家幼儿园聘用。

就业是民生工程，也是民心工程。近段时间，来宾市围绕“学子归来”公共就业服务，开展政策宣传、招聘服务、就业指导、创业服务、职业培训、困难帮扶等“六进”校园活动，并推动离校未就业毕业生实名登记，对未就业、家庭困难的毕业生建立“一人一策”帮扶台账。围绕重点，聚焦难点，一项项有针对性的帮扶举措，为不少毕业生拓宽了就业创业路子，帮助他们迈好走向社会第一步。

促就业、稳就业，要在思路上破题。前不久，广西教育、人社、国资等部门探索形成高校毕业生就业协调联动机制、就业研判常态化机制和定期会商机制，联合开展多次就业供需对接活动。按每人2000元标准给予企业一次性带动就业补贴，发放一次性扩岗补助，推动就业人员合法权益保障联动化解中心进高校，开展“云享法庭”、一站式帮助大学生就业维权……各类就业创业服务内容更丰富，各种激励帮扶手段更到位，在拓岗就业、吸纳就业上形成合力。实践表明，打开思路、找准抓手、创新方法，才能充分挖掘岗位资源，以务实细致的就业服务护航求职之路。

促就业、稳就业，要在行动上发力。“千招万招，无法落地就是空招。”广西教育厅相关负责人表示，“开展企业直播推介活动、国企招聘专项行动、高校毕业生职场体验活动等，都能让高校毕业生有获得感。”从夯实岗位供给基本盘到确保就业服务不断线，从促进签约手续便利化到做好困难群体守护者，各地各部门以“时时放心不下”的责任感，出实招、务实功、抓落实、见实效，让毕业生就业的信心更强、底气更足。

政策效果，关键看落实结果。前不久，广西民族大学毕业生李项娜签约一所中学，成为一名生物老师。3个月来，广西民族大学的校领导走访了300余家单位、签署20多份合作协议，通过访企拓岗带来不少就业机会。李项娜说：“学校不仅‘走出去’，还把用人单位‘请进来’，我和同学们在‘校门里’就实现了就业。”想学生之所想、急学生之所急、解学生之所难的毕业生就业政策，才是贴近实际、贴近需求的好政策。坚持问题导向、结果导向，科学制定政策、积极付诸行动，用心用情、精心暖心做好服务，才能帮助更多毕业生实现高质量就业。

幸福生活是靠劳动创造的。对广大高校毕业生来说，应当保持平常心态，从实际出发选择职业和工作岗位，热爱劳动，脚踏实地，在实践中一步步成长。各地区各部门精准施策、接续发力，千方百计帮助高校毕业生就业，必将推动广大青年在实践中成长成才，在奋斗中绽放青春光彩。

（作者为本报广西分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)