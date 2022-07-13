本报记者 潘旭涛

孙娜娜与女儿赵欣欣在一起。

海外网 杨皓铭摄

钱江湾幼儿园海创分园小朋友在做游戏。

海外网 杨皓铭摄

编者按：习近平总书记指出，“让老百姓过上好日子是我们一切工作的出发点和落脚点”。党的十八大以来，党和国家把补齐民生保障短板、解决好人民群众急难愁盼问题作为社会建设的紧迫任务，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，加强和创新社会治理，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。今起，本报推出“我家的难事解决了”系列融媒报道，谈谈民生保障改善，聊聊越来越好的生活。

孙娜娜内心纠结了好几年，直到有一天，她得知了一个消息。

4年前，家住浙江省杭州市滨江区的孙娜娜生下女儿赵欣欣。望着怀里乖巧可爱的宝宝，她暗下决心，一定给孩子尽可能多的呵护和关爱。

欣欣的爸爸在一家科技公司上班，工作很忙，根本顾不上孩子。让老人带孩子的话，他们体力、精力、育儿理念等又跟不上。于是，孙娜娜只好辞去工作，当起了全职妈妈。

孩子在妈妈的关爱下，一天天健康成长。但孙娜娜发现，自己内心逐渐起了一些波澜。“我感觉自己与社会脱节了，这让我很焦虑。”她在接受记者采访时说，“我也是大学本科毕业，也想有自己的事业。”孙娜娜道出了全职妈妈们的心声。

一边想全身心带娃，另一边又想回归工作。很长一段时间里，孙娜娜的内心是纠结的。一转眼到了2021年，欣欣快3岁了，不再像以前那样，时时刻刻离不开妈妈。与时，孙娜娜决定去找份工作。

在离家不远的海创基地，孙娜娜应聘了一家网络科技股份有限公司的运营岗位。她将欣欣外婆从老家接到杭州，负责白天照顾欣欣。一切安排妥当，2021年6月，孙娜娜即将重回阔别3年的职场。

可上班第一天，就出了状况。早上，孙娜娜正要出家门，欣欣跑过来，哭着抱住她的腿：“妈妈不要我了吗？妈妈不要上班，不要上班！”

“那一刻，我一阵心酸。”向记者讲述当时的情景时，孙娜娜眼眶湿润了。

哄得欣欣不哭了，孙娜娜终于走出了家门。随后的一个月，欣欣经常早上哭闹，不让妈妈上班。晚上睡觉前，欣欣跟妈妈说的最后一句话常常是：“妈妈明天能不上班吗？”

女儿的表现让孙娜娜再次纠结起来：“到底该不该出去工作？”2021年7月，工作群里弹出一条消息：海创基地里的幼儿园9月开办托育班，招收2—3岁幼儿。“欣欣刚好符合年龄要求，我可以带她一起上班呀！”孙娜娜兴奋不已。

第二天，孙娜娜带上户口本、就业合同等材料，来到了这所幼儿园——钱江湾幼儿园海创分园。迈进幼儿园大门前，她早已做足了功课：这是一所公办幼儿园，2020年10月开园，为园区企业员工的子女提供托幼一体化服务，每月收费只有约800元……

这种幼儿园有个专门的名称，叫“产业园区嵌入式幼儿园”。杭州高新区（滨江）教育局局长来江飞向记者介绍：“嵌入式幼儿园一头连着民生，一头连着营商环境。让孩子跟着爸妈一起上班，解决了许多家庭的后顾之忧，可以更好地留住人才的心。”嵌入式幼儿园还根据高新企业员工的作息特点，推出晚送晚接、放学后托管、暑期托管等服务。

目前，杭州高新区（滨江）有钱江湾幼儿园海创分园和海康威视幼儿园两所嵌入式幼儿园。今年秋季，大华幼儿园也将投入使用。杭州高新区（滨江）先试先行后，2020年，杭州市出台意见，推动产业园区嵌入式幼儿园（含托育）发展。

钱江湾幼儿园海创分园里有100多名幼儿。2021年9月，欣欣进入这所幼儿园的“宝宝班”，每天早上跟着妈妈一起上班，傍晚再跟着妈妈一起下班。

今年7月1日早上，记者在海创基地采访时，远远望见，一辆紫色自行车驶向幼儿园门口，车上正是孙娜娜母女。

夏日的杭州，即便是清晨，阳光也已灼热。红色的遮阳帽下，孙娜娜脸上渗出汗珠。“只要不是下大暴雨，我都会骑自行车送欣欣。”她向记者说，路上这十多分钟，是宝贵的亲子互动时间。

骑行路上，母女俩总是有聊不完的话，欣欣还喜欢看路边的花草树木。发现路边开了一朵花，或是长出一颗小蘑菇，欣欣有时会喊妈妈停下车，上前仔细打量一番。

欣欣是一个有些腼腆的女孩。在明亮宽敞的“宝宝班”教室，其他小朋友又跳又闹，她则更喜欢安静地摆弄玩具。直到老师说了一句：“我们要去找欣欣妈妈喽。”欣欣一下子蹦了起来，开心地咧开嘴，原地转起圈。

“找欣欣妈妈”，就是去欣欣妈妈工作的企业参观。海创基地里有200多家企业，很多是高科技公司，研发出了不少新奇、酷炫的产品。幼儿园充分利用园区资源，定期组织小朋友参观企业、开阔视野。

7月1日上午，一群小朋友手牵手，来到孙娜娜所在的网络公司。幼儿园与这家公司同在一栋楼里，只有百米之隔。公司开发的一款识图软件，引起小朋友的兴趣。只要用软件扫一扫石材，就能显示石材的名称、产地等信息。

一位工作人员扫描了一块灰色石材样品：“这是大理石。”一位小朋友抢话说：“这块大的是大理石，那块小的就是‘小理石’吧。”引得在场大人们忍俊不禁。

参观完后，欣欣悄悄溜向妈妈的工位。孙娜娜转身发现了女儿，一把将她抱起，眼睛笑成一条缝。

在钱江湾幼儿园海创分园采访时，记者发现，不少孩子是家里的二胎或三胎。记者问孙娜娜：“有没有考虑给欣欣添个弟弟妹妹。”她笑着说：“有这个考虑，想让孩子有个伴儿。”随后向欣欣投去宠爱的目光。

记者手记

小举措撬动大幸福

实现“幼有所育”，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。近年来，从中央到地方，一系列举措相继出台，入托难、入园难得到有效缓解。

举措贵在精准。当前，各地普遍鼓励企事业单位创办幼儿园或托管班，精准纾解员工子女的托育和学前教育痛点。杭州探索机制创新，通过创办“产业园区嵌入式幼儿园”，有效整合政府公办教育优势与企业空间和技术资源优势，形成了可复制可推广的经验。目前，北京、江苏、四川等省份也已试水在产业园区创办幼儿园。

小举措撬动大幸福。爸妈的幸福来自缓解了带娃压力，孩子的幸福来自时刻能感受到父母的陪伴。在采访中，很多小朋友向记者谈起自己爸妈时会说：“我妈妈在二楼”“我爸爸在三楼”……脸上满满的幸福。

在各地各部门不懈努力下，普惠性托育服务和学前教育资源供给不断扩大，越来越多家庭从中受益。

(责编：郝孟佳、孙竞)