7月13日，湖北省松滋市新时代文明实践科普教育基地内，孩子们在志愿者带领下，走进“九号宇宙”航天科技馆，体验航天成就，了解航天历史。

刘曙松摄（人民视觉）

“双减”政策提出一周年之际，今年孩子们的暑假有什么新变化？这个暑假，越来越多的孩子们不再沉浸在“题海”，奔波于各类补习机构，而是在更多元的实践作业中期待收获，经历更多彩的暑假生活。

“题海”压力减轻

对湖北省钟祥市实验小学五年级的王颢诺来说，与以往有些不一样的暑假生活已经拉开序幕。“语文、数学这种要写的暑假作业比以前明显少了，社会实践作业多了。”王颢诺解释道，“在家劳动或者跟父母一起运动，拍照片或提交视频，这样的作业有意思又轻松。”

从钟祥市长寿路学校的一份学生暑期作业表中可以看到，除了语数英作业外，还有“德育活动”“体育锻炼”“艺术欣赏”“劳动实践”等内容，包括做志愿服务活动、跑步跳绳打球、阅读名著名篇、体验社会职业……“不仅仅只考虑文化课，还要考虑孩子身心的全面发展，让孩子与家长有良好的亲子互动，身体得到锻炼，陶冶情操，自主自律地度过愉快的假期生活。”长寿路学校七年级语文教师郭老师说。

兴趣与素养并存

这个暑假，越来越多的孩子们穿梭在各种文体活动之间，或兴奋或安静，或刺激或平淡，感受着愈发丰富多彩的假期生活。

早晨八点半，上完网球课的马睿悦踏着小滑板车，准备和妈妈一起离开训练场。马睿是武汉市青山区钢都小学的一名准小学生，她神采飞扬地演示着刚刚学到的动作：“像这样，挥拍！”马睿悦的妈妈在一旁宠溺地看着说：“这个假期，还会带她去跳舞、学围棋、打羽毛球，主要根据她的爱好来，都是些非学科类的兴趣班，顺其自然就好。”

7月11日是辽宁省朝阳市中小学暑假的第一天。龙城区长江路第一小学的家长和孩子不用在烈日炎炎之下奔波于各个补课班之间，学校的暑期托管服务让同学们在学校就可以学习各种技能。校长房震介绍，学校的暑期托管课程有轮滑、武术、跆拳道、口才、舞蹈等10多门兴趣课。他说，学校开设暑期托管服务一方面解除了家长的“看护难”和“奔波苦”，另一方面减轻了学生过重的课业负担。

让暑期更加丰富

在孩子们灵动身影的背后，家长们的观念也逐步发生变化。“家长心态要放好，不能过于焦虑，要让孩子们自己去探索，走自己想走的路。”陪儿子参加冰壶夏令营的武汉市民严先生觉得，孩子身体健康最重要，要引导培养孩子的自主学习能力。

据了解，各地相关部门也持续推出青少年体育夏令营、青少年暑假社区托管等活动，促进学校教育、家庭教育和社会教育的有机衔接，让青少年学生度过一个文明、安全、快乐的暑假。

辽宁省朝阳市青少年宫主任高爱霞介绍，促“双减”暑假公益艺术实践体验营将于近期在青少年宫开营，孩子们不仅可以观看非物质文化遗产皮影戏演出并亲自动手实践，还能参与制陶、制作奶茶、创客、航模、收纳整理、烘焙等20种实践体验活动和项目。

据新华社电

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