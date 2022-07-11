人民网北京7月11日电 （记者郝孟佳）据国家公务员局网站消息，中央机关及其直属机构2022年度补充录用公务员报名即将开始，本次补充录用共有14个部门参加，计划招录5182人，其中3800余个计划招录应届毕业生。

报考者应当符合哪些条件？

除具备《中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员公告》规定的资格条件外，报考者还应当符合相关报考条件。

第一，参加了中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员笔试。

第二，符合拟报考职位所要求的资格条件。

第三，公共科目笔试成绩同时达到拟报考职位和原报考职位的最低合格分数线，且考试类别相同。拟报考职位设置了专业科目笔试条件的，专业科目笔试成绩还须同时达到最低合格分数线。

第四，在中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员工作中，尚未被原报考职位确定为拟录用人员。

补充录用报名时间12日截止 16日之后可查询进入面试人员名单

报考者可以登录“中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员专题网站”查询补充录用职位、招考人数、考试类别、资格条件、咨询电话等。

本次补录报名时间为7月10日8时至7月12日18时。报考者可选报1个职位并提交报考申请，在提交报考申请截止时间之前，可以改报其他职位。

前期非网上报名的报考者参加补充录用时，需要直接与招录机关联系，在2022年7月12日18:00前提交书面报考申请。

7月13日8时至7月14日18时，招录机关对报考本单位的网上申请和书面申请一并进行资格审查。资格审查一般依次按照报考者公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩从高分到低分的顺序进行，两项成绩均相同的人员，一并进入资格审查。

对于设置了专业科目笔试条件的职位，资格审查依次按照报考者合成成绩、公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩从高分到低分的顺序进行，三项成绩均相同的人员，一并进入资格审查。各职位审查合格人数与录用计划数之比达到规定的比例后，招录机关不再对其他人员进行资格审查。

7月16日之后，报考者可以登录“考录专题网站”查询资格审查结果和进入面试人员名单。

(责编：郝孟佳、熊旭)